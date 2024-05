Radsport: Die 13. Etappe des Giro d’Italia weist keinerlei Schwierigkeiten auf. Tellerflach geht es bis zum Zielsprint nach Cento. Ein Massensprint ist unausweichlich.

Velomotion-Prognose: Tim Merlier gleicht aus

Heute machen wir es kurz: Ein Massensprint in Cento ist garantiert. Die Teams der Sprinter sind stark genug und vor allem zahlreich vertreten. Sie werden sich ihre Chance morgen nicht nehmen lassen. Vermutlich wird die 13. Etappe das langweiligste Teilstück des diesjährigen Giro d’Italia, da kaum jemand in die Ausreißergruppe möchte. Im Zielsprint sehen wir dann einen klassischen Sprint Royal. Tim Merlier will mit seinem zweiten Tagessieg mit Jonathan Milan gleichziehen – und wir glauben, dass dem Belgier dies gelingen wird. Außerdem erwarten wir ein gutes Resultat von Phil Bauhaus.

* * * Tim Merlier (Soudal – Quick-Step)

* * Jonathan Milan (Lidl – Trek), Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck)

* Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), Alberto Dainese (Tudor), Caleb Ewan (Jayco – AlUla)