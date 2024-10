Radsport: Lionel Taminiaux hat den Auftakt der Gree-Tour of Guangxi für sich entschieden. Der Belgier gewann den Massensprint im Fotofinish und steht damit morgen im Leadertrikot am Start.

Taminiaux siegt erstmals auf WorldTour-Niveau

Nach 149,4 Kilometern rund um Fangchenggang waren es die Belgier, die den erwarteten Massensprint unter sich ausmachen durften. Lionel Taminiaux (Lotto – Dstny) gewann im Fotofinish vor seinem Landsmann Gijs Van Hoecke (Intermarché – Wanty) und dem Kolumbianer Juan Sebastián Molano (UAE). Als Fünfter knapp verpasst hat das Podium des Tages der Deutsche Max Kanter (Astana). Insgesamt haben 108 von 129 gestarteten Fahrern das Ziel zeitgleich erreicht. Callum Scotson (Jayco – AlUla) musste die Rundfahrt aufgeben.

Schachmann mit Chancen auf den Gesamtsieg?

Die sechstägige Gree-Tour of Guangxi endet am Sonntag in Nanning. Nach der sehr flachen Auftaktetappe wird es in den kommenden Tagen etwas hügeliger. Die Entscheidung im Kampf um den Gesamtsieg fällt allerdings erst am Samstag. Von Yizhou nach Nongla sind 165,8 Kilometer zurückzulegen. Der finale Anstieg ist 1,2 Kilometer lang und im Durchschnitt 14,8 Prozent steil und ist daher wie gemacht für explosive Puncheure. Mögliche Kandidaten für diesen Etappensieg und damit auch den Gesamtsieg sind Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl – Trek), Tim Wellens (UAE), Joseph Blackmore (Israel – Premier-Tech) und Maximilian Schachmann (Bora – hansgrohe).