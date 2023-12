E-MTB / Test: Mit dem Rocky Mountain Altitude Powerplay C90 Rally haben die Kanadier ein kultiges Vollgas E-MTB im Programm, das sich im Test kaum eine Schwäche erlaubt. Fahreigenschaften und Antriebssystem überzeugen gleichermaßen, leider muss man für das Top-Enduro tief in die Tasche greifen.

Seit mehr als vier Jahrzehnten baut man bei Rocky Mountain in Kanada Mountainbikes – seit einigen Jahren natürlich auch mit Motor. Der Traditionshersteller setzt dabei auf sein eigenes Antriebssystem Dyname 4.0, das in allen „Powerplay“ genannten Modellen zum Einsatz kommt und mit bis zu 108 Nm maximalem Drehmoment zumindest auf dem Papier beachtliche Leistung bietet. Der Name Altitude steht im Portfolio von Rocky Mountain für die Enduro-Bikes. Wenig überraschend gibt es auch an der elektrifizierten Variante massig Federweg: satte 170 mm an der Front, 160 im Heck.

Durch die Funktionsweise des Dyname-Systems mit einem Antriebsritzel samt Umlenkung fällt der Tretlagerbereich optisch etwas wuchtiger aus als bei vielen anderen E-MTBs. An der Unterseite versteckt sich außerdem eine verschraubte Klappe, über die der 720-Wh-Akku entnehmen lässt.

Respektables Gewicht trotz robuster Ausstattung

Die Ausstattung am von uns getesteten Topmodell ist hochwertig und robust. Beim Fahrwerk gibt es mit Fox Factory Komponenten samt DHX2-Stahlfederdämpfer im Heck keine Kompromisse; Schaltung und Bremsen kommen aus Shimanos XT-Gruppe. Wo die Kanadier ihr Enduro sehen, zeigen Laufräder und Reifen: Auf den Downhill-Felgen von Race face sitzt ein Paar Maxxis-Pneus, vorne und hinten mit der dicken und schweren DoubleDown- Karkasse. Zusätzlich stattet Rocky Mountain das Altitude Powerplay serienmäßig mit Cushcore-Pannenschutz aus. Der spezielle Schaumstoffeinsatz erlaubt es, mit sehr niedrigem Druck zu fahren, schützt Felge und Reifen vor Durchschlägen und verbessert die „Notlaufeigenschaften“ im Falle eines Defekts. Angesichts dieser Bereifung ist das von uns gewogene Gewicht von 24,3 kg für das Testbike in Größe L mehr als respektabel.

Rahmen Rocky Mountain Altitude Carbon Federgabel Fox 38 Factory Grip2 Antrieb Rocky Mountain Dyname 4.0 Akku 720 Wh Dämpfer Fox DHX2 Factory Laufräder Race Face Arc HD30 Reifen VR Maxxis Assegai MaxxGrip DD Reifen HR Maxxis Minion DHRII MaxxTerra DD Schaltwerk Shimano XT M8100 Schalthebel Shimano XT M8100 Kurbel Race Face Turbine Cinch Umwerfer Ohne Bremse Shimano XT M8120 Bremsscheiben 203 / 203 mm Sattelstütze Fox Transfer Factory 175 mm (L) Sattel WTB Volt Race 142 Vorbau Rocky Mountain 35 CNC Lenker Race Face Turbine R

Das Rocky Mountain Altitude Powerplay C90 Rally auf dem Trail

SM (Slack) MD (Slack) LG (Slack) XL (Slack)

Sitzrohr (in mm) 380 420 445 480 Reach (in mm) 425 450 475 508 Stack (in mm) 629 628 638 652 Lenkwinkel (in °) 63.5 63.5 63.5 63.5 Sitzwinkel (in °) 75.5 75.5 75.5 75.5 BB Drop (in mm) 34 34 34 34 Kettenstreben (in mm) 439 439 439 439 Radstand (in mm) 1210 1237 1264 1301

Wenig überraschend ist es vor allem steiles, forderndes Gelände, in dem das Altitude Powerplay so richtig seine Muskeln spielen lässt. Selbst bei hohem Tempo bietet es enorm viel Laufruhe, behält jedoch ein jederzeit spürbares Quäntchen Spritzigkeit bei. Über die Ride-4- Geometrieeinstellung können vor allem erfahrene Piloten die Geometrie und die Fahreigenschaften noch etwas stärker auf ihre individuellen Anforderungen anpassen. Der hauseigene Antrieb Dyname 4.0 des Rocky Mountain passt dabei wirklich perfekt zum sportlichen Charakter des Bikes. Er bietet viel Power, wenn sie nötig ist, lässt sich aber sehr gut dosieren und ist vor allem deutlich leiser als vergleichbar starke Motoren.