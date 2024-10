Radsport: Ethan Vernon hat die Vorarbeit seiner Teamkollegen perfekt vollendet und die dritte Etappe der Gree-Tour of Guangxi für sich entschieden. Der Deutsche Max Kanter konnte die Gesamtführung nicht verteidigen.

Erst im Fotofinish konnte der Sieger der dritten Etappe der Gree-Tour of Guangxi bestimmt werden. Nach 214 Kilometern von Jingxi nach Bama hatte schließlich Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) das etwas bessere Ende für sich. Der Brite konnte sich hauchdünn vor dem Kolumbianer Sebastian Molano (UAE) durchsetzen und damit auch die Führung in der Gesamtwertung übernehmen. Die beiden Ausreißer des Tages – Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) und Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale) – wurden sieben Kilometer vor dem Ziel vom Hauptfeld eingeholt.

Leider kam es auf der heutigen dritten Etappe der Gree-Tour of Guangxi ca. 200 Kilometer vor dem Ziel zu einem großen Massensturz. Infolgedessen mussten unter anderem Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), Vegard Stake Laengen (UAE), Mikkel Frølich Honoré (EF Education – EasyPost) und Titelverteidiger Milan Vader (Visma – Lease a Bike) das Rennen aufgeben. Wegen der fehlenden Krankenwägen unterbrach die Rennleitung die Etappe zwischenzeitlich. Der erste Sprint des Tages wurde nicht ausgefahren. Gar nicht erst an den Start gegangen sind heute Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL), Jasper Stuyven (Lidl – Trek) und Emanuel Buchmann (RB – Bora-hansgrohe).

The race has now been paused in order for all riders who can continue racing, to return the peloton. Race will be resumed soon! #TOG2024 https://t.co/QozzohywDb pic.twitter.com/LYKGedyFsJ

