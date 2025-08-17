Radsport: Rory Townsend hat die Cyclassics Hamburg für sich entschieden. Der Irische Meister hat sich als einzig verbliebener Ausreißer vor dem Hauptfeld durchgesetzt und feiert damit seinen größten Erfolg.

Townsend gewinnt die 28. Cyclassics Hamburg

Der Sieger der 28. Austragung der Cyclassics Hamburg ist ein Ausreißer! Rory Townsend (Q36.5) hat sich in einem wahren Krimi als einzig verbliebener Ausreißer vor dem heranstürmenden Feld über die Ziellinie gerettet. Der Irische Meister war bei dem 207,4 Kilometer langen Eintagesrennen von Buxtehude nach Hamburg zunächst Teil eines Quartetts, später eines Trios. Mit dem Schweizer Johan Jacobs (Groupama – FDJ) und dem Portugiesen Nelson Oliveira (Movistar) fuhr er mit einem Vorsprung von rund zehn Sekunden auf die letzten 1.000 Meter. Während seine Begleiter von den heranstürmenden Sprintern eingeholt wurden, rettete er sich hauchdünn über die Ziellinie. Damit feiert der 30-Jährige seinen ersten Sieg auf WorldTour-Ebene und somit auch den größten Erfolg in seiner Karriere.







Another incredible final km!! One guy from the breakaway makes it to the line and it's the Irish champ Rory Townsend who takes the biggest win of his career, just fending off the storming bunch! Crazy!