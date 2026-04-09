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Ultra-Power-E-Bike aus Andorra: Commencal Meta Power SX Avinox

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Commencal Meta Power SX Avinox

Produktnews: Auch wenn Commencals neuestes E-Enduro auf den Namen Meta Power SX Avinox hört, hat die Marke aus Andorra keinesfalls einen Bosch SX Motor mit einem Avinox Antrieb kombiniert, um ein unheiliges Allrad-Bike zu erschaffen – das neue Meta Power setzt voll und ganz auf den brandneuen Avinox M2S Motor.

Das Commencal Meta Power SX Avinox im Überblick

Mit 170 mm Federweg an der Front und 160 mm am Heck positioniert Commencal das Meta Power SX Avinox klar im aggressiven Enduro-Segment. Der Aluminiumrahmen setzt dabei auf die bekannte Meta-Plattform mit Viergelenker-Hinterbau, der laut Hersteller für viel Traktion und Kontrolle sorgen soll. Das Bike rollt zudem auf einem 29″-Vorderrad sowie einem 27,5″-Hinterrad. Das Mullet-Setup soll Laufruhe und Agilität vereinen. Angetrieben wird das neue E-MTB vom Avinox M2S Motor, der seine Energie aus einem integrierten 800-Wh-Akku bezieht – in Größe S besitzt dieser aber nur 600 Wh Kapazität. Commencal bietet das Meta Power SX Avinox in mehreren Ausstattungsvarianten ab knapp 6.900 € an, sie sollen zwischen Juli und Dezember ausgeliefert werden können.

  • Federweg 170 mm / 160 mm (vorne / hinten)
  • Motor Avinox M2S
  • Akku 800 Wh (integriert), 600 Wh für Gr. S
  • Rahmenmaterial Aluminium
  • Rahmengewicht (Herstellerangabe) 4,8 kg
  • Laufradgröße Mullet (29″ / 27,5″)
  • Hinterbau Viergelenker
  • Größen S, M, L, XL
  • Verfügbarkeit ab Juli – Dezember
  • www.commencal.com

Preis Commencal Meta Power SX Avinox Ride (UVP): 6.892,08 €
Preis Commencal Meta Power SX Avinox Essential (UVP): 7.834,16 €
Preis Commencal Meta Power SX Avinox RockShox (UVP): 8.330,00 €
Preis Commencal Meta Power SX Avinox Signature (UVP): 9.420,83 €
Preis Commencal Meta Power SX Avinox Podium (UVP): 10.858,75 €

Commencal Meta Power SX Avinox
Das Meta Power XS Avinox ist Commencals Interpretation eines leistungsstarken E-Enduros mit dem brandneuen Avinox M2S. Ein Mullet-Setup trifft auf 170 / 160 mm Federweg und eine 800 Wh starke Batterie. Das abgebildete Modell gibt es für 8.330 €, Preise beginnen bei 6.892,08 € (UVP).

Motor und Akku

Im Zentrum des neuen Meta Power SX Avinox steht der namensgebende Avinox M2S Motor. Dieser liefert im Boost-Modus kurzzeitig sogar bis zu 150 Nm. Die maximale Leistung wird mit bis zu 1.300 Watt beziffert. Die Energie liefert ein 800-Wh-Akku, der fest im Unterrohr sitzt. Die Rahmengröße S erhält aber nur einen 600-Wh-Akku und wird damit etwas leichter. Gesteuert wird das System über ein im Oberrohr integriertes Display, das die wichtigsten Fahrdaten anzeigen und eine Anpassung der Unterstützungsmodi ermöglicht. Für einen umfassenden Test des Avinox M2S Motors besucht unseren Avinox M2 Testartikel oder das Video auf YouTube!

Die Geometrie des Commencal Meta Power SX Avinox

Commencal bleibt beim Meta Power SX Avinox seiner bekannten, stark abfahrtsorientierten Geometrie treu. Ein flacher Lenkwinkel und ein moderat langer Reach dürften für viel Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten sorgen, während der steile Sitzwinkel eine zentrale Sitzposition im Uphill ermöglichen sollte. Auffallend ist, dass die Stackwerte kaum mit der Rahmengröße mitwachsen und ähnlich wie die nur wenig ansteigende Kettenstrebenlänge Proportionalität über alle Rahmengrößen hinweg vermissen lässt. Positiv hervorzuheben ist hingegen, dass Commencal Angaben zur maximalen Einschubtiefe der kurzen Sitzrohre macht – damit lässt sich abschätzen, wie viel Dropperposthub Fahrer maximal nutzen können.

SMLXL
Reach in mm440460485510
Stack in mm638,3642,3647,3647,3
Sitzrohrlänge in mm380420440460
Effektiver Sitzwinkel77,9°77,9°77,9°77,9°
Lenkwinkel64°64°64°64°
Steuerrohrlänge in mm130134,5140140
Radstand in mm123612581290,41315,4
Effektive Oberrohrlänge in mm576,6597,7624,1649,1
Kettenstrebenlänge in mm445445450450
Tretlagerhöhe in mm0000
FC-2-RC1,781,831,871,92
Max. Einschubtiefe Sitzrohr in mm180220240260

Ausstattung

Ganze fünf Ausstattungsvarianten des Meta Power SX Avinox stehen zur Auswahl. Das Topmodell vertraut auf ein Fox Fahrwerk mit einer Podium an der Front und einem Float X2 Dämpfer am Heck, während das Einstiegsmodell mit einer RockShox Domain Federgabel kommt. Die neue RockShox Zeb Ultimate findet man dagegen am Mittelklasse-Modell. Fast alle Modelle setzen auf eine SRAM Transmission, nur für Einsteiger gibt es eine robuste Shimano Linkglide Schaltung. Shimano Bremsen sind dagegen lediglich an den Topmodellen verbaut, der Rest nutzt Vierkolben-Bremsen von TRP oder SRAM. Bei den Reifen gibt es in Sachen Karkasse und Gummimischung ab der RockShox-Variante ein Upgrade, die Einstiegsmodelle müssen hier mit Exo+ und MaxxTerra auskommen.

Meta Power SX Avinox RideMeta Power SX Avinox EssentiaMeta Power SX Avinox RockShoxMeta Power SX Avinox SignatureMeta Power SX Avinox Podium
DämpferRockShox SuperDeluxe Select DebonAirFox Float X PerformanceRockShox SuperDeluxe Select DebonAir+Fox Float X FactoryFox Float X2 Factory
FedergabelRockShox Domain Gold RFox 36 PerformanceRockShox Zeb UltimateFox 36 FactoryFox Podium Factory
BremsenTRP DHR EVO (220 / 203 mm)TRP DHR EVO Pro (220 / 203 mm)SRAM Maven Base (200 / 200 mm)Shimano XT (203 / 203 mm)Shimano XT (203 / 203 mm)
SchaltungShimano XT Linkglide 11-fachSRAM Eagle 90 TransmissionSRAM Eagle 90 TransmissioinSRAM XO T-Type TransmissionSRAM XO T-Type Transmission
KurbelE13 HELIX CORE
155 mm 		E13 HELIX CORE
155 mm 		E13 HELIX CORE
155 mm 		E13 HELIX RACE
155 mm 		E13 HELIX RACE
155 mm
LaufradsatzDT Swiss H1900 MulletDT Swiss H1900 MulletDT Swiss H1900 MulletDT Swiss HX1700 MulletDT Swiss HX1700 Mullet
VorderreifenMaxxis Assegai Exo+ MTMaxxis Assegai Exo+ MTMaxxis Assegai MaxxGrip DDMaxxis Assegai MaxxGrip DDMaxxis Assegai MaxxGrip DD
HinterreifenMaxxis Minion DHRII Exo+ MTMaxxis Minion DHRII Exo+ MTMaxxis Minion DHRII MaxxGrip DDMaxxis Minion DHRII MaxxGrip DDMaxxis Minion DHRII MaxxGrip DD
DropperpostKS 900iKS RageiOneUp V3OneUp V3OneUp V3
SattelWTB Solano CrmoWTB SolanoWTB SolanoWTB SolanoWTB Solano
MotorAvinoxAvinoxAvinoxAvinoxAvinox
AkkuAvinoxAvinox 800 WhAvinox 800 WhAvinox 800 WhAvinox 800 Wh
Ladegeät12 A / 508 W Fast Charger12 A / 508 W Fast Charger12 A / 508 W Fast Charger12 A / 508 W Fast Charger12 A / 508 W Fast Charger
Gewicht (Herstellerangabe, Größe S)n/a24,65 kgn/a24,1 kg25 kg
Preis (UVP)6.892,08 €7.834,16 €8.330,00 €9.420,83 €10.858,75 €

Infos und Bilder: Pressemitteilung Commencal

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Über Lukas Mühlehner