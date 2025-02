Radsport: Tadej Pogacar hat wie erwartet die siebte Etappe der UAE Tour gewonnen. Damit sichert sich der Weltmeister aus Slowenien auch die Gesamtwertung.

Pogacar klettert souverän zum Sieg

Es war zu erwarten, dass Tadej Pogacar (UAE) die Königsetappe der UAE Tour für sich entscheiden wird. Wie das Ergebnis zustande kam, ist allerdings durchaus eine Überraschung. Früh im Rennen teilte sich das Peloton in zwei Gruppen – vorn dabei: Pogacar. Der Weltmeister entledigte sich dadurch bereits seines größten Konkurrenten. Vorjahressieger Lennert van Eetvelt (Lotto) nämlich verpasste den Sprung in die ca. 40 Mann große Fluchtgruppe. So hatte Pogacar leichtes Spiel. Hinter ihm kletterten der Italiener Giulio Ciccone (Lidl – Trek) und der Spanier Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) aufs Podium. Der Österreicher Patrick Konrad (Lidl – Trek) wurde als Helfer noch starker Neunter. Die Top drei des Tages sind damit auch die ersten drei in der Gesamtwertung. Somit gewinnt Pogacar zum dritten Mal in seiner Karriere die UAE Tour. Die Punktewertung geht an Jonathan Milan (Lidl – Trek).