Test / E-MTB: In seiner „Super Trail“ Variante scheint das Scott Patron eRIDE mit viel Federweg und robusten Komponenten in einer Kategorie mit anderen E-Enduros auf dem Markt zu spielen. Doch Features wie integrierte Rückleuchten und die ungewöhnliche Geometrie zeigen, dass das Einsatzgebiet des optisch markanten Bikes woanders liegt.

Schon seit einigen Jahren setzt Scott bei seinen MTBs und E-MTBs voll auf Integration. Bei fast allen vollgefederten Modellen verschwinden die Dämpfer inzwischen im Rahmen, so auch beim Patron ST eRide. Das wuchtige Bike mit Alu-Rahmen bringt üppige 170 mm Federweg an der Front, 160 mm am Heck mit – das wird dem Namenszusatz „Super Trail“ auch gerecht . Leider treibt das auch das Gewicht: Über 26 kg bringt unser Testrad in Rahmengröße M auf die Waage.

Der üppige Federweg täuscht

Bei der Ausrichtung geht Scott mit dem Patron einen ungewöhnlichen Weg für ein E-MTB in dieser Federwegsklasse: Trailtauglich, klar, aber gleichzeitig sollen auch Tourenfahrer glücklich werden. Dafür sprechen neben einer nicht allzu progressiven Geometrie auch die am Hinterbau integrierten Rücklichter.

S M L XL Reach (in mm) 425 438 466 493 Stack (in mm) 639 647 656 665 Lenkwinkel (in °) 63.8 64.4 64.4 64.4 Sitzwinkel (in °) 76.3 76.3 76.2 76.2 Steuerrohr (in mm) 120 125 135 145 BB Drop (in mm) 25 25 25 25 Kettenstreben (in mm) 454 454 454 454 Radstand (in mm) 1239 1240 1272 1304

Im Test hatten wir mit dem Patron ST eRide 910 die hochwertigste Ausstattungsvariante mit einem Alu-Rahmen, die mit knapp 7.000 Euro zu Buche schlägt. „Bling Bling“ sucht man entsprechend vergebens am fast schon martialisch anmutenden Bike im Raw-Look. Die verbauten Komponenten sind jedoch ausgesprochen solide mit Fox Performance Fahrwerk und Shimano XT Schaltung und SLX Bremsen. Mit dem Bosch CX Motor und 750-Wh-Akku setzt man auf bewährte Qualität, das serienmäßige Kiox 300 Display passt gut zur Ausrichtung des Bikes.

Rahmen Scott Patron eRIDE Federgabel Fox 38 Performance Antrieb Bosch CX Akku 750 Wh Dämpfer Fox Float eRIDE Laufräder Syncros MD30 Reifen VR Maxxis Assegai MaxxTerra Exo+ 2,6" Reifen HR Maxxis DHRII MaxxTerra Exo+ 2,6" Schaltwerk Shimano XT M8100 Schalthebel Shimano Deore M6100 Kurbel FSA CK-745 Umwerfer Ohne Bremse Shimano SLX M7120 Bremsscheiben 203 / 203mm Sattelstütze Fox Transfer Performance Sattel Syncros Tofino 2.0 Regular Vorbau Syncros AM2.0 Lenker Syncros Hixon 2.0

Das Scott Patron ST eRIDE auf dem Trail

Es dauert nicht lange, bis während des Tests klar wird, dass man sich vom üppigen Federweg nicht täuschen lassen darf: Das Patron ST eRide ist kein Enduro-Bike. Die Front ist sehr hoch, das Fahrwerk enorm komfortabel und schluckfreudig, aber wenig definiert, und die 2,6 Zoll breiten Reifen wälzen stoisch durchs Gelände.

Klingt negativ? Ist nicht so gemeint! Denn auch wenn Racer mit dem Rad nicht glücklich werden, ist das Scott ein herausragend laufruhiger Tourer, der auch in wirklich anspruchsvollem Gelände nicht ins Schwitzen gerät. Selten hatten wir ein Bike im Test, das hier bei angepasstem Tempo so viel Sicherheit vermittelt und sich so gutmütig gen Tal navigieren lässt. Genau diese Eigenschaften verhelfen dem Patron dann auch trotz seiner über 26 kg Gewicht zu einer starken Uphill-Performance. Einfach sitzen bleiben, und der gewohnt starke CX Motor, die griffigen Reifen und die zentrale Sitzposition erledigen den Rest. Vom TracLoc Hebel, mit dem sich der Hinterbau vom Lenker aus straffen oder blockieren lässt, mussten wir übrigens kaum Gebrauch machen – zu gut fühlte sich das Bike schon in der offenen Einstellung an.