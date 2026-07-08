Die meisten Lastenräder vertrauen auf einen E-Motor, um Fahrer und Fracht in Bewegung zu versetzen. Doch eine zahlenmäßig nicht zu verachtende Schar an Unbeugsamen kämpft sich ohne E-Power auf ihren Cargobikes durch den Großstadtdschungel. Wer zu ihnen gehören will, braucht nicht nur Kraft in den Waden, sondern auch das richtige Gefährt. Du bist auf der Suche nach einem Lastenrad ohne Motor? Wir haben 15 Stück zusammengesucht!
Cargo Bike Monkeys Radlader
Ein Radlader kann so einiges heben und bewegen – und das gleichnamige Lastenrad der Marke Cargo Bike Monkeys verfolgt das gleiche Ziel. Das Münsteraner Lastenrad-Projekt setzt auf einen sogenannten „Long John“-Aufbau, bei dem die große Ladefläche vor dem Fahrer positioniert wird. Die dritte Generation des Radladers ist mit Ketten- wie mit Riemenantrieb erhältlich – diese Flexibilität findet sich auch bei den vielen anderen Lastenrädern in unserer Aufzählung. Spannend für alle Radlader-Fans: Das Cargobike gibt es auch in einer Rahmenversion mit Pinion-Getriebe anstelle des Tretlagers.
- Lastenrad-Art Long John
- Max. Zuladung 182 kg
- Maße Ladefläche 75 x 50 cm
- Besonderheiten Pinion-Getriebe, Riemenantrieb & Wunschfarben möglich
- Lenkung Seilzug
- Laufräder 20 / 26 Zoll
- monkey3.voog.com
- Preis (UVP) 2.290 Euro (Rahmenkit), Komplettbikes ab 3.490 Euro
Hagen Flagship
Neben dem Hagen Mini und dem Hagen XL setzt die Marke aus Kopenhagen auf das kreativ benannte Hagen Flagship als Galionsfigur, die die Fahne der motorlosen Cargobikes hochhält. Der in Estland produzierte Rahmen lässt sich mit Ketten- oder Riemenantrieb ausstatten, wobei die Ausfallenden am Heck für die Nutzung einer Rohloff Speedhub designt sind. Neben den Hagen-Markenfarben Weiß und Gelb lassen sich im Konfigurator auch Wunschfarben realisieren. Den Rahmen gibt es für knapp 2.000 Euro, nicht-elektrische Komplettbikes kosten aufwärts von 2.690 Euro. Eine Variante mit Brose Mittelmotor ist ebenfalls erhältlich.
- Lastenrad-Art Long John
- Max. Zuladung 180 kg
- Maße Ladefläche 68 x 44,5 cm
- Besonderheiten Riemenantrieb & Wunschfarben möglich
- Lenkung Lenkstange
- Laufräder 20 / 29 Zoll
- hagenbikes.com
- Preis (UVP) 1.990 Euro (Rahmenkit), Komplettbikes ab 2.690 Euro
Hara Cargo
Das möglichst regional produzierte Hara Cargo kombiniert eine tiefe Ladefläche mit einer ebenso tief bauenden Radnabenlenkung. So entfällt das sperrige Lenkkopflager über dem Vorderrad und die Ladefläche kann optimal genutzt werden – ziemlich einzigartig unter Lastenrädern. Hara ist übrigens japanisch und heißt „Bauch“: Es soll eine Anspielung darauf sein, dass sich die Marke „von Herzen“ (in der japanischen Kultur nimmt diesen Platz der Bauch ein) für Cargobikes und ihre Verbreitung einsetzt.
- Lastenrad-Art Long John
- Max. Zuladung keine Angabe
- Maße Ladefläche keine Angabe
- Besonderheiten Radnabenlenkung
- Lenkung Lenkstange
- Laufräder 20 / 27,5 Zoll
- hara-cargo.cc
- Preis (UVP) 2.800 Euro (Rahmenkit), Komplettbikes ab 3.800 Euro
Hase Bikes Gravit Dust
Mit dem Gravit Dust verspricht Hase Bikes, die Agilität und Kompaktheit eines normalen Gravelbikes mit der Transportkapazität eines Lastenrades zu vereinen. Dank eines speziellen, teleskopierbaren Rahmens passt der Gravel-Cargo-Hybrid sogar auf Auto-Heckträger. Gesteuert wird das Bike über einen Dropbar, der die Gravel-Ausrichtung weiter unterstreicht.
- Lastenrad-Art Long John
- Max. Zuladung 200 kg
- Maße Ladefläche 50 x 85 cm
- Besonderheiten Gravel-Ausrichtung mit Dropbar, teleskopierbarer Rahmen
- Lenkung Lenkstange
- Laufräder 20 / 26 Zoll
- hasebikes.com
- Preis (UVP) ab 3.261 Euro
Iumentum 1890 Lastenrad
Das Iumentum 1890 Lastenrad erhält seinen Namen von seinem Radstand, der in der kurzen Variante 1.890 mm beträgt. Der Leichtbau-Cargobike-Rahmen mit einem Gewicht von 6,4 kg laut Hersteller kann mit verschiedenen Kettenschaltungen oder auch einer Rohloff Speedhub mit 14 Gängen konfiguriert werden. Spannend für Weit- und Weltreisende: Dieses Lastenrad ohne Motor kann bis zu vier Flaschenhalter aufnehmen.
- Lastenrad-Art Long John
- Max. Gesamtgewicht 185 kg
- Maße Ladefläche keine Angabe
- Besonderheiten vielseitig konfigurierbar, Fokus auf Leichtbau
- Lenkung Seilzug
- Laufräder 20 / 26 Zoll
- iumentum.cc
- Preis (UVP) ab 1.490 Euro (Rahmenkit), Komplettbikes ab 2.300 Euro
Kemper Filibus
Das Kemper Filibus, handgefertigt in Deutschland, ist so etwas wie der Urahn moderner Cargobikes. Es setzt das kleine 20-Zoll-Vorderrad unter die Ladefläche, sodass das Bike kompakter wird. Allerdings wird auch die Ladefläche höher, und das Fahrverhalten kann bei schweren Lasten kippeliger werden.
- Lastenrad-Art Long John
- Max. Zuladung 100 kg (75 kg vorne, 25 kg auf Heckträger)
- Maße Ladefläche 72 x 42 cm
- Besonderheiten Rahmenschloss, Wunschfarbe möglich
- Lenkung Seilzug
- Laufräder 20 / 26 Zoll
- kemper-velo.de
- Preis (UVP) ab 2.075 Euro
Le Petit Porteur
Das Le Petit Porteur gibt es in drei Varianten – Longtail, Shorty und OG –, welche selbst wiederum vielfältig konfigurierbar sind. Unter anderem lassen sie sich auch mit Mittelmotoren ausstatten. Allen gemein sind die niedrigen 20-Zoll-Laufräder, die zusammen mit dem Longtail-Design für einen niedrigen und zentralen Schwerpunkt an diesem klassischen Lastenrad ohne Motor sorgen.
- Lastenrad-Art Longtail
- Max. Zuladung keine Angabe
- Besonderheiten großer, fixierter Frontgepäckträger
- Laufräder 20 Zoll
- lepetitporteur.com
- Preis (UVP) ab 690 Euro (Rahmenkit), Komplettbikes ab 1.290 Euro
Larryvsharry Original Bullitt
Das Bullitt zählt zu den bekanntesten Lastenrädern auf dem Markt und erfreut sich großer Beliebtheit unter Fans von Lastenrädern ohne Motor. Alternativ gibt es auch eine E-Bike-Variante in der klasssischen Long John-Machart. Die X-Variante kommt mit extra Laderaum, während das Original einen Kompromiss aus Wendigkeit und Ladefähigkeit bietet. Das Bike kann alternativ mit einem Riemenantrieb gefahren werden.
- Lastenrad-Art Long John
- Max. Zuladung 180 kg
- Maße Ladefläche 71 cm x 46 cm
- Besonderheiten Riemenantrieb möglich
- Lenkung Lenkstange
- Laufräder 20 / 26 Zoll
- larryvsharry.com
- Preis (UVP) 2.000 Euro (Rahmenkit), Komplettbikes ab 2.400 Euro
Muli Cycles Muli Muskel
Das Muli Muskel ist ein kompaktes Lastenrad made in Deutschland. Das Muli entfaltet sein Potential wortwörtlich mit einem Zug am Bügel, der den entfaltbaren Korb ausbreitet – und sich im Handumdrehen wieder zusammenklappen lässt. Wie die meisten Lastenräder lässt sich auch das Muli mit einem Riemenantrieb konfigurieren – ebenso gibt es motorisierte Versionen.
- Lastenrad-Art Long John
- Max. Gesamtgewicht 200 kg
- Maße Ladefläche keine Angabe
- Besonderheiten Riemenantrieb möglich
- Lenkung Lenkstange
- Laufräder 20 / 26 Zoll
- muli-cycles.de
- Preis (UVP) ab 2.990 Euro (Komplettbikes)
Omnium Cargo V3
Das Omnium Cargo Modell geht in die dritte Generation. Die Marke aus Dänemark hat wie viele andere Lastenradhersteller einen Hintergrund im Messenger-Bereich. Im Cargo V3 fließt diese Erfahrung gebündelt ein: Ein langer Radstand sorgt für Stabilität, wenn die Ladefläche vollbeladen wird; unbeladen soll das Omnium Cargo dank seiner Geometrie mit einer vertrauten Fahrweise punkten.
- Lastenrad-Art Long John
- Max. Zuladung 175 kg
- Maße Ladefläche 83 cm x 50 cm
- Besonderheiten verschiedene Ausfallenden erhältlich; Riemenantrieb möglich
- Lenkung Lenkstange
- Laufräder 20 / 29 Zoll
- omniumcargo.com
- Preis (UVP) Komplettbikes ab 3.180 Euro
Surly Big Dummy
Zugegeben, es ist in Europa nicht besonders leicht, an ein werksfrisches Surly Big Dummy zu kommen – dennoch darf die Kultmarke in einer solchen Auflistung nicht vergessen werden. Das Big Dummy ist ein klassisches Longtail, rollt auf 26-Zoll-Laufrädern und kann auf der überlangen Heckstruktur einen großen Gepäckträger für voluminöse Pannier-Bags oder auch weitere Passagiere aufnehmen. Das Surly ist ein traditionelles Lastenrad ohne Motor.
- Lastenrad-Art Longtail
- Max. Zuladung 181 kg
- Besonderheiten Custom-Pannier-Bags erhältlich
- Laufräder 26 Zoll
- surlybikes.com
- Preis (UVP) 1.599 US-Dollar (Rahmenset), Komplettbike für 2.449 US-Dollar
Veloe Multi Power
Das Veloe Multi Power ist eine motorlose Variante des Multi. Es verfügt über einen 67 cm langen Gepäckträger und baut insgesamt, auch dank seiner 24 Zoll durchmessenden Laufräder, etwas kompakter als klassische Longtails – daher spricht man hier oft von einem „Midtail“. Der italienische Hersteller produziert im Heimatland und bietet das Multi mit Riemen- oder Kettenantrieb an. Außerdem gibt es ein umfangreiches Angebot an Zubehör. Wir werden in Kürze ein Veloe Multi (mit Bosch-Motor) ausgiebig testen – seid gespannt!
- Lastenrad-Art Midtail
- Max. Zuladung keine Angabe
- Besonderheiten umfangreiches Zubehör-Angebot, Riemenantrieb möglich
- Laufräder 24 Zoll
- veloe.eu
- Preis (UVP) ab 1.699 Euro
XYZ Cargo Trike
Das XYZ Cargo Trike besitzt einen enorm unkonventionellen Look. Statt verschweißter Rohrsätze setzt man bei der dänisch-deutschen Kooperation auf verschraubte Aluminiumprofile in Spaceframe-Bauweise. Dass es sich bei diesem Cargobike zudem um ein Trike handelt, die unter den Lastenräder relativ selten zu finden sind, lässt das XYZ Cargo Trike noch außergewöhnlicher wirken. XYZ Cargo bietet eine Vielzahl an Modellen an – vom klassischen Long John bis zu vierrädrigen Transportern ist alles dabei, darunter auch dieses Lastenrad ohne Motor.
- Lastenrad-Art Trike
- Max. Zuladung 150 kg + Fahrer
- Maße Ladefläche 80 x 55 cm
- Besonderheiten Spaceframe-Bauweise
- Lenkung Ackermann-Lenkung (ähnlich Kfz)
- Laufräder 20 / 26 Zoll
- xyzcargo.com
- Preis (UVP) 2.190 Euro (Komplettbike)
Yoonit Micro Classic
Mit dem Yoonit Micro Classic führt die Marke aus Hamburg eines der kleinsten Cargobikes ohne Motor am Markt im Sortiment. Die Stahlrahmen werden in den Niederlanden gefertigt; ein Großteil der restlichen Produktion sitzt direkt in Hamburg. Das Yoonit Micro Classic möchte mit möglichst kompakten Abmessungen überzeugen, um so maximal flexibel und vielseitig im Alltag eingesetzt werden zu können. Die maximale Zuladung liegt (inkl. Fahrer) dennoch bei 140 kg.
- Lastenrad-Art Mini-Cargo
- Max. Zuladung 140 kg
- Besonderheiten kompakte Abmessungen; Riemenantrieb möglich
- Laufräder 18 Zoll
- minicargobike.com
- Preis (UVP) Komplettbikes ab 1.995 Euro
Yuba Mundo Lux
Mit dem Mundo Lux hat Yuba um 2007 herum erfolgreich Longtail-Pionierarbeit betrieben – und bietet mit dem aktuellen Mundo Lux weiterhin ein starkes Longtail-Modell an. Mit einer rekordverdächtigen Zuladung von 250 kg lassen sich drei Passagiere auf dem überlangen Heck-Gepäckträger transportieren – oder eben alles Mögliche andere. Ein richtiges Lastenrad ohne Motor eben!
- Lastenrad-Art Longtail
- Max. Zuladung 250 kg
- Besonderheiten umfangreiches Zubehör verfügbar
- Laufräder 26 Zoll
- yubabikes.eu
- Preis (UVP) ab 1.799 Euro (Komplettbikes)
Infos und Bilder: Hersteller / Titelbild: Omnium