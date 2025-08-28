Geosmina ist eine Marke aus Spanien, die sich vollständig auf die Entwicklung und Herstellung von Bikepacking-Taschen spezialisiert hat. Mit einem klaren Fokus auf Leistung, Haltbarkeit und Innovation bietet das Unternehmen ein vielseitiges Portfolio für Radreisende, Gravel- und Mountainbike-Enthusiasten. Die Produkte entstehen aus der Kombination hochwertiger Materialien, präziser Verarbeitung und praxisorientierter Detaillösungen, um auch unter widrigsten Bedingungen zuverlässig zu funktionieren.

Handlebar Bag

Die Geosmina Handlebar Bag ist aus einem robusten, wasserdichten Gewebe gefertigt, dessen Nähte sorgfältig verschweißt sind, um einen zuverlässigen Schutz vor Nässe zu gewährleisten. Die Konstruktionsweise ist auf hohe Belastbarkeit ausgelegt: Die Rück- und Unterseite sind verstärkt, um Formstabilität zu garantieren und den Inhalt vor Stößen zu schützen. Befestigt wird die Tasche klassisch über Klettverschlüsse, die mit Hypalon verstärkt sind, um den Lenker nicht zu beschädigen. Für zusätzliche Stabilität kann ein weiterer Gurt am Rahmen befestigt werden. Im Praxiseinsatz überzeugt die Tasche durch ihre hochwertige Verarbeitung und die robuste Bauweise. Zu beachten ist jedoch, dass die Tasche am Rad verbleibt – wer am Ende des Tages sein Gepäck entnehmen möchte, muss dies direkt vor Ort tun.

Abmessungen T: 27 cm, B: 60 cm, H: 27 cm







Gewicht: ca. 340 g

Packvolumen: 10 l







Small Top Tube Bag DF

Die Geosmina Small Top Tube Bag DF besteht aus einem wasserdichten, abriebfesten Gewebe, dessen Nähte präzise verklebt sind. Auch der Reißverschluss ist wasserdicht, um den Inhalt vor Regen zu schützen. Die Tasche kann wahlweise direkt am Rahmen verschraubt oder mit den mitgelieferten Straps befestigt werden, beide Varianten bieten einen sicheren Halt, auch bei ruppigem Gelände. Eine kleine Kabelöffnung ermöglicht die Verbindung eines am Lenker montierten Smartphones mit einer im Inneren platzierten Powerbank. Besonders praktisch ist die herausnehmbare, neon-gelbe Innentasche, die das Auffinden kleiner Gegenstände bei schwachem Licht erleichtert. Das Modell ist in zwei Größen erhältlich, um optimal an unterschiedliche Rahmenformen zu passen.

Abmessungen T: 21 cm, B: 5,5 cm, H: 10 cm

Gewicht: ca. 170 g







Packvolumen: 0,5 l

Medium Frame Bag Gravel

Geosmina bietet ein breites Sortiment an Rahmentaschen, die speziell auf die Geometrien von Mountainbikes und Gravelbikes abgestimmt sind. Die Medium Frame Bag Gravel besteht aus einem widerstandsfähigen, wasserdichten Gewebe mit verschweißten Nähten. Die Konstruktion ist leicht versteift, um einen besonders festen Sitz zu gewährleisten, ein Vorteil bei Fahrten auf unebenem Untergrund. Im Lieferumfang befinden sich kurze und lange Klettverschlüsse, sodass die Tasche an unterschiedlichste Rahmenformen angepasst werden kann. Die neon-gelbe Innenauskleidung erleichtert das Auffinden kleiner Gegenstände bei schwachem Licht, zudem sorgen 3 kleine Innentaschen für mehr Ordnung.







Abmessungen T: 44 cm, B: 5 cm, H: 14 cm

Gewicht: ca. 220 g

Packvolumen: 3 l







Small Seat Bag

Die Geosmina Small Seat Bag ist aus strapazierfähigem, wasserdichtem Material gefertigt, dessen Nähte robust verarbeitet sind, um den Belastungen des Bikepackings standzuhalten. Besonders beanspruchte Stellen sind zusätzlich verstärkt, um vorzeitigen Verschleiß zu verhindern. Im Test zeigte sich die Tasche sehr stabil: Mit den Straps ließ sie sich fest am Rad verzurren und blieb auch auf holprigen Wegen sicher an ihrem Platz. Gut gefiel uns auch das Handling mit den weitenverstellbaren Schnallen. Das kompakte Format bietet ausreichend Stauraum für das Wichtigste auf Touren. Zudem kann auf der Oberseite weiteres Gepäck wie eine Regenjacke oder kurze Zeltstangen fixiert werden.

Abmessungen T: 63 cm, B: 6 cm, H: 14 cm







Gewicht: ca. 370 g

Packvolumen: 10 l