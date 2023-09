Verlosung: Die Croozer Kid Vayaa 2 Modelle laden dank hochwertigen Features und vier Farbvarianten zu Fahrradausflügen und Abenteuern für die ganze Familie ein. Neben einer ansprechenden Optik bietet der zweisitzige Kinderanhänger fürs Fahrrad zahlreiche Eigenschaften, welche die Bedienung und den Komfort deutlich erhöhen. Hierzu zählen unter anderem die ergonomischen Einzelsitze aus atmungsaktivem Material und die Croozer AirPad Federung.

Eines der Highlights des Croozer Kid Vayaa 2 ist die sogenannte AirPad Federung, diese soll für uneingeschränkten Komfort sowohl für die Eltern als auch die kleinen Passagiere sorgen. Im Gegensatz zu anderen Herstellern mit herkömmlichen Federungen, die manuell eingestellt werden müssen, geschieht die Anpassung beim Croozer völlig automatisch. Damit kann sich die Federung auch während der Fahrt anpassen und selbst auf schlechten Wegstrecken und unruhigerem Untergrund eine sanfte Fahrt sichergestellt werden. Ebenfalls auf höchsten Komfort getrimmt sind die ergonomisch geformten Einzelsitze aus atmungsaktivem climatex Material.

Mit einem umfangreichen Sicherheitspaket ausgestattet bietet der Croozer Kid Vayaa 2 besten Schutz. Hier spielt zum einen das gepolsterte Easy Pull 5-Punkt-Gurtsystem eine entscheidende Rolle, denn es hält die Mitfahrer sicher in ihren Sitzen, ohne dass dabei jedoch die Bewegungsfreiheit zu kurz kommt. Die Fahrgastzelle ist zudem mit einem Überrollbügel ausgestattet und bietet Raum für Kinder bis 6 Jahren. Reflexmarkierungen für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit sind bei diesem Modell ebenso selbstverständlich wie eine Feststellbremse und ein höhenverstellbarer Schiebebügel. Laut Hersteller sind zudem alle Materialien schadstoffgeprüft. Fensterfolien und Regenscheibe mit UPF 80 kombinieren eine gute Sicht mit zuverlässigem Wetterschutz. An sonnigen Sommertagen sorgt der stufenlos verstellbare Sonnenschutz für einen kühlen Kopf. So bleiben die kleinen Passagiere auf allen Ebenen im Croozer stets bestens geschützt.

Der aus Aluminium hergestellte Rahmen erlaubt eine Zuladung von maximal 45 Kilogramm. Für die unzähligen Utensilien, die man so als Familie mit dabei hat, gibt es dank des großen 52 Liter Kofferraums genügend Stauraum.

Jetzt hast du die Chance einen Croozer Kid Vayaa 2 Fahrradanhänger für eure eigenen Familienabenteuer zu gewinnen! Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du nur folgende Frage richtig beantworten.

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Croozer) weitergegeben.Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Croozer ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an redaktion@velomotion.de