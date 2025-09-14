Rovativ ist eine junge Marke aus Dresden, die sich auf funktionale Bikepacking-Taschen spezialisiert hat. Die Produkte zeichnen sich durch ihr einfaches Design und ihre robuste Verarbeitung aus. Besonders hervorzuheben ist der Einsatz von TPU (thermoplastischem Polyurethan) als Hauptmaterial, das gegenüber PVC viele Vorteile bietet: TPU ist flexibler, langlebiger und deutlich umweltfreundlicher. Zudem sind alle Taschen von Rovativ 100 % wasserdicht, was sie zu verlässlichen Begleitern bei jeder Wetterlage macht.

Lenkerrolle

Die Lenkerrolle von Rovativ ist eine klassische Rolltasche, die mit beidseitigem Zugang ausgestattet ist. Im Test hinterließ sie einen qualitativ hochwertigen Eindruck. Die Tasche lässt sich dank der zwei Klettverschlüsse schnell am Lenker montieren und eignet sich hervorragend für kürzere Strecken mit leichterem Gepäck. Wer eine noch festere Befestigung benötigt, kann auf die zusätzlichen Riemen zurückgreifen, die für mehr Halt sorgen. Besonders praktisch sind die im Lieferumfang enthaltenen Distanzblöcke, mit denen sich die Tasche je nach Vorliebe näher oder weiter vom Lenker positionieren lässt. Auch zusätzliches Gepäck lässt sich am Außennetz anbringen. Das gewählte Material vermittelt einen robusten Eindruck und ist gleichzeitig pflegeleicht, da sich die Oberfläche gut reinigen lässt. Ein kleiner Nachteil ist das fummelige Entlüften der Tasche beim Packen.







Technische Daten:

Abmessungen: 67,5 x 24 x 24 cm

Gewicht: 280 g

Packvolumen: 9,5 l

Oberrohrtasche

Rovativ bietet eine Reihe von Oberrohrtaschen an, in unserem Test haben wir die 1-Liter-Version uns genauer angeschaut. Die Tasche überzeugt durch ihre verschweißten Nähte und den wasserdichten Reißverschluss. Ihr großer Vorteil liegt darin, dass sie direkt am Rahmen des Fahrrads angeschraubt werden kann, wobei die Schrauben für eine individuelle Positionierung versetzt werden können. Ein zusätzlicher Ausgang für Kabel, beispielsweise für ein Ladekabel, ist ebenfalls praktisch. Diese Tasche bietet eine stabile und gut durchdachte Lösung, wenn es darum geht, kleinere Dinge wie Energieriegel oder das Handy schnell griffbereit zu haben.

Technische Daten:







Abmessungen: 21 x 10 x 6 cm

Gewicht: 120 g

Packvolumen: 1 l

Rahmentasche

Die Rahmentasche von Rovativ ist in drei Größen erhältlich, für unsere Testfahrt haben wir die größte Variante mit einem Packvolumen von 3,5 Litern getestet. Sie passt gerade noch in einen Rahmen in Größe M und bietet ausreichend Stauraum für längere Ausfahrten. Die Tasche überzeugt durch ihr strapazierfähiges TPU-Material, das durch geschweißte Nähte und eine robuste Verarbeitung besticht. Beide Seiten der Tasche sind mit wasserdichten Reißverschlüssen versehen: Die rechte Seite ermöglicht Zugang zum Hauptfach, während die linke Seite eine flache Tasche für kleinere Gegenstände wie Smartphone oder Geldbeutel bietet. Die Klettverschlüsse zur Befestigung können je nach Bedarf gekürzt werden, und dank der Silikonprints bieten sie einen sicheren Halt. Auf unserer Testfahrt konnten wir keine Kritikpunkte feststellen.

Technische Daten:







Abmessungen: 46/42/38 x 12 x 7 cm

Gewicht: 250–290 g

Packvolumen: 2,9–3,5 l

Satteltasche

Die Satteltasche von Rovativ lässt sich klassisch mit Klettverschluß und Steckschnallen befestigen. Sie ist relativ tief gezogen, sodass eine Mindestlänge der Sattelstütze von 15 cm erforderlich ist. Die Tasche ist am unteren Teil zusätzlich verstärkt, was für eine höhere Belastbarkeit sorgt. Der Mittelteil ist ebenfalls stabilisiert, was wichtig ist, da die Tasche an dieser Stelle im beladenen Zustand leicht abknickt. Wie bei der Lenkerrolle ist das Packen aufgrund der Entlüftung etwas fummelig. Auch vermisst man kleine Gummis, um umherflatternde Riemen zu fixieren. Dennoch bietet die gut verarbeitete Tasche mit ihrem 10-Liter-Volumen ausreichend Platz für alles, was auf einer mehrtägigen Tour benötigt wird.







Technische Daten: