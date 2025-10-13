Die bayrische Traditionsmarke Deuter, steht seit über einem Jahrhundert für hochwertige Rucksäcke und Outdoor-Ausrüstung. Bekannt für ihre Kombination aus Funktionalität, Komfort und Langlebigkeit, legt Deuter großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung: Das Unternehmen setzt zunehmend auf recycelte Stoffe und langlebige Produkte, die repariert statt ersetzt werden können. Mit dieser Philosophie überträgt Deuter seine Erfahrung aus dem Bergsport auch auf den Fahrradbereich und bietet mit seinem breiten Portfolio vom Wanderrucksack bis zum Bikepacking-Set Lösungen für nahezu jeden Einsatzzweck. In unserem Test haben wir uns die Taschen der Cabezon-Serie genauer angeschaut.

Lenkertasche Cabezon HB 14

Die Deuter Cabezon HB 14 ist eine zweiteilige Lenkertasche, bestehend aus einem wetterfesten Packsack mit beidseitigem Roll-Top-Verschluss und Entlüftungsventil, das das Handling beim Packen und Komprimieren deutlich erleichtert. Das verwendete bluesign-zertifizierte Material ist wasserdicht, strapazierfähig und umweltfreundlich hergestellt. Obwohl der Packsack aus einem eher dünnen Stoff besteht, wirkt er robust und langlebig. Mit einem Volumen von 14 Litern fällt die Tasche etwas bauchiger aus und bietet damit reichlich Platz für größere Gepäckstücke. Besonders praktisch ist, dass sich bei der Montage ohne Distanzstücke auf der Oberseite eine ebene Fläche ergibt, auf der mithilfe der Bungee-Seile beispielsweise Karten oder andere leichte Ausrüstung befestigt werden können. Insgesamt erfüllt die Cabezon HB 14 unsere Erwartungen in vollem Umfang: gutes Handling, durchdachte Konstruktion, solide Materialien und gerade das Komprimierungsventil erleichtert das Packen spürbar.

Technische Daten:







Abmessungen: 45 x 23 x 20 cm

Gewicht: 600 g

Packvolumen: 14 l

Rahmentaschen Cabezon FB 4 und FB 6

Die Deuter Cabezon FB 4 und FB 6 sind Rahmentaschen, die identisch konstruiert sind und sich lediglich in ihrer Größe unterscheiden. Beide bestehen aus dem gleichen wasserdichten, bluesign-zertifizierten Material wie die Packsäcke der Lenkertasche, wodurch sie robust und langlebig wirken. Anders als bei manchen anderen Taschen sind die Rahmentaschen nicht versteift, was sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt: Einerseits lässt sich die Tasche dadurch flexibler in den Rahmen integrieren und auch sperriger Inhalt kann einfacher verstaut werden. Andererseits neigt die Tasche während der Fahrt dazu, sich leicht zu verformen, besonders in der Breite, was störend sein kann. Die Befestigung erfolgt über Klettverschlüsse, die individuell zugeschnitten werden müssen, um optimalen Halt am Rahmen zu gewährleisten. In unserem Test zeigte sich, dass die größere FB 6 besonders empfehlenswert ist: Auf unserem Testrad in Rahmengröße M passte sie hervorragend in den Rahmen und bot überdurchschnittlichen Stauraum für Ausrüstung, Snacks oder Werkzeug.

Technische Daten:







Abmessungen: 4l: 40x 15 x 8 cc / 6l: 46x 17 x 8 cm

Gewicht: 145 g / 170g

Packvolumen: 4 l / 6l

Cabezon SB 16

Auch bei der Satteltasche Cabezon SB 16 kommt das wasserdichte, bluesign-zertifiziertem Material mit genähten und zusätzlich versiegelten Nähten, zum Einsatz. Die Tasche ist in zwei Teile gegliedert, eine robuste Halterung und einen herausnehmbaren Packsack, der genau wie bei der Lenkertasche über einen beidseitigen Roll-Top-Verschluss sowie ein Entlüftungsventil zur besseren Kompression verfügt. Mit einem Volumen von 16 Litern fällt die Cabezon SB 16 großzügig aus und bietet viel Platz für Kleidung oder Schlafausrüstung. Im Test zeigte sich jedoch, dass die maximale Zuladung von 5 Kilogramm unbedingt eingehalten werden sollte, wird sie deutlich überschritten, können sich die Kunststoffplatten in der Halterung verformen, was die Stabilität beeinträchtigt. Richtig beladen sitzt die Tasche stabil am Rad, überzeugt mit zuverlässigem Halt und sauberer Verarbeitung. Die Taschen der Cabezon-Serie gibt es übrigens in unterschiedlichen Farben.

Technische Daten:





