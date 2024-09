Fox Live Valve Neo

Produktnews: Nach dem Launch der Fox Transfer Neo Sattelstütze vor wenigen Wochen präsentieren die US-Amerikaner jetzt die kabellose Federung Live Valve Neo. Ausgestattet mit dem schnellen Neo-Protokoll liest das System Fahrbedingungen bis zu 400 Mal pro Sekunde ein und erfasst, überträgt und passt den Stoßdämpfer in nur 1/70 Sekunde an.

Mit einer völlig neuen Architektur, einem komplett kabellosen Design und einer unkomplizierten Installation hat Fox die Komplexität zugunsten der Leistung und Personalisierung auf ein Minimum reduziert. Durch die Kombination ultraschneller kabelloser Technologie mit schnellster Reaktionsfähigkeit hat Fox ein Produkt geschaffen, das nicht nur der Konkurrenz voraus sein soll, sondern auch die Art und Weise revolutioniert, wie die Federung die Fahrt optimieren kann. Wenn Traktion und Federweg vom Stoßdämpfer gefordert werden, passt sich die Federung sofort an und bietet hierdurch einen sofort einsetzenden Effekt. Die schnelle Unterstützung soll nicht nur auf dem Trail einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil bringen, sondern auch bei Sprüngen und beim Beschleunigen aus Kurven heraus.

Neo-Protokoll liest Fahrbedingungen bis zu 400 Mal pro Sekunde ein

Die kabellose Federung basiert auf den bewährten FLOAT X- und DHX-Stoßdämpferplattformen und wurde in den letzten 3 Jahren im Rahmen des Fox RAD-Programms (Racing Applications Development) unter anderem im Enduro-Weltcup getestet. Herzstück von Live Valve Neo ist das schnelle Neo-Protokoll. Das System liest Fahrbedingungen bis zu 400 Mal pro Sekunde ein und erfasst, überträgt und passt den Stoßdämpfer in nur 1/70 Sekunde an. Nach dem Setup des Fahrwerks durch den Rider passt sich das System beim Fahren je nach Gelände sofort von selbst an. Selbst bei Renngeschwindigkeiten ist das System laut Fox schnell genug, dass Unebenheiten am Vorderrad vom Stoßdämpfer berücksichtigt werden, bevor das Hinterrad auf dieselbe Unebenheit trifft.

Drei Schlüsselelemente tragen zur Geschwindigkeit von Live Valve Neo bei und ermöglichen eine drahtlose Federungssteuerung ohne Kompromisse:

Die Sensoren übertragen nur bei Bedarf die wesentlichen Daten und vermeiden so unnötige Kommunikationsverzögerungen

Das Neo-Protokoll leitet Informationen in nur einer Millisekunde an den Controller weiter

Ein magnetische Verriegelungseinheit steuert den Kompressionskreis mit unübertroffener Geschwindigkeit und Effizienz und ermöglicht einen unmerklich schnellen Wechsel zwischen den Federungsmodi

App-Unterstützung, Verfügbarkeit und Preise

Die Fox Bike App unterstützt alle Aspekte von Live Valve Neo und bietet Funktionen wie Setup-Tutorials, Firmware-Updates und Live Valve Neo Tunes. Fahrer können aus fünf voreingestellten Tunes – Standard, Firm, Plush, Open und Closed – wählen und ihre Tunes speichern und anpassen, um sie an alle Trail-Bedingungen oder Vorlieben anzupassen. Wer seine Fahrt gerne selbst einstellt, kann seine perfekte technische Kletter-Tune erstellen oder nahtlos zu seiner bevorzugten Bikepark-Tune wechseln – alles mit nur einem Fingertipp. Die Benutzeroberfläche der App überwacht zudem den Batteriestand, stellt Komponentenverbindungen sicher und verfolgt Wartungsintervalle für eine gleichbleibende Leistung.

Live Valve Neo ist als Aftermarket-Upgrade für die meisten Trail- und All-Mountain-Bikes erhältlich. Die Installation soll laut Fox denkbar unkompliziert sein: Stoßdämpfer befestigen, Sensoren montieren und mit der Fox Bike App synchronisieren. Das System ist mit einer Vielzahl von Bikes kompatibel und somit für jeden Fahrer zugänglich, der seine Leistung auf ein neues Level heben möchte. Ein komplettes System benötigt ein Live Valve Neo Kit (Gabel- und Hecksensoren, Akku, Ladegerät, Ladekabel) für 499 Euro und einen Stoßdämpfer nach Wahl des Fahrers: Live Valve Neo Float X für 1299 Euro oder Live Valve Neo DHX für 1249 Euro. Ein Neo Ersatz-Akku kostet 99 Euro.

Web: www.foxracingshox.de