Radsport: Valentin Ferron konnte gar nicht jubeln, als er die Ziellinie beim GP La Marseillaise als Erster überquert hat. Der Franzose wusste nicht, ob er tatsächlich der Sieger ist. Ein Fotofinish musste entscheiden.

Ferron siegt im Fotofinish

In einem spannenden Finale hat sich Valentin Ferron (Cofidis) den Sieg beim GP La Marseillaise gesichert. Der Franzose gewann im Fotofinish vor dem Belgier Vincent Van Hemelen (Flanders – Baloise), nachdem erst kurz zuvor ein Ausreißer-Quartett eingeholt wurde. Bis in den letzten Anstieg hinein waren sie mit rund einer halben Minute Vorsprung aufs Hauptfeld an der Spitze des Rennens. Mit einer beherzten Attacke kurz vor der Kuppe konnte sich Kevin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) von Paul Seixas (AG2R La Mondiale), Axel Laurance (Ineos Grenadiers) und Timo Kielich (Alpecin – Deceuninck) lösen. Doch in der Abfahrt konnten sie den Franzosen wieder einholen. Und weil danach die Taktiererei begann, sollte das Hauptfeld auf dem letzten Kilometer doch noch einmal herankommen und das Rennen im Sprint entschieden werden.

GP La Marseillaise: Der französische Saisonauftakt

Die 46. Ausgabe des Eintagesrennens Grand Prix Cycliste de Marseille wurde im ehemaligen Fischerdorf l’Estaque gestartet und endete nach 164,2 Kilometern am Berg von Luminy, einer Naturstätte in der Umgebung von Marseille. Eigentlich ist dieses Rennen traditionell der Saisonauftakt für alle Franzosen. Dementsprechend viele Franzosen konnten sich bereits in die Siegerliste eintragen. In den vergangenen Jahren triumphierten mit Kevin Geniets, Neilson Powless und Amaury Capiot allerdings keine einheimischen Profis.