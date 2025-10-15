Neues E-MTB von BULLS: Carbon, Bosch CX & 150 mm Federweg für unter 5.000 Euro

Mit dem Bulls Copperhead EVO AM 2 präsentiert die ZEG eines der spannendsten neuen E-Mountainbikes für das Modelljahr 2026. Der Name Copperhead ist längst ein Klassiker – und das neue Jubiläumsmodell zeigt eindrucksvoll, warum. Für 4.999 Euro bekommt man hier ein voll ausgestattetes All-Mountain-E-MTB mit Carbon-Hauptrahmen, modernem Bosch-Antrieb und cleveren Sicherheitsfeatures wie dem integrierten MonkeyLink Kurvenlicht.

Zum 60-jährigen Jubiläum der ZEG, Europas größter Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft, geht das Erfolgsmodell in eine neue Generation – moderner, vielseitiger und leistungsstärker als je zuvor.

Trail-Performance trifft auf Alltagstauglichkeit







Das neue Copperhead EVO AM 2 ist ein echtes All-Mountain in Reinform: 150 mm Federweg vorne wie hinten, ein feinfühliges RockShox-Fahrwerk und ein agiles, aber ausgewogenes Handling machen das E-MTB gleichermaßen bergtauglich wie trailhungrig. Ob fordernde Uphills oder technische Abfahrten – das Bike bleibt souverän.

Das Herzstück des Bikes ist der neu entwickelte Monocoque-Carbonrahmen, der den 800 Wh großen Bosch PowerTube Akku elegant integriert. Zusammen mit dem 4-Link-Aluminium-Hinterbau sorgt er für hohe Steifigkeit, sensibles Ansprechverhalten und maximale Traktion – besonders auf ruppigen Trails.

Stark im Antrieb: Bosch Performance Line CX (Gen 5)

Für Vortrieb sorgt die neueste Generation des Bosch Performance Line CX Smart System mit bis zu 100 Nm Drehmoment. Damit bleibt das Copperhead EVO AM 2 auch an steilen Rampen gelassen – und bietet dank fein abgestimmter Leistungsentfaltung ein natürliches Fahrgefühl. Der entnehmbare 800 Wh Akku liefert die nötige Reichweite für ausgedehnte Bergtouren, während das smarte System mit der Bosch Flow App verbunden werden kann.







Licht & Connectivity: MonkeyLink 2.0 an Bord

Ein echtes Highlight ist das voll integrierte MonkeyLink Kurvenlicht, das sich beim Lenken mitbewegt und Trails auch bei Nacht perfekt ausleuchtet. Ergänzt wird es durch die unauffällig in den Ausfallenden integrierten MonkeyLink Twinlights am Heck.

Mit dem neuen MonkeyLink 2.0-System lässt sich zudem das Smartphone als Display nutzen – und gleichzeitig induktiv laden. Zusätzliche LED-Leuchten oder Zubehör lassen sich einfach per Magnetadapter anbringen.

Komponenten für Preisklasse auf Top-Niveau

RockShox Lyrik / Deluxe Fahrwerk (150 mm)

Shimano Deore XT 12-fach Schaltung

TRP Slate EVO 4-Kolbenbremsen

Absenkbare Sattelstütze (Dropper Post)

Schwalbe Magic Mary Bereifung







Die Kombination aus Performance, Qualität und Wartungsfreundlichkeit macht das Copperhead EVO AM 2 zu einem echten Dauerläufer – egal, ob im Mittelgebirge, auf alpinen Trails oder im täglichen Einsatz.

Drei Farben & Jubiläumspreis

Das Jubiläumsmodell ist in den Farben Laurel Green, Light Purple und Graphite Black erhältlich. Mit einem UVP von 4.999 Euro positioniert sich das Bulls Copperhead EVO AM 2 als eines der attraktivsten E-MTBs seiner Klasse – und vielleicht das spannendste Bike im gesamten ZEG-Programm 2026.

Fazit:







Das Bulls Copperhead EVO AM 2 ist eines der spannendsten E-MTBs des Jahres

Mit dem Copperhead EVO AM 2 bringt BULLS ein E-Mountainbike auf den Markt, das in seiner Preisklasse kaum Konkurrenz kennt. Carbonrahmen, Bosch CX Gen 5, 800 Wh Akku, Top-Fahrwerk und clevere Details machen es zu einem echten Highlight im All-Mountain-Segment.

Ein Bike, das sowohl Einsteiger als auch erfahrene Trail-Fans begeistert – und das zeigt, wie viel Performance heute schon unter 5.000 Euro möglich ist.