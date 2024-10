Radsport: Lennert Van Eetvelt hat die fünfte Etappe der Gree-Tour of Guangxi für sich entschieden. Der Belgier übernimmt damit auch das Rote Trikot und steht vor dem Gesamtsieg.

Schon im Vorfeld war klar, dass die fünfte Etappe der Gree-Tour of Guangxi über den Gesamtsieg entscheiden wird. Denn das 165,8 Kilometer lange Teilstück von Yizhou nach Nongla endete mit einem Anstieg, welcher die Gesamtwertung noch einmal ordentlich durcheinander wirbeln wird. Schließlich konnte sich Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) nach einem harten Kampf vor Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) durchsetzen. Damit klettert der Belgier im GC um 36 Plätze ganz an die Spitze des Rankings und steht somit vor dem Gesamtsieg.

Das belgische Team Lotto Dstny übernahm früh im Rennen die Verantwortung, indem man in die Nachführarbeit einstieg und die Ausreißer kontrollierte. Im Schlussanstieg wurde das Tempo sichtlich erhöht, während Kapitän Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) bereits an zweiter Stelle fuhr. Als Tim Wellens (UAE) attackierte, konnte und wollte nur Victor Lafay (Decathlon Ag2r La Mondiale) folgen. Der Vorsprung wuchs schnell auf rund zehn Sekunden an. Das Duo sah so aus, als hätte es den richtigen Moment zum Attackieren genutzt. Doch als Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) aus dem stark dezimierten Hauptfeld nachsetzte, war es um sie geschehen. Lennert Van Eetvelt klebte an dessen Hinterrad, nur um 100 Meter vor der Ziellinie dann zum Etappensieg zu sprinten.

Lennert van Eetvelt wins the queen stage of the Tour of Guangxi and what a finish it was. One of the best from the whole season. #TOG2024 pic.twitter.com/aDw61MfqYP

