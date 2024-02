Topeak Tubi 11 im Test

Test Minitools: Das Topeak Tubi 11 ist Minitool und Reifenreparatur-Werkzeug in einem. Insgesamt elf Funktionen stehen für die schnelle Reparatur des Bikes am Wegesrand zur Verfügung. Dank des äußerst kompakten Aufbaus findet der kleine und mit 85 Gramm extrem leichte Helfer selbst in der kleinsten Ecke Platz. Wie verlässlich das Tool ist zeigt unser Test.

Topeak Tubi 11 Minitool: Aufbau und Verarbeitung

Beim Topeak Tubi 11 handelt es sich um ein hochwertig gearbeitetes Minitool mit sehr kompakten Maßen. Der geschmiedete Aluminiumkörper bietet trotz des flachen Profils Raum für elf Funktionen, zu denen auch spezielle Werkzeuge zur Reparatur von Tubeless-Reifen gehören. Das Reifen-Reparaturwerkzeug besteht im Einzelnen aus einem 2-in-1 Aufreiber, einem Plug-Einstecher sowie einem Messer. Für den Fall aller Fälle verfügt das Multitool zudem über einen ausklappbaren Reifenheber aus Metall. Dieser sollte allerdings wirklich nur im Notfall zum Einsatz kommen, falls kein adäquater Reifenheber aus Kunststoff zur Verfügung steht.

Handling

Aufgrund der kompakten Dimensionierung und der begrenzten Anzahl an Funktionen ermöglicht das Multitool nur rudimentäre Reparaturmöglichkeiten. So fehlen unter anderem ein Kettennieter, ein 8 mm Inbusschlüssel und Speichenschlüssel. Selbst auf einen Schraubendreher muss verzichtet werden. Dadurch wird der Einsatzbereich stark eingeschränkt. Dafür kommt das Tool mit einem T25 Schlüssel und einem Reparaturwerkzeug für Tubeless-Reifen. Leider ist der Zugriff bei einer Panne sehr umständlich. Das Reifenreparatur-Werkzeug muss erst in den Aluminiumkörper eingeschraubt werden, wodurch ein schnelles Stopfen des Lochs nahezu unmöglich wird.

Topeak Tubi 11 Minitool im Detail

Gewicht: 85 Gramm

Maße: Etwa 75 x 25 x 18 mm

Anzahl Funktionen: 11

Material: Edelstahl (TL-Tools), Chrom-Vanadium-Stahl (Werkzeuge), geschmiedeter Aluminiumkörper

Die Funktionen im Überblick