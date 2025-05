Radsport: Olav Kooij hat die zwölfte Etappe des Giro d’Italia gewonnen. Der Niederländer wurde von seinem belgischen Teamkollegen Wout van Aert perfekt angefahren.

Die zwölfte, 172 Kilometer lange Etappe von Modena nach Viadana geht an Olav Kooij (Visma | Lease a Bike). Der Niederländer hat sich im Massensprint vor seinem Landsmann Casper van Uden (Picnic PostNL) und dem Briten Ben Turner (Ineos Grenadiers) durchgesetzt. Max Kanter (XDS – Astana) aus Deutschland sprintete auf Rang sieben. Isaac del Toro (UAE – XRG) aus Mexico hat erneut erfolgreich sein Rosa Trikot verteidigt. Morgen sind 180 Kilometer von Rovigo nach Vicenza zurückzulegen. Dabei sind im letzten Renndrittel mehrere schwere Hügel zu meistern. Zur Ziellinie geht es 800 Meter mit durchschnittlich 7,6 Steigungsprozenten hinauf.

