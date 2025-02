Radsport: Tadej Pogacar hat bei der UAE seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Der Slowene gewann das dritte Teilstück und übernimmt damit auch die Führung in der Gesamtwertung.

Pogacar siegt, ohne dominant zu wirken

Mit einer starken, aber nicht dominanten Vorstellung hat Tadej Pogacar (UAE) die dritte Etappe der UAE Tour für sich entschieden. Der Slowene gewann auf dem Jebel Jais im Sprint einer kleinen Gruppe. Seinem Antritt konnte auf den letzten Metern niemand folgen. Einen Zeitabstand konnte der Weltmeister allerdings nicht herausfahren. Oscar Onley (Picnic PostNL) und der Österreicher Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) komplettieren das heutige Podium.

Gall hat den Weltmeister herausgefordert

Auf der 181 Kilometer langen Etappe von Ras al Khaimah zum Jebel Jais kontrollierte das UAE Team Emirates das Geschehen den gesamten Tag über. Als es in den Schlussanstieg hineinging, wurde der letzte Ausreißer gestellt und das Tempo noch einmal forciert. Da der Jebel Jais aber als Rollerberg bekannt ist, hielt sich die Selektion stark in Grenzen. Rund vier Kilometer vor dem Ziel übernahm das Team von Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) das Kommando, da sich Top-Favorit Tadej Pogacar (UAE) überraschenderweise zurückhielt. So setzte der Österreicher 1,9 Kilometer vor dem Ziel seinen Angriff. Doch Jay Vine (UAE) neutralisierte die Situation für seinen Kapitän. Dieser Tempoverschärfung fiel Leader Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) zum Opfer. Im Sprint um den Tagessieg aus einer ca. 15 Mann starken Gruppe war der Weltmeister Tadej Pogacar (UAE) schließlich nicht zu schlagen. Der Slowene übernimmt damit das Führungstrikot und steht vor dem Gesamtsieg der 7. UAE Tour, auch wenn am Sonntag die Königsetappe zum Jebel Hafeet noch folgt.