MTB / TEST: Mit dem Pivot Trailcat LT und dem Trailcat SL ergänzt der Premium-Hersteller aus den USA sein Portfolio um zwei neue, ungewöhnliche Trailbikes. Was die Bikes können, konnten wir im ersten Test bereits herausfinden.



Pivot Trailcat: Von leichtem Trailbike bis Mini-Enduro?

Das Datenblatt mag zunächst Fragen aufwerfen: 150 mm Federweg an der Front, 135 mm am Heck? Die Specs des Trailcat LT klingen ungewöhnlich, auch wenn man ähnliches von Pivot bereits kennt. Beim Trailcat SL ist es nicht anders – hier sind es 140 mm vorne sowie 120 mm hinten. Mit den beiden Trailkatzen möchte Pivot gewissermaßen das beste der Vorgänger Shadowcat, Trail 429 und Switchblade vereinen. Die beiden neuen Modelle sollen spritzigere Fahreigenschaften besitzen, die teils auch vom Konzept des E-Bikes Shuttle SL beeinflusst sind.

Das neue Trailcat SL ist die erste Wahl für ausgedehntere Touren, und ordnet sich passend in die Kategorie der Trailbikes ein, während das sich Trailcat LT mit mehr Federweg und robusterer Gabel an Trailbiker richtet, die die Leichtgängigkeit eines Trailbikes lieben, aber auf Abfahrtsperformance nicht verzichten möchten.

Beide Modelle kommen in einer schicken violett-goldenen Lackierung namens Dr Purple. Wer es dezenter mag, findet mit Green Meadow Mist weniger knallige Grüntöne.

Daten des Pivot Trailcat LT

Einsatzgebiet: XC, Trail, Allmountain, Light Enduro

XC, Trail, Allmountain, Light Enduro Rahmenmaterial: Carbon

Carbon Federweg: 150 mm vorne, 132 mm hinten

150 mm vorne, 132 mm hinten Laufradgröße: 29″, dank Flip Chip 27,5″ hinten möglich

29″, dank Flip Chip 27,5″ hinten möglich Größen: XS | SM | MD | LG | XL

XS | SM | MD | LG | XL Modelle: Ride, Pro, Team



Ride, Pro, Team Preis: 6.599 € bis 13.599 €

6.599 € bis 13.599 € Unser Testmodel: Größe MD, Testfahrer 180 cm



Geometrie

Pivot Trailcat LT (HIGH) XS SM MD LG XL Sitzrohrlänge 34.3 36.8 39.4 43.2 47.0 Oberrohrlänge effektiv 56.9 59.6 62.9 64.6 66.0 Steuerrohrlänge 8.5 9.5 10.7 11.2 12.5 Lenkwinkel 65.6° 65.6° 65.6° 65.6° 65.6° Sitzwinkel effektiv 76.0° 76.0° 76.0° 76.0° 76.4° Kettenstrebenlänge 43.0 43.0 43.0 43.1 43.3 Tretlagerhöhe 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 Tretlagerabsenkung 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 Überstandshöhe 66.2 68.3 68.7 70.1 71.6 Radstand 114.7 117.6 121.1 123.0 125.6 Stack 60.5 61.4 62.5 63.0 64.2 Reach 41.0 43.5 46.5 48.0 50.0

Pivot Trailcat LT (LOW) XS SM MD LG XL Sitzrohrlänge 34.3 36.8 39.4 43.2 47.0 Oberrohrlänge effektiv 57.0 59.8 63.1 64.8 66.2 Steuerrohrlänge 8.5 9.5 10.7 11.2 12.5 Lenkwinkel 65.3° 65.3° 65.3° 65.3° 65.3° Sitzwinkel effektiv 75.6° 75.6° 75.6° 75.6° 76.0° Kettenstrebenlänge 43.1 43.1 43.1 43.3 43.5 Tretlagerhöhe 34.0 34.0 34.0 34.0 33.9 Tretlagerabsenkung 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 Überstandshöhe 65.9 68.0 68.3 69.6 71.2 Radstand 114.8 117.7 121.2 123.1 125.7 Stack 60.9 61.8 62.9 63.4 64.6 Reach 40.5 43.0 46.0 47.5 49.5

Daten des Pivot Trailcat SL

Einsatzgebiet: XC, Trail, Allmountain, Light Enduro

XC, Trail, Allmountain, Light Enduro Rahmenmaterial: Carbon

Carbon Federweg: 140 mm vorne, 120 mm hinten

140 mm vorne, 120 mm hinten Laufradgröße: 29″, dank Flip Chip 27,5″ hinten möglich

29″, dank Flip Chip 27,5″ hinten möglich Größen: XS | SM | MD | LG | XL

XS | SM | MD | LG | XL Modelle: Ride, Pro, Team



Ride, Pro, Team Preis: 6.399 € bis 13.399 €

6.399 € bis 13.399 € Unser Testmodel: Größe MD, Testfahrer 180 cm

Geometrie

Pivot Trailcat SL (HIGH) XS SM MD LG XL Sitzrohrlänge 34.3 36.8 39.4 43.2 47.0 Oberrohrlänge effektiv 56.7 59.5 62.7 64.5 65.8 Steuerrohrlänge 8.5 9.5 10.7 11.2 12.5 Lenkwinkel 66.3° 66.3° 66.3° 66.3° 66.3° Sitzwinkel effektiv 76.4° 76.4° 76.4° 76.4° 76.8° Kettenstrebenlänge 42.9 42.9 42.9 43.0 43.2 Tretlagerhöhe 34.4 34.4 34.5 34.5 34.5 Tretlagerabsenkung 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 Überstandshöhe 65.7 67.8 68.2 69.6 71.2 Radstand 114.2 117.1 120.6 122.5 125.2 Stack 60.1 61.0 62.1 62.5 63.7 Reach 41.5 44.0 47.0 48.5 50.5

Pivot Trailcat SL (LOW) XS SM MD LG XL Sitzrohrlänge 34.3 36.8 39.4 43.2 47.0 Oberrohrlänge effektiv 56.9 59.6 62.9 64.9 66.0 Steuerrohrlänge 8.5 9.5 10.7 11.2 12.5 Lenkwinkel 65.8° 65.8° 65.8° 65.8° 65.8° Sitzwinkel effektiv 76.0° 76.0° 76.0° 76.0° 76.5° Kettenstrebenlänge 43.1 43.1 43.1 43.2 43.4 Tretlagerhöhe 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 Tretlagerabsenkung 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 Überstandshöhe 65.3 67.4 67.8 69.2 70.7 Radstand 114.3 117.2 120.7 122.6 125.3 Stack 60.4 61.4 62.5 62.9 64.1 Reach 41.0 43.5 46.5 48.0 50.0

Rahmen

Viel Entwicklungsarbeit hat Pivot in die neuen Rahmen gesteckt. Trailcat LT und Trailcat SL teilen sich den gleichen Hinterbau, Hauptrahmen sowie den unteren DW-Link. Die leicht unterschiedliche Geometrie und Fahreigenschaften werden durch unterschiedliche obere Dämpferanlenkungen sowie verschiedene Dämpferlängen in Kombination mit verstellbaren Aufnahmepunkten an der unteren Dämpferaufnahme erzielt. Theoretisch würden sich die Rahmen also umrüsten lassen, Pivot hat jedoch bis jetzt kein Umrüstkit geplant.

Ein Flip Chip ermöglicht beiden Modellen eine leichte Geometrieänderung sowie die Verwendung eines 27,5 Zoll Hinterrades. Das ist besonders fürs Trailcat LT in Verbindung mit technischeren Trails interessant.

Auch sonst stecken viele interessante Details im Rahmen: So wächst die Kettenstreben-Länge ab Größe MD mit der Rahmengröße. Während viele Hersteller eine Rahmengröße entwickeln und diese dann skalieren, hat Pivot beim Trailcat alle Rahmengrößen größenspezifisch entwickelt. Das hat zur Folge, dass jede Größe an entsprechenden Belastungspunkten unterschiedlich konstruiert sowie verstärkt ist und somit bei perfekter Steifigkeit möglichst wenig Gewicht auf die Waage bringt. Die innen liegende Zugführung hat Pivot verbessert, sie ist geräuschfrei. Spezielle Klammern, die über das neue Staufach zugänglich sind, fixieren die Züge im Rahmen.

Damit sind wir auch gleich bei der nächsten Neuerung: Das Staufach bringt dank innovativer Entwicklungsarbeit kein Mehrgewicht an den Rahmen. Trotzdem hat es laut Pivot die robusteste, am besten schließende Abdeckung. Diese Schließt wirklich sehr gut und nimmt bei Bedarf noch eine Flaschenhalterung auf. Im Innenraum ist Platz für einen Ersatzschlauch und CO² Kartuschen plus etwas Werkzeug oder Snacks. All das kann sauber in zwei inkludierten Innetaschen verstaut werden. Trotzdem kommen die Trailkatzen mit eigens entwickeltem Boardwerkzeug von Topeak unter dem Oberrohr. Dieses kann auch unter dem Tretlager angebracht werden, ist dort aber dem Dreck und eventuellem Bodenkontakt ausgeliefert.

Ausstattung

In puncto Ausstattung geht Pivot den bewährten Weg. Sowohl Trailcat LT als auch Trailcat SL sind als Ride-, Pro- und Team-Version erhältlich. Modell Ride kommt mit Shimano SLX/XT Mix oder GX Transmision, kombiniert mit Fox Performance Fahrwerk. Die Pro-Version kommt mit Shimano XT/XTR Mix oder X0 Eagle Transmission. Zusätzlich hat der Kunde die Wahl zwischen Fox Factroy Fahrwerk oder der elektronischen Version Fox Factory Neo. Auch beim Highend-Modell Team stehen Fox Factory oder Factory Neo Fahrwerk zur Wahl. Seitens der Komponenten besteht die Option der vollen XTR Ausstattung, oder XX Eagle Transmission. Für jede Trailkatze gibt es also ganze zehn Ausstattungsvarianten. Die Preise bewegen sich dabei zwischen rund 6.400 € und 13.600 €.

Etwas konservativ ist Pivot beim Hub der Variostützen. Gerade einmal 150 mm Hub bietet die Rock Shox Reverb AXS in Testgröße MD. Hier bietet die Team-XTR Version mit Fox Transfer Factory immerhin bis 180 mm Hub. Wer mehr braucht, findet jedenfalls den Platz – laut Pivot lassen sich in den großen Rahmengrößen Stützen mit bis zu 240 mm Hub verbauen.





Test: Trailcat LT und Trailcat SL im Einsatz

Fahreigenschaften Uphill

Dank steilem Sitzwinkel mit rund 76 Grad und dw-link Hinterbau klettern die beiden Trailkatzen hervorragend. Die Eingenschaften liegen hier recht nach beieinander, was sicherlich auch dem baugleichen Hinterbau zu verdanken ist. Das Pivot Trailcat SL tritt sich noch etwas leichtfüßiger und klettert hervorragend. Hochfrequente Treter werden ein leichtes Wippen wahrnehmen, das sich durch den Climb Mode am Dämpfer komplett ausschalten lässt. Die Sitzposition ist bei beiden Modellen leicht gestreckt, aber eher auf der komfortablen Seite anzusiedeln. So machen die Trailkatzen auch auf ausgedehnten Touren Spaß. Ein geringes Gewicht von gerade mal 12,58 kg beim Trailcat SL und 13 kg beim Trailcat LT unterstützt die Leichtfüßigkeit der beiden Trailkatzen.

Fahreigenschaften Downhill

Auch bergab zeigt sich die Ähnlichkeit des Hinterbaus: Das dw-link System reagiert sensibel auf den Untergrund und wird gegen Ende des Federwegs schön progressiv, so dass sich er Hinterbau trotz weniger Federweg gut mit den Federgabeln ergänzt. Der Hinterbau fühlt sich nach mehr Federweg an, bietet guten Gegendruck für aktive Fahrmanöver und sorgt für verlässliche Traktion. In puncto Abfahrtsperformance gibt es hier absolut nichts zu meckern. Beide Trailkatzen stecken dank moderner Geometrie ordentlich ein. Besonders mit LT Version kann man auch dank der robusteren Gabel sorglos in grobes Geläuf eintauchen. Beide Modelle bieten aktiven Fahren ein echtes Spaßbike, die bergab zu vielen Schandtaten fähig sind.

Die SRAM Maven Bremsen an unseren beiden Testmodellen der Team-Version wirken für ein Trailbike fast etwas überdimensioniert. Unser Testfahrer würde hier die Team-XTR Version mit entsprechender Bremse und besserer Dosierbarkeit bevorzugen.

Fazit

Pivot hat mit den beiden Trailkatzen das eigene Portfolio um zwei Trailbikes der Spitzenklasse ergänzt – oder gebührende Nachfolger für die Vorgänger erschaffen. Besonders das Trailcat LT deckt eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten ab und ist sowohl bergauf als auch bergab eine echte Waffe. Die agile, leichtfüßige Charakteristik der beiden Bikes erfreut Freunde des Spieltriebes und kann für aktive Fahrer fast das eine Bike für alles werden. Dank der breiten Auswahlmöglichkeiten seitens der Ausstattung sollte jeder Interessent ein passendes Modell finden. Als großer Haken bleibt der Preis.