Die Marke Ortlieb aus Mittelfranken steht seit 1982 für wasserdichte Fahrradtaschen und Outdoor-Ausrüstung. Von Beginn an verfolgt das Unternehmen die Philosophie, Produkte zu entwickeln, die selbst unter härtesten Bedingungen zuverlässig funktionieren. Ortlieb produziert fast ausschließlich in Deutschland und setzt dabei auf höchste Fertigungsqualität, kurze Lieferketten und langlebige Materialien. Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil der Marken-DNA: Reparierbarkeit, Ersatzteilverfügbarkeit und eine ressourcenschonende Produktion stehen im Vordergrund. Mit ihrer Expertise in der Hochfrequenz-Schweißtechnik hat sich die Marke weltweit einen Namen gemacht und gilt als Referenz, wenn es um zuverlässige, wasserdichte Taschen für Radreisen, Bikepacking und Outdoor-Abenteuer geht. Wir haben uns einige ihrer Bikepackingtaschen genauer angeschaut.

Handlebar-Pack Flex mit Handlebar Mounting-Set QR

Die Ortlieb Handlebar Mounting-Set QR ermöglicht eine werkzeugfreie, schnelle Montage von Lenkertaschen und überzeugt mit einem stabilen Bar-Lock-System, das auch auf ruppigem Untergrund für sicheren Halt sorgt. Die Halterung besteht aus einer robusten Kunststoffplatte und zwei Spannschnüren, die um Lenker und Vorbau geführt werden und die Tasche fest fixieren. Nach der Justierung kann die Tasche montiert werden und kann dank des Quick-Release-Mechanismus jederzeit einfach abgenommen werden. In der Praxis erfordert die erste Montage etwas Geduld. Zudem muss darauf geachtet werden, dass keine Leitungen im Weg sind, was bei unserem Testbike leider der Fall war und die Montage erschwerte.







Die Handlebar-Pack Flex imponiert mit hochwertiger Materialwahl und durchdachter Konstruktion. Sie besteht aus PU-beschichtetem Nylongewebe und ist innen mit Kunststoff versteift, was der Tasche Form und Stabilität verleiht. Der Rollverschluss an beiden Seiten sorgt für zuverlässige Wasserdichtigkeit und erlaubt, sie kompakt zu schließen. Besonders angenehm ist das Handling mit dem Halterungssystem. Die Tasche lässt sich erstaunlich schnell montieren und ebenso rasch demontieren, ohne viel Aufwand. Ein Entlüftungsventil erleichtert das Packen und Komprimieren, weil überschüssige Luft einfach entnommen werden kann. Die Länge der Tasche macht sie auch für Mountainbikes interessant, denn sie bietet genug Raum, um Schlafsack, Isomatte oder anderes voluminöses Gepäck zu transportieren. Praktisch sind zudem die Außenriemen und elastischen Kordelzüge, mit denen sich zusätzliches Equipment außen befestigen lässt.

Technische Daten:

Abmessungen: 53 x 20 x 20 cm

Gewicht: 460 g

Packvolumen: 15 l







Fuel Pack

Die Fuel Pack Oberrohrtasche von Ortlieb ist solide konstruiert und besteht ebenfalls aus PU-beschichtetem, PVC-freiem Nylon, das mit verstärktem Taschenkörper versehen ist, wodurch sie sowohl formstabil als auch langlebig wirkt. Die Befestigung erfolgt entweder über vorhandene Gewindebohrungen am Oberrohr, wenn diese vorhanden sind, oder alternativ mittels perforierter Gummibänder, die flexibel anzubringen sind. Ortlieb setzt bei dieser Tasche auf einen Magnetverschluss am Deckel, der sich sehr einfach mit einer Hand öffnen lässt, aber gleichzeitig fest verschlossen bleibt, sodass auch unterwegs nichts ungewollt aufspringt. Im Inneren ist die Tasche weich ausgekleidet. Kabel lassen sich problemlos durch einen speziellen Kabelausgang nach außen führen, zum Beispiel, um unterwegs ein Gerät zu laden.

Technische Daten:

Abmessungen: 12 x 21 x 8,5 cm

Gewicht: 160 g

Packvolumen: 1 l







Frame-Pack RC Toptube 4L

Die Frame-Pack RC Toptube gibt es in zwei Größen (ca. 3 Liter und ca. 4 Liter) und ist bewusst nicht versteift, um sich flexibler dem Rahmen anzupassen. Ortlieb hat die Tasche gezielt für schwere Gegenstände gedacht, damit sie zentral im Rahmendreieck transportiert werden kann und so der Schwerpunkt des Fahrrads möglichst tief bleibt. Ausgestattet ist sie mit einem wasserdichten Rollverschluss, der mit Silikonringen gesichert wird und Schutz nach IP64 bietet. Ein Öffnen während der Fahrt ist mit diesem Verschluss nicht vorgesehen, Sicherheit und Wetterschutz stehen hier im Vordergrund. Bei der Montage zeigte sich in unserem Test, dass das Befestigen nicht sofort intuitiv gelingt, doch wer die gut erklärte Bedienungsanleitung studiert, versteht schnell, wie die variablen, haftstarken Klettverschlüsse korrekt am Ober- und Sitz- (bzw. Unter-) Rohr angebracht werden. Sobald die Tasche einmal eingestellt ist, sitzt sie fest, verrutscht kaum und ermöglicht so ruhige Fahrt auch auf unebenem Gelände.

Technische Daten:

Abmessungen: 50 x 13 x 6 cm

Gewicht: 220 g

Packvolumen: 4 l







Seat-Pack QR

Die Ortlieb Seat-Pack QR ist eine wasserdichte, robuste Satteltasche mit dem Seat-Lock Befestigungssystem, das eine schnelle, werkzeugfreie Montage und Demontage ermöglicht. Eine integrierte Platte stabilisiert die Tasche, während Kompressionsgurte und ein Entlüftungsventil den Inhalt sicher fixieren und kompakt halten. Für Dropperposts gibt es passende Adapter, sodass die Tasche auch an absenkbaren Sattelstützen genutzt werden kann. Eine Platte an der Unterseite schützt zudem die Tasche vor Reifenkontakt. In der Praxis überzeugt die Seat-Pack QR durch ihre einfache Handhabung, hohe Stabilität und den großen Stauraum, wobei auch hier die Erstinstallation etwas Geduld erfordert.

Technische Daten:

Abmessungen: 48 x 28 x 22 cm

Gewicht: 625 g

Packvolumen: 13 l