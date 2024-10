Radsport: Max Kanter muss weiter auf seinen Etappensieg bei der Gree-Tour of Guangxi warten. Der Deutsche wurde auch auf der vierten Etappe Zweiter. Es gewann erneut Ethan Vernon.

Wieder hat Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) zugeschlagen. Der Brite gewann nach der dritten auch die vierte Etappe der Gree-Tour of Guangxi. Damit baut er seine Führung in der Gesamtwertung aus. Erneut knapp geschlagen geben musste sich Max Kanter (Astana), der nun bereits mehrfach den Sieg vor Augen hatte. Das Podium komplettiert nach 176,8 Kilometern von Bama nach Jinchengjiang der Italiener Alberto Bruttomesso (Bahrain – Victorious). Morgen dürfte die Gesamtwertung noch einmal ordentlich durcheinander gewürfelt werden. Von Yizhou nach Nongla sieht es zunächst zwar erneut nach einer Flachetappe aus, am Ende jedoch geht es steil bergauf bis zur Ziellinie. Es ist zu erwarten, dass die Sprinter, die aktuell die Gesamtwertung anführen, zurückfallen und die Bergfahrer um das Rote Trikot kämpfen werden.

Ethan Vernon does it AGAIN!

The Brit makes it back-to-back wins in Stage 4 at the Tour of Guangxi! #TOG2024 pic.twitter.com/Pn2kgiBv8X

— Eurosport (@eurosport) October 18, 2024