Spektrum: An sechs Terminen bringt Magura im Rahmen der Brakes & Bites Bikepark Tour 2025 alles rund um das Thema Bremsen in ausgewählte deutsche Bikeparks. Die Bremsexperten werden bei diesen Events mit den Teilnehmern nicht nur ihr Know-how zur individuellen Einstellung und Feinjustierung teilen, sondern auch Workshops zur Wartung und Pflege geben.

Spätestens mit Einführung der Gustav M, der ersten Magura Scheibenbremse im Jahr 1996, hat das aus der Schwäbischen Alb stammende Unternehmen bewiesen, dass eine optimale Bremse entscheidend für Kontrolle, Sicherheit und Speed ist. Für maximale Performance bedarf es aber auch einer individuellen Einstellung und Feinjustierung der Bremsen, zudem darf auch der Punkt Wartung und Pflege nicht vernachlässigt werden. Bei der Brakes & Bites Bikepark Tour 2025 besucht Magura an sechs Terminen ausgewählte Bikeparks in ganz Deutschland und bringt alles rund um das Thema Bremsen direkt vor Ort. Die Spezialisten von Magura teilen bei diesen Events ihr Know-how zur individuellen Einstellung und Feinjustierung, geben Workshops zur Wartung und Pflege, zeigen spannende Neuheiten und begleiten die Teilnehmer auf gemeinsamen Ausfahrten. Weil zu unvergesslichen Bikepark-Momenten auch der passende Energieschub gehört, wird es für alle Teilnehmer kostenlose Snacks und Gutscheine für die Gastronomie vor Ort (solange der Vorrat reicht) geben. Die Teilnahme ist kostenfrei.







Magura Brakes & Bites Bikepark Tour 2025 Termine

23.08.2025: Bikepark Hahnenklee (Harz) – Workshops mit Marcel Barth

24.08.2025: Bikepark Sankt Andreasberg (Harz) – Workshops mit Marcel Barth#

31.08.2025: Bikepark Albstadt – Magura Heimspiel! Ride Outs & Workshops auf der Alb

06.09.2025: Bikepark Willingen – Workshops

07.09.2025: Bikepark Willingen – Workshops

27.09.2025: Bikepark Schöneck – Workshops & Ride Outs mit Eric Junker

Web: www.magura.com