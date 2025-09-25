Apidura ist eine britische Marke, die sich auf die Entwicklung hochwertiger Bikepacking-Ausrüstung spezialisiert hat. Seit ihrer Gründung 2013 steht Apidura für innovative, durchdachte Lösungen, die vor allem für Langstreckenfahrer und Abenteurer entwickelt wurden. Die Marke überzeugt mit einem großen Portfolio an Biketaschen, das von Rahmentaschen über Lenkertaschen bis hin zu Satteltaschen reicht und für verschiedenste Einsatzzwecke konzipiert ist. Besonders geschätzt wird Apidura für ihre langlebigen Materialien, das geringe Gewicht und die wetterfesten Designs. In unserem aktuellen Test wurde die Expedition-Serie unter die Lupe genommen, die sich durch ihre wasserdichte Konstruktion und hohe Alltagstauglichkeit auszeichnet.

Expedition Handlebar Pack 9L

Die Apidura Expedition Handlebar Pack ist eine leichte, wasserdichte Lenkertasche aus robustem Laminatmaterial. Dank verschweißter Nähte bleibt der Inhalt selbst bei starkem Regen trocken. Die Tasche ist als Packsack mit Rollverschlüssen aufgebaut, wodurch sich das Volumen flexibel anpassen lässt. Sehr gut hat uns beim packen das versteckte Entlüftungsventil gefallen, wodurch das handling erleichtert wird. Über 3 stabile Riemen wird sie klassisch am Lenker und am Rahmen befestigt. Hier hat Apidura die wichtigen Stellen mit verstärkten Nähten ausgelegt, sehr gut! Das Expedition Handelbar Pack ist in zwei Größen mit 9 und 14 Litern erhältlich und bietet damit je nach Tourenlänge den passenden Stauraum. Für zusätzlichen Stauraum bietet Apidura eine weitere Tasche die an die Lenkertasche angeklippst werden kann. Technische Daten



Abmessungen: 46 x 14 x 13cm

Gewicht: 250g

Volumen: 9L

Expedition Bolt-On Top Tube Pack 1L

Die Apidura Expedition Bolt-On Top Tube Pack ist eine schlanke, wasserdichte Oberrohrtasche aus Trilon, einem leichten und robusten Laminatmaterial, das PFC- und PFA-frei ist und den Inhalt zuverlässig vor Regen schützt. Sie wird mit Kunststoffschrauben direkt am Oberrohr befestigt, anfangs bestand die Sorge, dass diese brechen könnten, doch sie haben sich als stabil erwiesen und halten die Tasche sicher, auch wenn Zweifel bleiben, ob sie häufiges De- und Montieren langfristig unbeschadet überstehen. Innen ist sie mit weichem, gelbem Fleece ausgekleidet, was den Inhalt schützt und die Auffindbarkeit kleiner Gegenstände erleichtert. Ein praktischer Kabelausgang ermöglicht das Laden von Geräten während der Fahrt. Der wasserdichte Reißverschluss erfüllt seinen Zweck zuverlässig, ist jedoch schwergängig. Dank der großen Reisverschlusshilfe lässt sich aber genügend Kraft aufbringen um ihn während der Fahrt zu öffnen. Insgesamt bietet die Tasche eine wetterfeste, stabile und durchdachte Lösung für den schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien.

Technische Daten







Abmessungen: 23,5 x 10 x 4,5cm

Gewicht: 110g

Volumen: 1L

Expedition Frame Pack 4,5L

Die Apidura Expedition Frame Pack setzt auf die gleiche hochwertige Konstruktionsweise wie die Oberrohrtasche und besteht ebenfalls aus dem leichten, wasserdichten Trilon-Material. Sie ist in verschiedenen Größen von 3 bis 9 Litern erhältlich, getestet haben wir die 4,5-Liter-Variante, die perfekt in den M-Rahmen unseres Testbikes passte. Um Gewicht zu sparen, ist die Tasche nicht versteift, was sie flexibel macht und ein einfaches Befüllen ermöglicht. Sie verfügt über ein großes Hauptfach mit einem kleinen, abschließbaren Seitenfach sowie ein weiteres langes Seitenfach auf der gegenüberliegenden Seite, sodass sich Ausrüstung gut organisieren lässt. Die wasserdichten Reißverschlüsse sind wie bei der Oberrohrtasche etwas schwergängig, bieten dafür aber einen sehr guten Wetterschutz. Insgesamt hat die Frame Pack einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen, einzig die fest vernähten Fixierungspunkte – bis auf einen Klettverschluss – haben uns weniger gefallen, da sie nur wenig Spielraum für eine individuelle Anpassung der Befestigung bieten. Sehr praktisch ist hingegen der Abdeckbare Ausgang an der Front, so lässt sich eine Powerbank auch in der Rahmentasche zum Laden während der Fahrt nutzen.

Technische Daten







Abmessungen: 46 x 15 x 6cm

Gewicht: 170g

Volumen: 4,5L

Expedition Saddle Pack 9L

Die Apidura Expedition Saddle Pack rundet das Set ab und steht den anderen Taschen in nichts nach, was Materialqualität und Verarbeitung betrifft. Auch sie besteht aus dem leichten, wasserdichten und PFC- sowie PFA-freien Trilon-Material und bietet denselben hohen Schutz vor Nässe und Schmutz. Erhältlich ist sie in drei Größen mit 9, 14 und 17 Litern, wir haben die kleinste Variante mit 9 Litern getestet. Besonders positiv fiel auf, dass die Tasche an den stark beanspruchten Stellen strategisch gut verstärkt ist und somit auch bei voller Beladung ihre Form behält. Das versteckte Entlüftungsventil erweist sich beim Packen als äußerst praktisch, da sich die Luft aus dem Inneren entweichen lässt und so ein kompaktes, festes Packmaß erreicht wird. Auch das Netz auf der Oberseite ist sehr nützlich, um leichte Gegenstände schnell zugänglich zu verstauen, und die integrierte Halterung für ein Rücklicht erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr. Auf unserer Testfahrt überzeugte die Saddle Pack zudem durch ihren sehr festen Sitz, selbst auf ruppigen Abschnitten, was sie zu einer zuverlässigen Lösung für längere Touren macht.







Technische Daten