PRO Combipack BC Smart Full Kit im Test

Test Minitools: Das PRO Combipack BC Smart Full Kit ist das Multitalent unter den Multitools. Im Grunde genommen handelt es sich um einen Flaschenhalter, der nicht nur ein Minitool beinhaltet, sondern zugleich eine Pumpe, zwei Reifenheber sowie eine Tasche, die mit nur einem Klick montiert bzw. demontiert werden kann. Gut gedacht, aber auch gut gemacht?

PRO Combipack BC Smart Full Kit: Aufbau und Verarbeitung

Im Normalfall fristen Minitools im Rucksack, in der Satteltasche oder in der Trikottasche ihr Dasein. Nicht so beim PRO Combipack BC Smart Full Kit. Zentral platziert und immer gut erreichbar finden sich um den Flaschenhalter herum eine Minipumpe, zwei schlanke Reifenheber sowie eine wasserabweisende Tasche. Im Herzen des Flaschenhalters ist das Performance 17F Minitool untergebracht. Auf kleinstem Raum bietet das smarte Multitool eine Vielzahl an Funktionen an – und das bei einem Gewicht von nur 81 Gramm. Das Werkzeugsystem beruht auf einem abgewinkelten Bithalter, der gleichzeitig als Speichenschlüssel dient. Der Träger, in dem die einzelnen Bits untergebracht sind, agiert zudem als Teil des Kettennieters. Die innovative Gestaltung spart nicht nur deutlich Platz ein, sondern auch Gewicht. Alle Teile des Systems sind sauber verarbeitet und machen optisch einen sehr hochwertigen Eindruck. Gleiches gilt für den Flaschenhalter, die Pumpe und die Tasche.

Handling

Das Design des Kits ist wirklich gelungen. Der Flaschenhalter baut nur minimal höher auf als ein „herkömmlicher“ Flaschenhalter und lässt sich somit überall dort montieren, wo auch ein solcher Verwendung finden kann. Die mit Reißverschluss verschließbare Tasche bietet Platz für einen schlanken Schlauch, diverse Kleinteile oder eine leichte Weste. Das zur Verfügung stehende Volumen ist natürlich eng bemessen, füllt aber effektiv einen eigentlich toten Raum. Die Pumpe und die Reifenheber sind mittels Gummistraps am Halter fixiert. Selbst auf ruppigen Trails bleiben die Parts dort, wo sie hingehören. Bei einer fälligen Reparatur muss das Multitool den Anforderungen entsprechend zusammengesetzt werden. Das funktioniert ganz gut, sofern die Finger nicht durchgefroren oder nass sind. In diesen Fällen lassen sich die Bits nur schwer aus dem Bitträger drücken. Äußerst gut gefällt uns der Kettennieter, der aufgrund der Gestaltung sehr effizient einsetzbar ist. Weniger gut schneiden die Reifenheber ab, die nur ein Notbehelf darstellen.

PRO Combipack BC Smart Full Kit: Aufteilung des Gewichts

Komplett: 341 Gramm

Flaschenhalter: 92 Gramm

Tasche: 66 Gramm

Minipumpe: 87 Gramm

Reifenheber: 15 Gramm

Minitool Performance 17F: 81 Gramm

Die Funktionen im Überblick

Innensechskantschlüssel: 2, 2.5, 3, 4, 5 und 6 mm

Torx-Schlüssel: T25 und T30

Schraubendreher: Schlitz und Kreuzschlitz

Kettennieter: 9- bis 12-fach

Speichenschlüssel: 3.6, 3.75, 4 und 4.4

Besondere Features: Kettenschlosshalter