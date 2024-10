Radsport: Matevz Govekar hat die sechste und damit letzte Etappe der Gree-Tour of Guangxi für sich entschieden. Der Slowene gewann den Massensprint, während sich Lennert Van Eetvelt die Gesamtführung nicht mehr nehmen ließ.

Die Schlussetappe der Gree-Tour of Guangxi geht an Matevz Govekar (Bahrain – Vicorious). Der Slowene konnte sich im Massensprint nach 134,3 Kilometern mit Start und Ziel in Nanning vor Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost) aus den Niederlanden und seinem Teamkollegen Robert Stannard (Bahrain – Victorious) aus Großbritannien durchsetzen. Der Deutsche Max Kanter (Astana) wurde 15. und bleibt damit bei dieser Rundfahrt ohne Etappensieg. Dafür durfte er jedoch zwei Tage lang das Rote Trikot des Gesamtführenden tragen.

Am letzten Tag der Rundfahrt ließ sich Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) das Rote Trikot nicht mehr abnehmen. Erst gestern eroberte der Belgier bei der Bergankunft die Gesamtführung. Neben ihm auf dem Podium stehen Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) aus Großbritannien und Alex Baudin (Decathlon Ag2r La Mondiale) aus Frankreich. Das Bergtrikot eroberte schon vor einigen Tagen Pepijn Reinderink (Soudal – Quick-Step). Der Niederländer gewann schließlich souverän die Bergwertung vor dem Belgier Tim Wellens (UAE). Spannend bis zum letzten Meter blieb es in der Punktewertung, die sich schließlich Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) mit nur einem Punkt Vorsprung vor Stan Dewulf (Decathlon Ag2r La Mondiale) sicherte, obwohl er heute komplett leer ausging.

Bahrain Victorious‘ Matevz Govekar wins the final stage of the 2024 Tour of Guangxi!

Lotto–Dstny’s Lennert Van Eetvelt is crowned the overall victor at the top of the GC! #TOG2024 pic.twitter.com/9LPVnNV8uk

