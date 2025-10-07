Messingschlager ist ein traditionsreiches oberfränkisches Vertriebsunternehmen, das sich von einem regionalen Fahrradhändler zu einem international anerkannten Partner für Fahrradzubehör entwickelt hat. Mit einem breiten Sortiment, das von Ersatzteilen über Komponenten bis hin zu Speziallösungen reicht, bedient das Unternehmen sowohl Profi- als auch Freizeitradler. Besonders hervorzuheben ist die Eigenmarke M-WAVE, die praktische und funktionale Produkte wie Bikepacking-Taschen anbietet. Diese sind so konzipiert, dass sie Alltagstauglichkeit und hochwertige Ausstattung optimal verbinden und das bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben die Taschen der Rough Ride II Serie näher unter die Lupe genommen.

M-Wave Rough Ride II Front L Lenkertasche

Die M-Wave Rough Ride II Front L Lenkertasche zeigt, dass Funktionalität und Preisbewusstsein Hand in Hand gehen können. Aus robustem Material mit verschweißten Nähten gefertigt, ist sie wasserdicht und schützt den Inhalt zuverlässig vor Regen und Spritzwasser, während die verstärkte Rückseite für Stabilität am Lenker sorgt. Klassisch mit Riemen befestigt, lässt sie sich unkompliziert anbringen und überzeugt durch ein cleveres kleines Fach zum Lenker hin, ideal für Energieriegel, Taschenmesser oder einen kleinen Geldbeutel. Insgesamt punktet die Tasche durch gute Verarbeitung und praktische Ausstattung, auch wenn bspw. ein Entlüftungsventil, wie man es bei teureren Modellen findet, fehlt. Trotzdem erfüllt sie zuverlässig ihren Zweck und bietet ein rundum gelungenes Preis-Leistungs-Verhältnis.







Technische Daten:

Abmessungen: 67 x 16 x 16 cm

Gewicht: 321 g

Packvolumen: 12 l

Rough Ride II Top Oberrohrtasche

Die Rough Ride II Top Oberrohrtasche überzeugt als durchdachte Ergänzung für Bikepacking und Alltagsfahrten. Hergestellt aus robustem Polyester mit verschweißten Nähten ist sie wasserdicht und schützt so Smartphones, Snacks oder andere kleine Utensilien zuverlässig vor Nässe. Innen besitzt die Tasche keine Fleece-Auskleidung, was sie auf der einen Seite pflegeleicht macht, aber auf der Anderen den Inhalt weniger schützt. Besonders praktisch ist der integrierte Ausgang für ein Ladekabel, sodass Geräte während der Fahrt geladen werden können. Montiert wird die Tasche ausschließlich über Klettbänder, wobei die Bänder auf einer Seite mit einem Silikonband ausgestattet sind, das Verrutschen verhindert. Überschüssiger Klettverschluss muss nach der Montage abgeschnitten werden. Bei unserer Testfahrt blieb die Tasche fest an Ort und Stelle, und auch sonst konnten keinerlei Mängel an der gut verarbeiteten Tasche festgestellt werden.







Technische Daten:

Abmessungen: 21 x 10 x 6 cm

Gewicht: 109 g

Packvolumen: 0,75 l

Rough Ride II Triangle Dreieckstasche

Die Rough Ride II Triangle Dreieckstasche überzeugt als durchdachtes Stauraum-Accessoire für Bikepacking und Alltagstouren. Wie die Oberrohrtasche ist sie aus robustem Polyester mit verschweißten Nähten gefertigt und somit wasserdicht, zudem ist die Tasche verstärkt, sodass sie ihre Form behält. Im Inneren ist die Tasche blau ausgekleidet und bietet in der großen Haupttasche ein kleines Fach mit Reißverschluss, während ein weiteres Fach, das von der linken Seite zugänglich ist, offene Unterteilungen besitzt was ideal für kleinere Gegenstände wie Kopfhörer, Messer, Energieriegel oder Schlüssel ist. Befestigt wird die Tasche über Klettbänder, die an verschiedenen Punkten individuell am Rahmen genutzt werden können. Messingschlager liefert dafür gleich fünf Befestigungsbänder mit. Auch bei dieser Tasche hat unsere Testfahrt gezeigt, dass sie zuverlässig an Ort und Stelle bleibt, und insgesamt hat sie unsere Erwartungen voll erfüllt.







Technische Daten:

Abmessungen: 44 x 15 x 4,5 cm

Gewicht: 227 g

Packvolumen: 2,1l

Rough Ride II Saddle L Satteltasche

Die Rough Ride II Saddle L Satteltasche wird klassisch mit zwei Klettriemen und Schnallen am Sattel befestigt und bietet so einen sicheren Halt auch auf längeren Touren. Gefertigt aus dem gleichen strapazierfähigen Polyester wie die anderen Rough-Ride-Taschen, überzeugt sie durch verstärkte Einsätze und verschweißte Nähte, die für Wasserdichtigkeit und Langlebigkeit sorgen. Im Test punktete die Tasche mit stabilem Sitz, selbst auf unebenem Gelände. Praktische Details wie reflektierende Aufdrucke zur besseren Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und zusätzliche Gepäckgurte, an denen sich weiteres Gepäck oder ein Rücklicht befestigen lässt, runden die Ausstattung ab. Unterm Strich erfüllt die Tasche ihren Zweck und zeigt eine ordentliche Verarbeitung, allerdings gibt es – ähnlich wie bei der Lenkertasche – kleine Abstriche beim Handling: Das Komprimieren der wasserdichten Tasche erfordert etwas Geduld.







Technische Daten: