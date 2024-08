Verlosung HNF Nicolai UD4 All Terrain: Der rote Bolide überzeugt als Alltags- und Tourenbike für alle Fälle. Das Unisex-Bike bietet viel Technik und angenehme Fahreigenschaften – und wird jetzt von Velomotion in Wusch-Rahmengröße verlost!

Mit seinen kantigen Rohrformen und der aufgeräumten Optik ist das HNF Nicolai UD4 All Terrain ein Paradebeispiel für ein modernes E-SUB, also „Sport Utility Bike“. „Sport“, weil der kräftigste Bosch-Motor mit 85 Nm Drehmoment an Bord ist, „Utility“, also Nutzwert, da sich das HNF Nicolai optimal als Alltagsrad eignet, und zwar nicht nur auf Asphalt. Mit den 100 mm Federweg der Luftgabel und großvolumigen Reifen ist es Holperstrecken aller Art gewachsen; die Vierkolbenbremse vorne sorgt für verlässliche Verzögerung, auch wenn man schwer bepackt unterwegs ist.

Komfortables E-SUV mit Unisex-Rahmen

Fast schon typisch für ein aktuelles E-SUB ist die komfortable Rahmenform, die als Unisex-Modell ausdrücklich für Frauen und Männer vorgesehen ist. Der tiefe Durchstieg ist heute nicht mehr dem Damenrad vorbehalten; stattdessen gilt der Einrohrrahmen. Das groß dimensionierte Unterrohr mit dem integrierten Akku ist so steif, dass er der waagerechten „Stange“ zur Stabilisierung gar nicht mehr bedarf.

Am Rahmen gefallen glatte Formen dank integrierter Leitungen, ein Motorschutz in Rahmenfarbe und hochwertige Bauteile wie die Supernova-Lichtanlage mit Bremsleuchte sowie solide Metallschutzbleche. Mit dem Bosch Smart System inklusive Kiox-Display und 750-Wh-Akku findet sich dazu ein Antriebssystem neuester Bauart am HNF Nicolai. Es bietet zahlreiche innovative Funktionen, von denen das Navigationssystem noch die gewöhnlichste ist. Der Bosch-Motor erlaubt es, die Fahrmodi individualisieren, Fitnessdaten wie Tretfrequenz, Wattleistung und Kalorienverbrauch des Fahrers werden angegeben und natürlich können Strecken hoch- oder runtergeladen werden. Per App sind Software-Updates und das Aufspielen neuer Funktionen möglich. Auch mit dem Smartphone kommuniziert das Bosch-System: So kann es etwa dessen Ladestand anzeigen, außerdem kann das Handy als „eBike Lock“ genutzt werden – dann funktioniert der Antrieb nur, wenn das E-Bike mit dem Smartphone verbunden ist, was als wirkungsvoller Diebstahlschutz dient.

Die Enviolo-Nabe: stufenlos und automatisch

Dazu kommuniziert der Antrieb mit der elektronischen Schaltung, womit das Enviolo-Getriebe zum Traum schaltfauler Radler/innen wird. Man muss nur eine Lieblings-Tretfrequenz eingeben (die man freilich über einen kleinen Tastenblock jederzeit verändern kann), und diese wird dann von der Elektronik gehalten, auch wenn sich die Fahrgeschwindigkeit verändert. Vorteil gegenüber dem konventionellen Gangwechsel ist auch, dass man bei der Enviolo beim Schalten nicht den Druck vom Pedal nehmen muss, um das Getriebe zu entlasten. Die aktuelle Variante der stufenlosen Schaltung ist auf Drehmomente bis 120 Nm ausgelegt und damit hoch belastbar.

Gewinne dein neues HNF Nicolai UD4 All Terrain

Auch damit ist das HNF Nicolai UD4 All Terrain ein für wirklich alle potenziellen E-Bikerinnen und E-Biker geeignetes Modell. Preislich liegt das schöne E-SUV mit 5.490 Euro im oberen Mittelfeld

Teilnahmeschluss ist der 3. September 2024

