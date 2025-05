Uvex Kinderhelme 2025: Mit vielen neuen Modellen für Kinder und Jugendliche geht uvex ist die Rad-Saison 2025. Hier sind die Highlights für die Nutzung auf dem Laufrad wie auf dem Downhill-Bike.

Es steht außer Frage, dass Kinder und Jugendliche mit Helm fahren sollten – für sie ist der Schutz noch wichtiger als für Erwachsene. Die ganz Kleinen gehen ohnehin öfter mal zu Boden, und ihre Eltern können sich nicht darauf verlassen, dass das immer ohne größere Blessuren abgeht. Im jugendlichen Alter wiederum sind die Kids leicht abgelenkt und sich der Risiken des Straßenverkehrs nicht immer bewusst. Und wer von klein auf mit Helm gefahren ist, wird auch als erfahrener Radler der Gewohnheit treu bleiben – sicher ist sicher.

Uvex Kinderhelme 2025: Großes Programm für kleine Biker

Wie man den Nachwuchs nachhaltig an den Fahrradhelm heranführt, zeigen die Uvex Kinderhelme 2025, wobei die folgende Modellauswahl nur einen Teil des Gesamtprogramms darstellt. Mit kindgerechter bzw. für Jugendliche annehmbarer Optik, viel Komfort und modernen Sicherheitsmerkmalen, die dazu auf die unterschiedlichen Altersstufen und Einsatzbereiche abgestimmt sind, können all diese Helme empfohlen werden, zumal sie auch noch recht preiswert sind.

Uvex React jr. MIPS (99,95 Euro)

Mit dem Uvex React jr. MIPS bietet der Helmspezialist einen angesichts des hohen Schutzniveaus sehr günstigen MTB-Helm an. Die MIPS-Schale im Inneren des Helms, die bei einem Aufprall Rotationsbewegungen des Kopfes reduziert, findet sich sonst nur an deutlich teureren Modellen. Dazu weist der Helm einen optimalen Schläfenschutz auf; hinten ist er weit in den Nacken herunter gezogen, womit er beim Biken insgesamt für viel Sicherheit sorgt.

Der Monomatic-Verschluss ermöglicht das Öffnen mit einer Hand, und ein verstellbarer Kopfring vereinfacht die Anpassung des in Einheitsgröße angebotenen Modells (Kopfumfang 652-56 cm). Trotz des günstigen Preises lässt es sich Uvex außerdem nicht nehmen, den React jr. MIPS in gleich sechs Farbvarianten herzustellen.

Uvex Kid 2 cc (44,95 Euro)

Ob Einhorn, Planeten oder süße Tiere: Hinter der fröhlichen Kleinkind-Optik des Uvex Kid 2 cc steckt ein hohes Maß an Sicherheit – im Kindersitz, im Anhänger oder schon selbst auf dem Sattel. Typisch für Helme, die sich an ganz kleine Kinder wenden, ist zum Beispiel das in die Außenschale integrierte Visier, das bei Stürzen nach vorne das Gesicht schützt. Hinten ist der Helm flach, damit er im Kindersitz oder im Trailer nicht den Kopf nach vorne drückt.

Der für einen Kopfumfang von 42 bis 56 cm geeignete Helm kann außerdem mit einem Rücklicht ausgestattet werden, was natürlich sehr praktisch ist. Auf dem Laufrad oder dem Spielrad ohne StVZO-Ausstattung ist das Kind damit von hinten gut sichtbar. Der Kinnriemen ist gepolstert und gute Einstellmöglichkeiten sorgen für angenehmen Sitz. Ein wichtiges Detail, denn ein umbequemer Helm wird ungern getragen, und die Einsicht in seine Notwendigkeit ist bei den Kleinsten noch nicht unbedingt gegeben…

Die fünf Dekor-Varianten jedenfalls machen den Kleinen Freude und werden die Akzeptanz bestimmt steigern.

Uvex Hlmt 4 cc (69,95 Euro)

Als Helm für aktive Kids kommt der Uvex Hlmt 4 cc in der klassischen Skater-Optik. Neben diesem Modell in Oliv und Blau matt gibt es auch eine Version in vier glänzenden Dekors, den Hlmt 4 für 59,95 Euro. Außerdem bietet Uvex einen Hlmt 4 Reflexx an, der mit reflektierenden Details ausgestattet ist und dazu mit ebenfalls rückstrahlenden Stickern verschönert werden kann. Bei der Reflex-Variante wird eine LED-Rückleuchte zum Anklicken mitgeliefert.

Bemerkenswert ist erst einmal, dass dieser Helm bereits in zwei Größen angeboten wird – 51-55 cm und 55-58 cm. Damit deckt der Hersteller einen großen Bereich von Altersstufen bis hin zu Erwachsenen ab, was angesichts des klassischen Designs sicher eine gute Idee ist. Zehn Belüftungsöffnungen sorgen für optimale Ventilation, was bei Helmen dieses Typs nicht unbedingt üblich ist. Trotz der soliden Machart mit Polycarbonat-Außenschicht ist der Hlmt übrigens ziemlich leicht – der Hersteller gibt ein Gewicht von 260 Gramm an.

Neben dem verstellbaren Kopfring verfügt dieses Modell über einen Einhand-Verschluss mit Ratsche, die eine feine Anpassung ermöglicht. So muss der gepolsterte Kinnriemen nie zu eng sitzen. Durch die Form der Helmschale ist der jugendliche Uvex für unterschiedlichste Aktivitäten geeignet: So schützt die weit hintergezogener Rückseite optimal beim Rollschuhlaufen, wo man auch mal nach hinten kippen kann; seit geringes Gewicht und die gute Belüftung sind bei Low-speed-Disziplinen wie dem Skateboarding sehr angenehm.

Uvex Oyo Style (59,95 Euro)

Auch Kleinkinder, die noch nicht unbedingt selbst Rad oder Laufrad fahren, brauchen Schutz – etwa im Kindersitz oder im Cargobike. Speziell für diese Zielgruppe hat Uvex den Oyo entwickelt, der bemerkenswerterweise bereits in zwei Größen (45-50 cm / 50-54 cm) verfügbar ist. Und natürlich gibt es sechs Dekorvarianten mit Tieren, Blumen und lustigen Monstern.

Vor allem aber hat der Hersteller interessante Komfort- und Sicherheitsfeatures integriert. Visier, Schläfenschutz und tiefe Heckpartie schützen den Kopf bei Stürzen in jede Richtung; hinten kann man ein großflächiges, weiches Pad befestigen, das im Sitz Vibrationen dämpft und das Hin-und-her-Rutschen an der Rückenlehne bzw. Kopfstütze verhindert. Kindern, die schon selbst fahren, kann man hier auch eine LED-Rückleuchte anstecken.

Der Ratschenverschluss mit Einhandbedienung ermöglicht eine feine Einstellung des gepolsterten Kinnriemens, und natürlich kann der Helm per verstellbarem Kopfring optimal angepasst werden. Mit 230 Gramm laut Hersteller ist der Oyo zudem ziemlich leicht.

www.uvex-sports.com