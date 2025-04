Wer den Akku richtig behandelt, hat länger was davon:

E-Bike-Akku richtig pflegen: 5 Tipps für mehr Reichweite und Lebensdauer

E-Bike-Akku pflegen: Moderne E-Bikes sind zuverlässige Begleiter im Alltag und auf Tour – doch das Herzstück jedes E-Bikes ist und bleibt der Akku. Umso wichtiger ist es, ihn richtig zu pflegen. Im Netz kursieren dazu viele Halbwahrheiten: Muss man E-Bike-Akkus regelmäßig ganz entladen? Darf man bei Kälte fahren? Und was passiert bei Regen? Hier kommen fünf einfache, aber wirkungsvolle Tipps für eine lange Akkulebensdauer – verständlich erklärt für alle, die gerne auf zwei Rädern unterwegs sind.

1. E-Bike-Akkus nicht tiefentladen – der gesunde Ladebereich

Moderne Lithium-Ionen-Akkus mögen keine Tiefentladung. Wer sie regelmäßig unter 10 % bringt, riskiert dauerhafte Schäden. Ideal ist es, den Ladezustand zwischen 20 und 80 Prozent zu halten. Eine gelegentliche Vollladung ist kein Problem, sollte aber nicht zur täglichen Routine werden – vor allem bei häufiger Nutzung.

2. Fahren bei Kälte? Ja! Laden bei Kälte? Nein!

Auch im Winter kannst du dein E-Bike ohne Bedenken nutzen. Zwar sinkt bei Temperaturen unter 5 °C kurzfristig die Reichweite, aber das schadet dem Akku nicht. Wichtig ist: Akku nicht im ausgekühlten Zustand laden! Erst im Warmen (ca. 20 °C) anstecken, sonst kann es zu Zellschäden kommen. Unser Tipp: Akku vor dem Laden ins Haus holen, auf Raumtemperatur bringen – fertig.

3. E-Bike länger nicht genutzt? Akku richtig lagern!

Wenn dein E-Bike eine Pause einlegt – etwa im Winter –, solltest du auch den Akku in den „Ruhemodus“ schicken. Und das funktioniert am besten mit einem Ladestand von 50 bis 60 %, gelagert bei 10–20 °C, trocken und nicht ganz luftdicht verpackt. Wichtig: Alle paar Wochen kontrollieren und bei Bedarf nachladen, damit der Akku nicht in die Tiefentladung rutscht.

4. Wasser ist okay – aber nur in Maßen

E-Bike-Akkus sind spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht. Starker Regen, Pfützen oder Hochdruckreiniger können auf Dauer Schaden anrichten. Deshalb gilt: Nach Regenfahrten Akku und Kontakte trocknen, Verschmutzungen entfernen und regelmäßig prüfen.

5. Mehr Wattstunden = mehr Reichweite? Nicht immer nötig

Ein größerer Akku (z. B. 800 Wh) bedeutet mehr Reichweite – aber auch mehr Gewicht und höhere Kosten. Wer vor allem kurze Strecken fährt, das Rad oft heben oder tragen muss oder auf ein leichteres Gesamtgewicht achtet, ist mit 500 Wh oder weniger oft besser beraten. Ein realistischer Blick auf den eigenen Bedarf hilft bei der Auswahl des passenden Akkus.

Fazit: Wer den Akku richtig behandelt, hat länger was davon

E-Bike-Akkus sind langlebig – wenn man weiß, wie man mit ihnen umgeht. Wer Tiefentladungen vermeidet, den Akku bei Kälte nicht lädt, ihn bei Pausen korrekt lagert und mit Wasser achtsam umgeht, kann Reichweite, Leistung und Lebensdauer deutlich verlängern.

Und noch ein Tipp, für alle, die vermeiden wollen, dass ihr E-Bike-Akku gestohlen wird: Bosch Battery Lock, der digitale Diebstahl-Schutz für E-Bike-Akkus (hier geht’s zum Artikel)

Da viele von euch mit einem Antrieb von Bosch unterwegs sind – hier die Tipps von Bosch zur Akku-Pflege.