Mit der Vorstellung des Avinox M2 Motors feiert eine Reihe von Full-Power-E-Bikes mit dem neuen, chinesischen Antriebsaggregat ihr Debüt am Markt. Wir haben eine Übersicht über alle frisch erschienenen Bikes mit dem Avinox M2 zusammengestellt.
Das sind die brandneuen Bikes mit dem Avinox M2 Motor:
- Amflow PR & PX
- Atherton S.170E
- BH iLynx+DL
- Orange Phase Avinox RS
- Pivot Shuttle AMP’d
- Raymon Tarok
- Thömus Oberrider
Diese bekannten Plattformen kommen ab sofort mit dem Avinox M2 Motor:
- Commencal Meta Power SX Avinox
- Crestline RS 181.2 Speed Shop Team Edition
- Crussis e-Full 11.11 & 12.11
- Megamo Reason
- Rotwild R.EXC
- Teewing Flux One
Diese Bikes haben wir bereits genauer vorgestellt:
BH iLynx+ DL
BH beschreibt das iLynx+ DL als den Entwicklungshöhepunkt der letzten Jahre, der bei Integration, Fahrdynamik und Geometrie ganz vorne stehen soll. Dazu gibt es massig Federweg, eine 800-Wh-starke Batterie und 29″ Laufräder vorne wie hinten, aber auch einige Schwächen bei der Ausstattungsliste. Preislich ist das neue BH Fully breit aufgestellt: Alu-Modelle gibt es für 5.399,90 – 5.999,90 €, Preise für die Carbon-Varianten gehen bis 8.999,90 € (UVP).
- Federweg 180 mm / 170 mm (vorne / hinten)
- Motor M2S
- Akku 800 Wh
- Rahmenmaterial Aluminium / Carbon
- Max. Leistung / Drehmoment 1.300 W / 150 Nm
- Laufräder 29″
- Einsatzbereich Enduro
- Preis (UVP) 5.399,90 – 8.999,90 €
Commencal Meta Power SX Avinox
Commencal integriert den neuen Avinox M2S Motor in die Meta Plattform, die mit 170 / 160 mm Federweg und einem Mullet-Setup kommt. Das Enduro-Bike kommt dabei Commencal-typisch ausschließlich mit Aluminium-Rahmen und ist in fünf Ausstattungsvarianten erhältlich; preislich starten diese bei knapp 6.900 € (UVP).
- Federweg 170 mm / 160 mm (vorne / hinten)
- Motor M2S
- Akku 800 Wh
- Rahmenmaterial Aluminium
- Max. Leistung / Drehmoment 1.300 W / 150 Nm
- Laufräder Mullet
- Einsatzbereich Enduro
- Preis (UVP) 6.892,08 – 10.858,75 €
Pivot Shuttle AMP’d
- Federweg 160 mm / 150 mm (vorne / hinten)
- Motor M2S
- Akku 800 Wh
- Rahmenmaterial Carbon
- Max. Leistung / Drehmoment 1.300 W / 150 Nm
- Laufräder Mullet
- Einsatzbereich All-Mountain
- Preis (UVP) 9.699 – 13.999 € (UVP)
Rayom Tarok
Das Raymon Tarok setzt als eines der wenigen Bikes mit dem neuen Motor auch auf die neue High-Energy-Batterie von Avinonx, die zwar nur 700 Wh bietet, dafür allerdings höhere Entladeströme bewältigt. So kann der M2S am Tarok bis zu 1.500 W Leistung entfalten – im Boost-Modus wird das Hinterrad so mit 150 Nm angetrieben. Außerdem setzt sich das Raymon Tarok mit seinem Gewicht von 20,4 kg ab – das 2,4 kg schwere Chassis mit Carbon-Hauptrahmen und Alu-Hinterbau machts möglich. Das Einstiegsmodell mit M2 Motor gibt es für 4.999 € (UVP).
- Federweg 160 mm / 150 mm (vorne / hinten)
- Rahmenmaterial Carbon / Aluminium
- Motor M2S / M2
- Akku 700 Wh
- Max. Leistung / Drehmoment 1.500 W / 150 Nm
- Laufräder Mullet
- Einsatzbereich All-Mountain
- Preis (UVP) 4.999 – 9.999 € (UVP)
