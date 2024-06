Radsport: Auch in diesem Jahr versorgen uns das Entwickler-Studio Cyanide und Publisher Nacon wieder pünktlich zur Tour de France mit einem Radsport-Game. Im „Pro Cycling Manager 2024“ kannst du als Teamchef deine Lieblingsmannschaft steuern und zu Ruhm und Ehre führen. Setzt du dich virtuell lieber selbst in den Sattel, ist das Spiel „Tour de France 2024“ vielleicht etwas für dich. So oder so: Keine anderen Videogames schaffen es, den Radsport so realitätsnah auf deinen Bildschirm zu zaubern.

Pro Cycling Manager 2024: Gewinnst du die Tour de France?

Vor über 20 Jahren erschien die erste Ausgabe des Videospiels Pro Cycling Manager. Damals hieß er noch „Erik Zabels Cycling Manager“. Mittlerweile hat sogar der Sohn von Erik Zabel – Rick Zabel – seine Karriere beendet, aber den Radsport-Manager gibt es noch immer. Auch in diesem Jahr kannst du als Teamchef eine Mannschaft deiner Wahl zum Erfolg führen. Du entscheidest selbst, ob du einzelne Rennen fahren möchtest, oder eine ganze Karriere spielen willst. Fahrer scouten, Talente finden, Trainingspläne wählen, die Form aufbauen und im Rennen taktisch kluge Entscheidungen treffen – all das gehört zu deinen Aufgaben. Die Ergebnisse werden zeigen, ob du das Zeug zum Top-Teamchef der WorldTour hast.

Neue Features im Management & 3D-Spiel

Der Pro Cycling Manager begeistert seit vielen Jahren die Radsport-Fans. In die Rolle eines Teamchefs zu schlüpfen, Fahrer zu verpflichten, zu entwickeln und zu Erfolgen zu führen – das ist schließlich so realitätsnah sonst nicht möglich. Trotz einer klar positiven Resonanz gibt es jedoch auch leise Kritik. Denn das Spiel hat auch seine Schwächen. So wurde die Grafik seit Jahren nicht wirklich verbessert und der Management-Part des Spiels wird nur mit sehr langsamen Schritten verbessert. In dieser Ausgabe hat der PCM24 jedoch einen etwas größeren Sprung gemacht. So kann man sich als Teamchef nun für seine Fahrer technische Weiterentwicklung gönnen und so die Attribute boosten. Außerdem fällt es Anfängern nun deutlich leichter, die Rennziele ihrer Fahrer festzulegen und den gesamten Rennkalender einer Saison zu planen. Im 3D-Spiel sorgen vor allem kleine Aufhübschungen für einen leichten Umgang mit dem Spiel.

PCM24: Weiterhin gutes Gameplay

Der Pro Cycling Manager 2024 punktet vor allem durch seine Tiefe. Dank der sehr engagierten Community wird das Spiel jedes Jahr von Monat zu Monat immer besser. Alle Fahrer und Teams erhalten ihre richtigen Namen und fast ausnahmslos alle Rennen und Teams – sogar aus der Continental-Ebene – sind nach kürzester Zeit verfügbar. Lobend erwähnen müssen wir auch das Gameplay. Die Sprints sind zwar schwer zu meistern, aber absolut realistisch. Und auf hügeligen und bergigen Etappen fahren die Gegner nun deutlich aggressiver und fordern dich als Manager nun immer mehr zu reagieren auf. Daher lohnt sich der Pro Cycling Manager 2024 auf diesmal wieder pünktlich zur Tour de France!