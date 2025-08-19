Produktnews: Wahoo bringt mit dem KICKR RUN ein vernetztes Laufband auf den Markt. Das Gerät kombiniert eine positionsbasierte Geschwindigkeitsanpassung mit automatischer Steigungs- und Gefällesteuerung sowie Anbindungen an gängige Trainingsplattformen.







Kernfunktion des neuen Wahoo KICKR Run Laufbands ist der RunFree‑Modus: Die Geschwindigkeit passt sich an die Position der Läuferin oder des Läufers auf der Lauffläche an. Über Steuerpaddles kann weiterhin manuell eingegriffen werden.

Mithilfe fortschrittlicher Positionserkennungstechnologie passt das Laufband die Bandgeschwindigkeit dynamisch und nahezu in Echtzeit an Ihre Schrittlänge an, sodass Sie die Geschwindigkeit des Bandes durch ihre Lauf-Pace bestimmen können. Somit laufen sie „freihändig“, können bei Tempoänderungen ihre natürliche Laufform beibehalten und rennen nicht mehr einer fest eingestellten Bandgeschwindigkeit hinterher.







Strecken- und Geländesimulation

In Verbindung mit kompatibler Software steuert das Wahoo KICKR RUN Steigungen bis +15 % und Gefälle bis −3 % automatisch. Eine seitliche Neigung bis 0,5° soll die natürliche Laufbewegung unterstützen.







Konnektivität und Bedienung

Das Laufband ist mit Zwift (Run) und weiteren Trainings- und Community‑Plattformen kompatibel. Vorgaben aus Workouts können automatisch auf Geschwindigkeit und Steigung übertragen werden. Zur Ausstattung zählen Ablagefläche, Flaschenhalter und ein USB‑C‑Anschluss zum Laden externer Geräte. Die Funk- und Netzwerkanbindung erfolgt über Wi‑Fi, Bluetooth oder Direct‑Connect.

Wahoo KICKR Run – Technische Details

RunFree‑Modus für positionsbasierte Temporegulierung

für positionsbasierte Temporegulierung Automatische Steigungs-/Gefällesteuerung : bis +15 % / −3 %

: bis +15 % / −3 % Seitliche Neigung : bis 0,5°

: bis 0,5° Leiser Betrieb

Temporeserve : ausgelegt bis 2:30 min/km

: ausgelegt bis 2:30 min/km Schnittstellen : Wi‑Fi, Bluetooth, Direct‑Connect

: Wi‑Fi, Bluetooth, Direct‑Connect Ausstattung: Geräteablage, Flaschenhalter, USB‑C

Mit dem KICKR RUN überträgt Wahoo Funktionsprinzipien aus dem Indoor‑Cycling‑Portfolio auf das Laufen: Automatisierung, Plattform‑Integration und reproduzierbare Trainingsreize. Das Produkt adressiert damit das manuelle Nachjustieren klassischer Laufbänder.







Weiteres Wahoo Equipment für Triathleten und Radsportler

KICKR Smart‑Trainer : Widerstandssteuerung über Trainingsplattformen für strukturierte Radeinheiten.

: Widerstandssteuerung über Trainingsplattformen für strukturierte Radeinheiten. KICKR CORE & KICKR SNAP : Modelle im niedrigeren Preissegment; der SNAP als Wheel‑On‑Trainer.

: Modelle im niedrigeren Preissegment; der SNAP als Wheel‑On‑Trainer. KICKR BIKE & KICKR BIKE SHIFT : Integrierte Indoor‑Bikes mit Gang‑ und Steigungssimulation.

: Integrierte Indoor‑Bikes mit Gang‑ und Steigungssimulation. KICKR CLIMB & HEADWIND : Zubehör für Steigungsnachbildung und geschwindigkeits-/leistungsabhängige Luftzufuhr.

: Zubehör für Steigungsnachbildung und geschwindigkeits-/leistungsabhängige Luftzufuhr. ELEMNT‑Radcomputer (z. B. ROAM, BOLT) : Navigation und Trainingssteuerung im Outdoor‑Einsatz; Anbindung an Wahoo‑Apps und Sensoren.

: Navigation und Trainingssteuerung im Outdoor‑Einsatz; Anbindung an Wahoo‑Apps und Sensoren. TICKR‑Herzfrequenzsensoren & POWRLINK ZERO‑Pedale: Erfassung von Herzfrequenz bzw. Leistung als Grundlage für Trainingssteuerung.

WEB: wahoofitness.com