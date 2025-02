Radsport: Joshua Tarling hat das Zeitfahren der UAE Tour am zweiten Tag der Rundfahrt souverän für sich entschieden. Damit übernimmt der Brite auch die Führung in der Gesamtwertung.

Tarling bezwingt Bissegger & Pogacar

Er ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der 21-Jährige – erst vor drei Tagen hatte er Geburtstag – konnte sich im Kampf gegen die Uhr souverän gegen seine Kontrahenten durchsetzen. Nach 12,2 Kilometern mit Start und Ziel in Al Hudayriyat Island verwies Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) den Schweizer Stefan Bissegger (Decathlon AG2R La Mondiale) und den Slowenen Tadej Pogacar (UAE) um 13 bzw. 18 Sekunden auf die Plätze zwei und drei. Damit führt er nun auch die Gesamtwertung an. Pogacar ist nach seinem starken Zeitfahren aber in der Pole-Position, was den Gesamtsieg angeht. Morgen wird er den Jebel Jais hinauf das Leadertrikot bereits ins Visier nehmen.