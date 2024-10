Radsport: Warre Vangheluwe hat erstmals ein Rennen auf WorldTour-Ebene für sich entschieden. Der Belgier gewann „aus Versehen“ den Massensprint auf der zweiten Etappe der Gree-Tour of Guangxi.

Vangheluwe siegt, Kanter in Rot

Eigentlich hätte er den Sprint für Teamkollege Luke Lamperti (Soudal – Quick-Step) anziehen sollen. Doch dann durfte er selbst zum Jubeln die Arme in die Höhe strecken. Warre Vangheluwe (Soudal – Quick-Step) hat auf der zweiten Etappe der Gree-Tour of Guangxi seinen zweiten Saisonsieg – und seinen ersten Erfolg auf WorldTour-Ebene – feiern dürfen. Der Belgier bezwang Max Kanter (Astana) in einem erneut chaotischen Sprintfinale knapp. Doch der Deutsche darf sich trotzdem freuen. Dank der Zeitbonifikationen übernimmt er die Führung in der Gesamtwertung.