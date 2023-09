MTB / TEST: Das Pivot Shadwocat geht ungewöhnliche Wege: „Nur“ 27,5 Zoll-Laufräder, 140 mm Federweg am Heck, dafür 160 mm an der Front. Konzipiert ist es als agiles Trailbike mit Abfahrtsqualitäten. Ob diese Rechnung aufgeht, erfährst du in unserem Test.



Pivot Shadowcat: Trailbike fürs Grobe

Die Schattenkatze aus Arizona kommt als potenzielle eierlegende Wollmilchsau daher: Trailbike, Funbike und Mini-Enduro in einem. Und das heutzutage auf „kleinen“ 27,5 Zoll Laufrädern? Ein mutiger Schachzug von Pivot – erfreulich ist dabei die Erkenntnis, dass neben ewiger Highspeed-Sekundenjagd auf riesigen Langholzlastern auch noch das verspielte Biken existiert. Was aber nicht bedeuten muss, dass hinsichtlich Schnelligkeit wirklich große Abstriche gemacht werden müssen. Mutig ist übrigens nicht nur das Konzept, sondern auch die knallpinke Lackierung. Wer ’s dezenter mag, findet auch ein Blaugrau als Alternative.

Laut Pivot ist das Shadowcat ein verspieltes Trailbike, das dennoch sehr schnell ist und sowohl im Uphill wie im Downhill performen soll. Es erscheint als Nachfolger des Mach 5.5 und soll seinen Fahrer für jedes Abenteuer rüsten. Der Carbonrahmen ist extrem leicht – er soll laut Pivot nur minimal mehr wiegen, als der hauseigene CC-Rahmen des Mach 4 SL.

Daten & Ausstattung des Pivot Shadowcat

Ausstattung

Auf Seiten der Ausstattung findet man drei Basismodelle – namentlich Ride, Pro und Team – die sich über den Onlinekonfigurator wahlweise mit Shimano- oder Sram-Komponenten ausstatten lassen. Käufer genießen hier also viel Flexibilität. Unser Testmodell ist das Pivot Shadowcat Team XTR. Wie der Name verrät, findet man hier die edle Shimano XTR Gruppe am Bike. Die Vierkolben-Bremsen sind kraftvoll und konnten ihre Qualität schon vielfach unter Beweis stellen. Lediglich die 180 mm Bremsscheibe am Vorderrad löst Verwunderung in der Redaktion aus. Hier hätten wir eine 203 mm Scheibe erwartet. Mit dem Fox Factory Fahrwerk findet man auch hier funktionelle Highend-Komponenten – verbaut ist eine Fox Factory 36 mit 160 mm Federweg. Der Fox Fasctory DPS Dämpfer stellt 140 mm Federweg zur Verfügung. Allerdings ist nur die FIT4 Kartusche verbaut – diese verfügt über nur drei feste Druckstufen-Einstellungen. Dem ein oder anderen Profi mag das zu wenig sein. Die Variostütze – Fox Transfer Factory – kommt an unserem Testbike in Größe MD mit 175 mm Hub, ebenso bei Größe LG.

Der Crabon-Laufradsatz von Newmen ist ein Leichtgewicht, könnte aber bei sehr grobem Einsatz des Bikes irgendwann an seine Grenzen kommen, da er eigentlich für den XC-Bereich konzipiert ist. Bei der Bereifung setzt Pivot auf den Maxxis Dissector vorne und hinten – eine gute Wahl zwischen vertretbarem Rollwiederstand und Grip.

Verbaute Komponenten

Dämpfer Fox Factory Float DPS Gabel Fox Factory 36 27.5", 44mm offset, FIT4 - 160mm Steuersatz Pivot Precision Sealed Integrated Cartridge Schaltwerk Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed Kassette Shimano XTR M9100 10-51t Schalthebel Shimano XTR M9100 ISPEC EV 12-Speed Kette Shimano CN-M9100 12-Speed Kurbel Race Face Next R 32t Bremsen Shimano XTR M9120 4-piston Bremsescheiben Shimano XTR CenterLock - 180mm

Shimano XTR CenterLock - 180mm Lenker Phoenix Team Low Rise Carbon - 760mm (XS-SM) 780mm (MD-LG) Griffe Phoenix Factory Lock-On Vorbau Phoenix Team Enduro/Trail Sattelstütze Fox Transfer Factory Series 125mm (XS), 150mm (SM), 175mm (MD-LG) Sattel Phoenix WTB Team High Tail Trail (XS, SM), Phoenix WTB Team Vigo (MD-XL) Laufräder Newmen Carbon Advanced- 30mm, 27.5" – 15x110 F/12x148 R Reifen Maxxis Dissector 27.5" x 2.4" TR, EXO

Maxxis Dissector 27.5" x 2.4" TR, EXO

Geometrie

Fast vergisst man, dass das Shadowcat eigentlich ein Trailbike ist – hinsichtlich der Geometrie fehlt nicht viel zu modernen Enduro-Geometrien. Lediglich der Lenkwinkel ist mit 65,8 Grad etwas steiler, als bei den meisten Enduros. Letzterer verleiht der Schattenkatze in Verbindung mit den kurzen Kettenstreben ihre Agilität und Wendigkeit. Dank des steilen Sitzwinkels mit 76 Grad klettert das Bike trotz der kurzen Kettenstreben sehr gut. Die Sitzposition ist aber durch die eher tiefe Front sportlich und etwas gestreckter. Dank Rahmengröße XS und tiefem Oberrohr finden auch sehr kleine Leute ein passendes Bike im Shadowcat – Pivot gibt hier 147 cm als Mindestgröße an.

Größe XS SM MD LG Sitzrohrlänge 34.3 cm 36.8 cm 39.4 cm 43.2 cm Oberrohrlänge 56.9 cm 59.5 cm 62.7 cm 65.0 cm Steuerrohrlänge 8.5 cm 11.0 cm 12.0 cm 13.0 cm Lenkwinkel 65.8° 65.8° 65.8° 65.8° Sitzwinkel 76° 76° 76° 76° Kettenstrebenlänge 43.0 cm 43.0 cm 43.0 cm 43.0 cm Tretlagerhöhe 34.0 cm 34.0 cm 34.0 cm 34.0 cm Tretlagerabsenkung 1.7 cm 1.7 cm 1.7 cm 1.7 cm Überstandhöhe 62.4 cm 63.8 cm 65.7 cm 67.1 cm Radstand 114.2 cm 117.2 cm 120.6 cm 123.0 cm Stack 58.2 cm 60.5 cm 61.4 cm 62.3 cm Reach 41.0 cm 43.0 cm 46.0 cm 48.0 cm

Test: Das Pivot Shadowcat auf dem Trail

Für den Test des Pivot Shadowcat sind wir verschiedene, alpine Trails gefahren. Diese decken eine große Bandbreite ab: Flowige Singletrails mit natürlichen Jumps & Features, verblockte Abschnitte sowie enge und verwinkelte Sequenzen. Auch etwas Spaß im Park war angesagt.

Fahreigenschaften Uphill

Vortrieb ohne Ende, das Vorderrad klebt am Boden – nein wir sprechen hier nicht von einem leichten XC-Bike, sondern von einem Trailbike fürs Grobe. Im Uphill performt das Pivot Shadowcat sehr gut. Dank des geringen Gewichtes, der gestreckten Sitzposition und des steilen Sitzwinkels klettert das Bike hervorragend. Außerdem kann der Fahrer so viel Kraft auf die Pedale geben. Das Bike beschleunigt entsprechend sehr gut und lässt sich mühelos bewegen. Nachteilig fällt höchstens im Trails-Uphill das tiefe Tretlager auf, die Kurbel kann hier und da an Hindernissen Kontakt bekommen.

Fahreigenschaften Downhill

Abwärts kann das Pivot Shadowcat sein Potenzial komplett entfalten. Auch hier machen sich das geringe Gewicht und die kurzen Kettenstreben bemerkbar. Das Bike ist agil und geht flink um enge Kurven – natürlich auch bedingt durch die kleinen 27,5 Zoll Laufräder. Nebenbei verrichtet der Hinterbau zuverlässig und unauffällig seine Arbeit. Trotz der nur begrenzten Einstellbarkeit der Druckstufe schluckt er zuverlässig kleine und größere Hindernisse und man könnte meinen, dass er hier und da der Federgabel überlegen ist. Wurzelteppiche werden mit den „nur “ 140 mm Federweg schön glatt gebügelt. Nur in wirklich grobem Gelände ist das Shadowcat zwar modernen 29er-Bikes unterlegen, dafür kann es mit aktivem Fahrstil spielerisch auf komplett neuen Lines bewegt werden. Überhaupt läd jede Ecke und Kante zum spielen und abziehen ein – katzenartig springt man durch die Gegend, was das Zeug hält.

Wirklich getrübt wird der Abfahrtsspaß kaum – eine weichere Gummimischung am Vorderrad könnte ihn durch mehr Grip aber noch erhöhen. Ebenfalls fällt auf, dass dem Vorderrad für bessere Dosierbarkeit eine größere Bremsscheibe mit 203 mm gut stehen würde. Die Sattelhöhe in der Abfahrt ist ein Thema, über das sich streiten lässt. Für unsere Testfahrer, die auch gerne mal in sehr technischem Gelände unterwegs sind, wäre eine Variostütze mit mehr Hub sinnvoll. Denn die durch das tiefe Oberrohr gewonnene Bewegungsfreiheit auf dem Shadowcat wird durch den geringen Hub etwas verschenkt.

