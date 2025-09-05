BH iGravelX NX: Der baskische Hersteller erweitert sein E-Gravel-Portfolio um zwei Modelle mit Bosch-SX-Motor.

Neuer Rahmen, neuer Antrieb, neue Technik: Mit dem BH iGravelX NX stellt der baskische Hersteller einer neue Version seines E-Offroaders vor, die den Wechsel zu bewährter Bosch-Technik markiert. Statt des hauseigenen BHZ-Aggregats schiebt am neuen E-Gravelbike der spritzige und schubstarke Bosch SX an. Die Leistungsdaten sind ähnlich, ebenso die Akkugröße mit nun 400 Wattstunden (statt 420 Wh). Doch mit dem bekannt guten Bosch-Motor dürfte es leichter fallen, Kunden für das BH zu begeistern. Dabei lässt der Hersteller die bisherigen E-Gravelbikes weiterlaufen und kann so eine günstige Alternative zu den neuen Premium-Modellen mit Bosch-Antrieb anbieten.







Viel Schub und natürliches Fahrgefühl mit Bosch SX

Mit vierfachem Unterstützungsfaktor ist auch bergauf eine sehr kraftsparende Fahrweise möglich. 60 Nm Drehmoment klingt erst einmal nicht allzu üppig, doch bei eher hoher Trittfrequenz drückt der Motor extrem viel Leistung ab. Und dank der 10-51er Kassette der neuen Shimano GRX Di2 1×12 kann man auch oberhalb von 20 % Steigung noch flüssig treten. Damit ist der Bosch SX perfekt für E-Gravelbikes, denn er bietet ein natürliches Fahrgefühl und stellt durch sein geringes Gewicht auch ein Handling sicher, das jenem unmotorisierter Bikes sehr nahe kommt.

Adieu Softtail, hallo UDH

Ein Vorteil des Bosch-Systems ist auch das ins Oberrohr integrierte Kiox-400C-Display, das auch Daten wie Trittfrequenz und Leistung anzeigen kann und damit das Zeug dazu hat, einen teuren Radcomputer zu ersetzen. Dank „Hollow Core Internal Molding“ soll der neue Carbonrahmen ebenso leicht wie stabil sein; dazu ist er nun dank UDH mit Direct-mount-Schaltwerken kompatibel und kann mit 50 statt wie bisher 45 mm breiten Reifen gefahren werden. Verabschiedet hat sich BH vom „Softtail“-Hinterbau mit durchbrochenen Kettenstreben und einem Drehpunkt im Übergang von den Sitzstreben zum Sitzrohr.







Topmodell mit kabelloser Shimano GRX Di2

Das neue BH iGravelX NX wird zum Launch in zwei Varianten angeboten: mit Shimano GRX Di2 1×12 (7.499,90 Euro) sowie als Modell „Carbon 2.7“ mit mechanischer Shimano GRX 1×12 (5.999,90 Euro). Beide Ausführungen sind mit Alu-Radsätzen von Vision ausgestattet. Auffällig ist, dass das Topmodell um 500 Euro im Preis gesenkt wurde – und das trotz neuer Features wie der kabellosen Schaltung. Damit stehen die Chancen gut, dass sich das neue E-Gravelbike der Basken gegen ähnlich konzipierte Konkurrenzmodelle behaupten kann.

www.bhbikes.com