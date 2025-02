Alé Extreme Waterproof Jacket im Test: Einzigartiger Stil designed in Italy, das ist Alé. Die Radsportmarke vereint Ästhetik und Funktionalität in ihren Produkten. Die Extreme Waterproof Jacket macht dabei keine Ausnahme, wir haben uns das Schmuckstück genauer angeschaut.

Daten zur Alé Extreme Waterproof Jacket

Passform Körpernahe Passform Robustheit 79% Regenschutz 95% Windschutz 94% Atmungsaktivität 88% Reflektoren Ja Nachhaltigkeit Keine Herstellerangabe Preis 299,99€

Erster Eindruck

Bei der Alé Extreme ist der Name Programm, das gewählte Material fällt mit seinem spacigen Look extrem aus der Reihe. Alé bezeichnet den Stoff „extreme dvwind shell“, das Material besitzt die eVent DVAlpine Membran, wodurch die Jacke Wind- und Wasserdicht wird. Damit sie mit ihrem körperbetonten Sitz nicht zu steif ist, sind elastische Einsätze an den Armabschlüssen und am Kragen eingesetzt. Auch der Schnitt der Jacke ist extreme, so ist der Saum an der Front sehr kurz und am Rücken sehr lang gehalten. Damit die Jacke an Ort und Stelle bleiben soll, ist ein Gummizug mit einer zusätzlich aufgebrachten Gummierung für mehr Grip eingearbeitet. Alé verzichtet auf absperrbare Taschen, dafür gibt es auf dem Rücken zwei offene Taschen, in denen sich Trinkflaschen perfekt transportieren lassen. Damit sich bei extremen Regen, kein Wasser in den Taschen staut, sind die Böden mit Meshmaterial versehen. Ebenfalls wird Meshstoff in Höhe der Schulterblätter verarbeitet, so kann Wärme und Feuchtigkeit über die verdeckten Belüftungsöffnungen entweichen. Abschließend sind noch die reflektierenden Einsätze im unteren Rückenbereich zu erwähnen, damit werdet ihr im Dunkeln gut von hinten gesehen.

Bei einer Körpergröße von 1,83m und einem Brustumfang von 97cm passt die Größe L gut. Bei der Testfahrt konnte noch ein dünnes Fleece darunter getragen werden.

Alé Extreme Waterproof Jacke im Praxistest

Alé empfiehlt die Jacke für einen Temperaturbereich von 2 bis 12°C. Euch sollte jedoch klar sein, dass die Jacke keine Isolationsschicht besitzt und durch den körperbetonten Schnitt wenig Platz für eine Isolationsschicht besteht. Rennradfahrer, für die die Jacke hauptsächlich konzipiert ist, wissen das sicherlich. Aus unserer Sicht, kann die Jacke aber auch für Gravel oder XC-Einsätze bspw. genutzt werden. So konnten wir uns bei einer sportlichen XC-Tour bei winterlichem Schmuddelwetter einen ausgiebigen Eindruck verschaffen. Positiv ist uns dabei die Atmungsaktivität der Jacke aufgefallen, dank der versteckten Belüftungsöffnungen kam es zu keinem Hitzestau unter der Jacke. Auch die Passform hat uns trotz des nicht elastischen Materials und engen Schnitt nicht eingeschränkt.

Allerdings blieb das verlängerte Rückenteil der Alé Extreme nicht an Ort und Stelle. Egal wie man es positioniert hatte, es rutsche immer wieder nach oben. Ebenfalls finden wir es Schade, dass sich die Jacke nicht in ihrer eigenen Tasche verstauen lässt. In puncto Regenschutz hat die Jacke aber ihre Erwartungshaltungen erfüllt, so konnte kein Wasser bei unserem Duschtest eindringen.

Web: alecycling.com

Was du vor dem Kauf einer Regenjacke beachten sollst, verraten wir dir hier: