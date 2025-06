Radsport: Olav Kooij hat den Giro d’Italia für seine Mannschaft Visma | Lease a Bike perfekt abgerundet. Der Niederländer gewann in Rom die Schlussetappe vor Kaden Groves. Den Gesamtsieg feiert Simon Yates.

Kooij feiert seinen zweiten Etappensieg

Massensprint in Rom: Zum Abschluss des Giro d’Italia hat Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) den Sprint Royale für sich entschieden. Der Niederländer ließ den Australier Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) und den Italiener Matteo Moschetti (Q36.5) hinter sich. Teamkollege Simon Yates (Visma | Lease a Bike) feiert vor Isaac del Toro (UAE – XRG) und Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) den Gesamtsieg. In der Bergwertung triumphiert Lorenzo Fortunato (XDS Astana) aus Italien. Die Punktewertung geht an den Dänen Mads Pedersen (Lidl – Trek).