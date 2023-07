Tour de France #17: Felix Gall siegt sensationell in Courchevel

Radsport: Felix Gall hat die 17. Etappe der Tour de France gewonnen und damit den größten Erfolg in seiner Karriere gefeiert. Der Österreicher war Teil einer großen Ausreißergruppe und erwies sich am Col de la Loze als stärkster Kletterer. Einen herben Rückschlag erlitt Tadej Pogacar. Der zweifache Toursieger brach völlig ein und verlor mehrere Minuten.

Felix Gall gewinnt seine erste Tour-Etappe

Sensationell hat Felix Gall (AG2R – Citröen) zum ersten Mal in seiner Karriere eine Etappe bei einer Grand Tour gewonnen. Der Österreicher ließ im Anstieg Col de la Loze all seine Begleiter stehen, nachdem zuvor sein Teamkollege Ben O’Connor das Tempo hochhielt. Auf der 165,7 Kilometer langen Etappe von Saint-Gervais Mont-Blanc nach Courchevel setzten sich fast 40 Fahrer vom Hauptfeld ab, darunter auch David Gaudu (Groupama – FDJ) und Simon Yates (Jayco – AlUla). Doch Österreichs Felix Gall hat einmal mehr gezeigt, dass er mittlerweile nicht nur mit den weltbesten Kletterern mithalten, sondern sie sogar schlagen kann.

Tadej Pogacar bricht ein

Einen der bittersten Tage seiner Karriere musste Tadej Pogacar (UAE) heute durchleben. Der Slowene brach am Col de la Loze völlig ein und verlor einige Minuten. Zu Beginn der Etappe war er gestürzt. Ob wirklich die Verletzungen der Grund für seinen Einbruch waren, ist aber ungewiss. Denn bereits zuvor entschied sich seine Mannschaft dafür, eigene Fahrer in die Ausreißergruppe zu schicken. Außerdem sah Pogacar den gesamten Tag über schon äußerst angeschlagen aus. Genau wie beim gestrigen Zeitfahren fielen den Zuschauern seine tiefen Augenringe auf. Der Slowene schien völlig erschöpft zu sein. Die Bilder erinnern an Remco Evenepoel, der beim Giro d’Italia das Zeitfahren gewann und anschließend wegen einer Corona-Erkrankung aussteigen musste. Zu sehen war in Pogacars Mundwinkel zudem ein Herpes-Bläschen, was auf eine Herpes-Erkrankung hindeuten könnte.

