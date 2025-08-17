RadsportStraßenradsport

Cyclassics Hamburg: Townsend feiert sensationellen Ausreißer-Coup

by

Townsend Hamburg

Radsport: Rory Townsend hat die Cyclassics Hamburg für sich entschieden. Der Irische Meister hat sich als einzig verbliebener Ausreißer vor dem Hauptfeld durchgesetzt und feiert damit seinen größten Erfolg.

Townsend Hamburg

Townsend gewinnt die 28. Cyclassics Hamburg

Der Sieger der 28. Austragung der Cyclassics Hamburg ist ein Ausreißer! Rory Townsend (Q36.5) hat sich in einem wahren Krimi als einzig verbliebener Ausreißer vor dem heranstürmenden Feld über die Ziellinie gerettet. Der Irische Meister war bei dem 207,4 Kilometer langen Eintagesrennen von Buxtehude nach Hamburg zunächst Teil eines Quartetts, später eines Trios. Mit dem Schweizer Johan Jacobs (Groupama – FDJ) und dem Portugiesen Nelson Oliveira (Movistar) fuhr er mit einem Vorsprung von rund zehn Sekunden auf die letzten 1.000 Meter. Während seine Begleiter von den heranstürmenden Sprintern eingeholt wurden, rettete er sich hauchdünn über die Ziellinie. Damit feiert der 30-Jährige seinen ersten Sieg auf WorldTour-Ebene und somit auch den größten Erfolg in seiner Karriere.

Stichworte:Cyclassics HamburgJohan JacobsNelson OliveiraNewsRory Townsend

Über Michael Behringer

Radsport mit all seinen Taktiken, Etappenanalysen, Platzierungen und Prognosen sind die große Leidenschaft von Michael Behringer. Im Jahr 1996 hat er seine erste Tour de France verfolgt. Seitdem beobachtet er nahezu jedes Rennen. Seine Passion Radsport begleitet ihn also seit über zwei Jahrzehnten. Ein Ende ist nicht in Sicht.