Das neue Focus Jam²

E-MTB / Produktnews: Auch die Marke Focus lässt es sich natürlich nicht nehmen, ihre elektrifizierten Mountainbikes mit dem neuen Bosch Performance Line CX Motor auszurüsten. Für das Modelljahr 2025 hat der Hersteller das Jam² überarbeitet, um es besser an moderne E-MTB-Anforderungen anzupassen. Mit seiner ausgeglichenen Art schließt das Jam² hierbei die Lücke zwischen den Focus Geschwistern an beiden Enden des E-MTB-Spektrums.

Auf den ersten Blick sind die Federwege der einzelnen E-Mountainbikes näher zusammengerückt. Dadurch alleine kann ein E-MTB natürlich nicht definiert werden. Kinematik, Geometrie und Ausstattung – all das muss für einen bestimmten Use-Case passen. Alle drei Räder sind daher klar voneinander abgegrenzt. Die Allround-Fähigkeiten des Focus Jam² mit Gen.5 Bosch Performance Line CX Motor spiegelt die Geometrie wider. Laut Focus bietet das Bike hierdurch unbegrenzten Trail-Spaß für rauf und runter. Die Dämpferabstimmung des Jam ist so straff, reaktionsfreudig und sportlich wie nur möglich, ohne dabei Traktion zu verlieren – so der Hersteller.

Focus Jam²: Alle Größen mit 250 Wh-Range-Extender kompatibel

Was brauchst es noch, um auf dem Trail einen drauf zu setzen? Klar, volle Kontrolle, wenn es mal etwas brenzliger wird. Deshalb ist das Jam² genau damit ausgestattet: 2,6 Zoll breite Trail-Reifen mit guter Karkasse und kraftvolle Bremsen gepaart mit 200 mm Bremsscheiben. Beim Akku haben sich die Focus Ingenieure für einen kompakten, herausnehmbaren 600 Wh-Akku und damit eine schlanke Silhouette als Hauptdesign entschieden. Allerdings kann der Jam²-Rahmen auch den größeren 800 Wh-Akku aufnehmen – dafür braucht es nur ein größeres Cover fürs Unterrohr. Darüber hinaus sind alle Größen mit dem 250 Wh-Range-Extender kompatibel, sodass vier mögliche Akkukonfigurationen von 600 bis zu satten 1050 Wh möglich sind.

Erhältlich ist das Focus Jam² in vier Ausstattungsvarianten zu Preisen zwischen 4.999,00 und 7.999,00 Euro.

Web: www.focus-bikes.de