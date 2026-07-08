Die meisten Lastenräder vertrauen auf einen E-Motor, um Fahrer und Fracht in Bewegung zu versetzen. Doch eine zahlenmäßig nicht zu verachtende Schar an Unbeugsamen kämpft sich ohne E-Power auf ihren Cargobikes durch den Großstadtdschungel. Wer zu ihnen gehören will, braucht nicht nur Kraft in den Waden, sondern auch das richtige Gefährt. Du bist auf der Suche nach einem Lastenrad ohne Motor? Wir haben 15 Stück zusammengesucht!







Cargo Bike Monkeys Radlader



Ein Radlader kann so einiges heben und bewegen – und das gleichnamige Lastenrad der Marke Cargo Bike Monkeys verfolgt das gleiche Ziel. Das Münsteraner Lastenrad-Projekt setzt auf einen sogenannten „Long John“-Aufbau, bei dem die große Ladefläche vor dem Fahrer positioniert wird. Die dritte Generation des Radladers ist mit Ketten- wie mit Riemenantrieb erhältlich – diese Flexibilität findet sich auch bei den vielen anderen Lastenrädern in unserer Aufzählung. Spannend für alle Radlader-Fans: Das Cargobike gibt es auch in einer Rahmenversion mit Pinion-Getriebe anstelle des Tretlagers.

Lastenrad-Art Long John

Long John Max. Zuladung 182 kg

182 kg Maße Ladefläche 75 x 50 cm

75 x 50 cm Besonderheiten Pinion-Getriebe, Riemenantrieb & Wunschfarben möglich

Pinion-Getriebe, Riemenantrieb & Wunschfarben möglich Lenkung Seilzug

Seilzug Laufräder 20 / 26 Zoll

20 / 26 Zoll monkey3.voog.com

Preis (UVP) 2.290 Euro (Rahmenkit), Komplettbikes ab 3.490 Euro

Hagen Flagship



Neben dem Hagen Mini und dem Hagen XL setzt die Marke aus Kopenhagen auf das kreativ benannte Hagen Flagship als Galionsfigur, die die Fahne der motorlosen Cargobikes hochhält. Der in Estland produzierte Rahmen lässt sich mit Ketten- oder Riemenantrieb ausstatten, wobei die Ausfallenden am Heck für die Nutzung einer Rohloff Speedhub designt sind. Neben den Hagen-Markenfarben Weiß und Gelb lassen sich im Konfigurator auch Wunschfarben realisieren. Den Rahmen gibt es für knapp 2.000 Euro, nicht-elektrische Komplettbikes kosten aufwärts von 2.690 Euro. Eine Variante mit Brose Mittelmotor ist ebenfalls erhältlich.

Lastenrad-Art Long John

Long John Max. Zuladung 180 kg

180 kg Maße Ladefläche 68 x 44,5 cm

68 x 44,5 cm Besonderheiten Riemenantrieb & Wunschfarben möglich

Riemenantrieb & Wunschfarben möglich Lenkung Lenkstange

Lenkstange Laufräder 20 / 29 Zoll

20 / 29 Zoll hagenbikes.com

Preis (UVP) 1.990 Euro (Rahmenkit), Komplettbikes ab 2.690 Euro

Hara Cargo



Das möglichst regional produzierte Hara Cargo kombiniert eine tiefe Ladefläche mit einer ebenso tief bauenden Radnabenlenkung. So entfällt das sperrige Lenkkopflager über dem Vorderrad und die Ladefläche kann optimal genutzt werden – ziemlich einzigartig unter Lastenrädern. Hara ist übrigens japanisch und heißt „Bauch“: Es soll eine Anspielung darauf sein, dass sich die Marke „von Herzen“ (in der japanischen Kultur nimmt diesen Platz der Bauch ein) für Cargobikes und ihre Verbreitung einsetzt.







Lastenrad-Art Long John

Long John Max. Zuladung keine Angabe

keine Angabe Maße Ladefläche keine Angabe

keine Angabe Besonderheiten Radnabenlenkung

Radnabenlenkung Lenkung Lenkstange

Lenkstange Laufräder 20 / 27,5 Zoll

20 / 27,5 Zoll hara-cargo.cc

Preis (UVP) 2.800 Euro (Rahmenkit), Komplettbikes ab 3.800 Euro

Hase Bikes Gravit Dust



Mit dem Gravit Dust verspricht Hase Bikes, die Agilität und Kompaktheit eines normalen Gravelbikes mit der Transportkapazität eines Lastenrades zu vereinen. Dank eines speziellen, teleskopierbaren Rahmens passt der Gravel-Cargo-Hybrid sogar auf Auto-Heckträger. Gesteuert wird das Bike über einen Dropbar, der die Gravel-Ausrichtung weiter unterstreicht.

Lastenrad-Art Long John

Long John Max. Zuladung 200 kg

200 kg Maße Ladefläche 50 x 85 cm

50 x 85 cm Besonderheiten Gravel-Ausrichtung mit Dropbar, teleskopierbarer Rahmen

Gravel-Ausrichtung mit Dropbar, teleskopierbarer Rahmen Lenkung Lenkstange

Lenkstange Laufräder 20 / 26 Zoll

20 / 26 Zoll hasebikes.com

Preis (UVP) ab 3.261 Euro

Iumentum 1890 Lastenrad



Das Iumentum 1890 Lastenrad erhält seinen Namen von seinem Radstand, der in der kurzen Variante 1.890 mm beträgt. Der Leichtbau-Cargobike-Rahmen mit einem Gewicht von 6,4 kg laut Hersteller kann mit verschiedenen Kettenschaltungen oder auch einer Rohloff Speedhub mit 14 Gängen konfiguriert werden. Spannend für Weit- und Weltreisende: Dieses Lastenrad ohne Motor kann bis zu vier Flaschenhalter aufnehmen.

Lastenrad-Art Long John

Long John Max. Gesamtgewicht 185 kg

185 kg Maße Ladefläche keine Angabe

keine Angabe Besonderheiten vielseitig konfigurierbar, Fokus auf Leichtbau

vielseitig konfigurierbar, Fokus auf Leichtbau Lenkung Seilzug

Seilzug Laufräder 20 / 26 Zoll

20 / 26 Zoll iumentum.cc

Preis (UVP) ab 1.490 Euro (Rahmenkit), Komplettbikes ab 2.300 Euro

Kemper Filibus



Das Kemper Filibus, handgefertigt in Deutschland, ist so etwas wie der Urahn moderner Cargobikes. Es setzt das kleine 20-Zoll-Vorderrad unter die Ladefläche, sodass das Bike kompakter wird. Allerdings wird auch die Ladefläche höher, und das Fahrverhalten kann bei schweren Lasten kippeliger werden.







Lastenrad-Art Long John

Long John Max. Zuladung 100 kg (75 kg vorne, 25 kg auf Heckträger)

100 kg (75 kg vorne, 25 kg auf Heckträger) Maße Ladefläche 72 x 42 cm

72 x 42 cm Besonderheiten Rahmenschloss, Wunschfarbe möglich

Rahmenschloss, Wunschfarbe möglich Lenkung Seilzug

Seilzug Laufräder 20 / 26 Zoll

20 / 26 Zoll kemper-velo.de

Preis (UVP) ab 2.075 Euro

Le Petit Porteur



Das Le Petit Porteur gibt es in drei Varianten – Longtail, Shorty und OG –, welche selbst wiederum vielfältig konfigurierbar sind. Unter anderem lassen sie sich auch mit Mittelmotoren ausstatten. Allen gemein sind die niedrigen 20-Zoll-Laufräder, die zusammen mit dem Longtail-Design für einen niedrigen und zentralen Schwerpunkt an diesem klassischen Lastenrad ohne Motor sorgen.

Lastenrad-Art Longtail

Longtail Max. Zuladung keine Angabe

keine Angabe Besonderheiten großer, fixierter Frontgepäckträger

großer, fixierter Frontgepäckträger Laufräder 20 Zoll

20 Zoll lepetitporteur.com

Preis (UVP) ab 690 Euro (Rahmenkit), Komplettbikes ab 1.290 Euro

Larryvsharry Original Bullitt



Das Bullitt zählt zu den bekanntesten Lastenrädern auf dem Markt und erfreut sich großer Beliebtheit unter Fans von Lastenrädern ohne Motor. Alternativ gibt es auch eine E-Bike-Variante in der klasssischen Long John-Machart. Die X-Variante kommt mit extra Laderaum, während das Original einen Kompromiss aus Wendigkeit und Ladefähigkeit bietet. Das Bike kann alternativ mit einem Riemenantrieb gefahren werden.

Lastenrad-Art Long John

Long John Max. Zuladung 180 kg

180 kg Maße Ladefläche 71 cm x 46 cm

71 cm x 46 cm Besonderheiten Riemenantrieb möglich

Riemenantrieb möglich Lenkung Lenkstange

Lenkstange Laufräder 20 / 26 Zoll

20 / 26 Zoll larryvsharry.com

Preis (UVP) 2.000 Euro (Rahmenkit), Komplettbikes ab 2.400 Euro

Muli Cycles Muli Muskel



Das Muli Muskel ist ein kompaktes Lastenrad made in Deutschland. Das Muli entfaltet sein Potential wortwörtlich mit einem Zug am Bügel, der den entfaltbaren Korb ausbreitet – und sich im Handumdrehen wieder zusammenklappen lässt. Wie die meisten Lastenräder lässt sich auch das Muli mit einem Riemenantrieb konfigurieren – ebenso gibt es motorisierte Versionen.







Lastenrad-Art Long John

Long John Max. Gesamtgewicht 200 kg

200 kg Maße Ladefläche keine Angabe

keine Angabe Besonderheiten Riemenantrieb möglich

Riemenantrieb möglich Lenkung Lenkstange

Lenkstange Laufräder 20 / 26 Zoll

20 / 26 Zoll muli-cycles.de

Preis (UVP) ab 2.990 Euro (Komplettbikes)

Omnium Cargo V3



Das Omnium Cargo Modell geht in die dritte Generation. Die Marke aus Dänemark hat wie viele andere Lastenradhersteller einen Hintergrund im Messenger-Bereich. Im Cargo V3 fließt diese Erfahrung gebündelt ein: Ein langer Radstand sorgt für Stabilität, wenn die Ladefläche vollbeladen wird; unbeladen soll das Omnium Cargo dank seiner Geometrie mit einer vertrauten Fahrweise punkten.

Lastenrad-Art Long John

Long John Max. Zuladung 175 kg

175 kg Maße Ladefläche 83 cm x 50 cm

83 cm x 50 cm Besonderheiten verschiedene Ausfallenden erhältlich; Riemenantrieb möglich

verschiedene Ausfallenden erhältlich; Riemenantrieb möglich Lenkung Lenkstange

Lenkstange Laufräder 20 / 29 Zoll

20 / 29 Zoll omniumcargo.com

Preis (UVP) Komplettbikes ab 3.180 Euro

Surly Big Dummy



Zugegeben, es ist in Europa nicht besonders leicht, an ein werksfrisches Surly Big Dummy zu kommen – dennoch darf die Kultmarke in einer solchen Auflistung nicht vergessen werden. Das Big Dummy ist ein klassisches Longtail, rollt auf 26-Zoll-Laufrädern und kann auf der überlangen Heckstruktur einen großen Gepäckträger für voluminöse Pannier-Bags oder auch weitere Passagiere aufnehmen. Das Surly ist ein traditionelles Lastenrad ohne Motor.

Lastenrad-Art Longtail

Longtail Max. Zuladung 181 kg

181 kg Besonderheiten Custom-Pannier-Bags erhältlich

Custom-Pannier-Bags erhältlich Laufräder 26 Zoll

26 Zoll surlybikes.com

Preis (UVP) 1.599 US-Dollar (Rahmenset), Komplettbike für 2.449 US-Dollar

Veloe Multi Power



Das Veloe Multi Power ist eine motorlose Variante des Multi. Es verfügt über einen 67 cm langen Gepäckträger und baut insgesamt, auch dank seiner 24 Zoll durchmessenden Laufräder, etwas kompakter als klassische Longtails – daher spricht man hier oft von einem „Midtail“. Der italienische Hersteller produziert im Heimatland und bietet das Multi mit Riemen- oder Kettenantrieb an. Außerdem gibt es ein umfangreiches Angebot an Zubehör. Wir werden in Kürze ein Veloe Multi (mit Bosch-Motor) ausgiebig testen – seid gespannt!







Lastenrad-Art Midtail

Midtail Max. Zuladung keine Angabe

keine Angabe Besonderheiten umfangreiches Zubehör-Angebot, Riemenantrieb möglich

umfangreiches Zubehör-Angebot, Riemenantrieb möglich Laufräder 24 Zoll

24 Zoll veloe.eu

Preis (UVP) ab 1.699 Euro

XYZ Cargo Trike



Das XYZ Cargo Trike besitzt einen enorm unkonventionellen Look. Statt verschweißter Rohrsätze setzt man bei der dänisch-deutschen Kooperation auf verschraubte Aluminiumprofile in Spaceframe-Bauweise. Dass es sich bei diesem Cargobike zudem um ein Trike handelt, die unter den Lastenräder relativ selten zu finden sind, lässt das XYZ Cargo Trike noch außergewöhnlicher wirken. XYZ Cargo bietet eine Vielzahl an Modellen an – vom klassischen Long John bis zu vierrädrigen Transportern ist alles dabei, darunter auch dieses Lastenrad ohne Motor.

Lastenrad-Art Trike

Trike Max. Zuladung 150 kg + Fahrer

150 kg + Fahrer Maße Ladefläche 80 x 55 cm

80 x 55 cm Besonderheiten Spaceframe-Bauweise

Spaceframe-Bauweise Lenkung Ackermann-Lenkung (ähnlich Kfz)

Ackermann-Lenkung (ähnlich Kfz) Laufräder 20 / 26 Zoll

20 / 26 Zoll xyzcargo.com

Preis (UVP) 2.190 Euro (Komplettbike)

Yoonit Micro Classic



Mit dem Yoonit Micro Classic führt die Marke aus Hamburg eines der kleinsten Cargobikes ohne Motor am Markt im Sortiment. Die Stahlrahmen werden in den Niederlanden gefertigt; ein Großteil der restlichen Produktion sitzt direkt in Hamburg. Das Yoonit Micro Classic möchte mit möglichst kompakten Abmessungen überzeugen, um so maximal flexibel und vielseitig im Alltag eingesetzt werden zu können. Die maximale Zuladung liegt (inkl. Fahrer) dennoch bei 140 kg.

Lastenrad-Art Mini-Cargo

Mini-Cargo Max. Zuladung 140 kg

140 kg Besonderheiten kompakte Abmessungen; Riemenantrieb möglich

kompakte Abmessungen; Riemenantrieb möglich Laufräder 18 Zoll

18 Zoll minicargobike.com

Preis (UVP) Komplettbikes ab 1.995 Euro

Yuba Mundo Lux



Mit dem Mundo Lux hat Yuba um 2007 herum erfolgreich Longtail-Pionierarbeit betrieben – und bietet mit dem aktuellen Mundo Lux weiterhin ein starkes Longtail-Modell an. Mit einer rekordverdächtigen Zuladung von 250 kg lassen sich drei Passagiere auf dem überlangen Heck-Gepäckträger transportieren – oder eben alles Mögliche andere. Ein richtiges Lastenrad ohne Motor eben!







Lastenrad-Art Longtail

Longtail Max. Zuladung 250 kg

250 kg Besonderheiten umfangreiches Zubehör verfügbar

umfangreiches Zubehör verfügbar Laufräder 26 Zoll

26 Zoll yubabikes.eu

Preis (UVP) ab 1.799 Euro (Komplettbikes)

Infos und Bilder: Hersteller / Titelbild: Omnium