Topeak wurde 1991 in Taiwan gegründet und hat sich seitdem zu einer der führenden Marken im Bereich Fahrradzubehör entwickelt. Besonders im Bikepacking-Segment überzeugt Topeak mit innovativen Lösungen, die auf Praxiserfahrung und cleverem Design basieren. Ihre Taschen zeichnen sich durch durchdachte Konstruktion, geringes Gewicht, Robustheit und eine einfache Handhabung aus.

Frontloader

Die Lenkertasche Frontloader von Topeak besteht aus einem stabilen Holster, das mit robusten Nähten und widerstandsfähigem Material gefertigt ist. Im Lieferumfang enthalten ist ein wasserdichter Packsack, der mit einem Entlüftungsventil ausgestattet ist und sich dadurch sehr gut komprimieren lässt. Distanzblöcke ermöglichen eine flexible Montage, je nachdem ob die Tasche näher oder weiter vom Lenker sitzen soll. Mit nur 325 g ist die Tasche sehr leicht, das Material des Packsacks ist dafür relativ dünn. Auf Touren überzeugte die Balance aus geringem Gewicht, Robustheit und einfachem Handling.

Technische Daten:

• Abmessungen 33 × 28,7 × 5 cm, 50 × 15 × 15 cm (wasserdichter Packsack)

• Gewicht: 325 g

• Packvolumen: 12 l







Toploader Drybag

Die Oberrohrtasche Toploader Drybag ist komplett wasserdicht gefertigt. Sowohl das robuste Material als auch die verschweißten Nähte und der wasserdichte Reißverschluss sorgen für zuverlässigen Schutz vor Regen. Die Tasche kann wahlweise direkt am Rahmen verschraubt oder mit den beiliegenden Straps befestigt werden, beides bietet einen sehr guten Halt. Praktisch ist der herausnehmbare, gelbe Boden, der für Übersicht sorgt und das Auffinden von Gegenständen erleichtert. Im Test überzeugte die Tasche durch ihre stabile und wetterfeste Bauweise.

Technische Daten:

• Abmessungen: 24 × 10 × 6 cm

• Gewicht: 121 g

• Packvolumen: 1 l







Midloader

Die Rahmentasche Midloader ist in drei Größen erhältlich, im Test wurde die 4,5 l-Variante gefahren. Sie besteht aus widerstandsfähigem Material, mit sauber gearbeiteten Nähten und einer flexiblen, nicht versteiften Konstruktion. Dadurch sitzt sie etwas locker im Rahmen, was sich in der Praxis jedoch nicht als Nachteil erwiesen hat. Über zwei große Reißverschlüsse an beiden Seiten lässt sich die Tasche leicht beladen und entladen. Auf der Testfahrt zeigte sie sich als praktische Ergänzung, die viel Stauraum bietet, ohne das Fahrgefühl zu beeinträchtigen.

Technische Daten:

• Abmessungen: 46 × 12 × 6 cm

• Gewicht: 195 g

• Packvolumen: 4,5 l







Backloader X mit Wishbone

Die Satteltasche Backloader ist in zwei Größen erhältlich (10 l und 15 l). Getestet wurde die große Version mit 15 l. Das Holster ist robust gefertigt und an den stark belasteten Stellen zusätzlich verstärkt. Wie bei den anderen Topeak-Taschen wurde ein guter Kompromiss aus Gewicht, Stabilität und Handling gewählt. Der Packsack entspricht dem des Frontloaders und verfügt ebenfalls über ein Kompressionsventil, das das Verstauen deutlich erleichtert. Mit ihrer soliden Bauweise zeigte sich die Backloader X als zuverlässiger Begleiter auf längeren Touren.

Technische Daten:

• Abmessungen: 51 × 24 × 22 cm

• Gewicht: 605 g

• Packvolumen: 15 l







Wishbone

Der Wishbone ist eine zusätzliche Halterung aus Aluminium und Edelstahl, die am Sattel befestigt wird, um die Satteltasche zu stabilisieren. In unserem Test musste die Sattelposition angepasst werden, um den Wishbone montieren zu können. Auf ruppigem Gelände zeigte er seine Stärke, indem er die Tasche spürbar stabilisierte und mehr Zuladung ermöglichte. Allerdings traten störende Quietschgeräusche auf. Ein weiterer Pluspunkt: An der Halterung lassen sich zusätzliche Flaschenhalter anbringen, was den Stauraum noch erweitert.