Das neue Rocky Mountain Instinct Powerplay SL

E-MTB / Produktnews: Rocky Mountain präsentiert für das Modelljahr 2025 das neue Instinct Powerplay SL. Angetrieben von dem völlig neuen Dyname S4 Lite Antriebssystem fährt sich das Bike wie ein Trailbike mit so viel Leistung, dass man weiter als je zuvor auf Erkundungstour gehen kann – so das Versprechen des Herstellers. Das Rocky Mountain Instinct Powerplay SL hat allerdings noch einiges mehr in petto.

Das Einsatzgebiet ist klar definiert: Trail. Hierfür kommt das Rocky Mountain Instinct Powerplay SL mit 150 mm Federweg vorne und 145 mm hinten. Auch das Gewicht verspricht einiges. Laut Hersteller wiegt das Bike nur 19,5 kg (Modell C90, Größe Large). Das Instinct Powerplay SL hat in seiner leichten Verpackung ordentlich was zu bieten. Angetrieben von dem völlig neuen Dyname S4 Lite Antriebssystem soll sich dieses Rad wie ein Trailbike fahren mit so viel Leistung, dass man weiter als je zuvor auf Erkundungstour gehen kann. Mit anpassbarer Geometrie, präzise abgestimmter Federungskinematik und MX-Kompatibilität soll das Bike zudem einen unglaublichen Grad an Verspieltheit und Agilität bieten.

Der Dyname S4 Lite Antrieb ist geschmeidig, leicht und effizient und bietet eine Spitzenleistung von 550 Watt und ein Drehmoment von 65 Nm. Ausgerüstet ist das Instinct Powerplay SL mit einem 480 Wh Akku. Kompatibel mit dem 2.0 Overtimepack kann die Akkukapazität bei Bedarf mit wenigen Handgriffen um zusätzliche 314 Wh erweitert werden. Das bedeutet längere Fahrten und noch mehr Spaß. Eine unkomplizierte Leistungseinstellung beim Fahren soll das integrierte Display Jumbotron sicherstellen. Weitere Features sind unter anderem die Kompatibilität mit UDH und SRAM Eagle Transmission und die proportionalen Kettenstrebenlängen zwischen den unterschiedlichen Rahmengrößen.

Rocky Mountain Instinct Powerplay SL: Modelle und Preise

Instinct Powerplay SL Alloy 30 Shimano: 5.500,00 €

Instinct Powerplay SL Alloy 50 Shimano: 6.500,00 €

Instinct Powerplay SL Alloy 70 BC Edition Sram: 7.800,00 €

Instinct Powerplay SL Carbon 50 Shimano: 7.700,00 €

Instinct Powerplay SL Carbon 70 Sram: 9.700,00 €

Instinct Powerplay SL Carbon 90 Sram: 12.500,00 €

Web: https://bikes.com/de-de