Produktnews: Auch wenn Commencals neuestes E-Enduro auf den Namen Meta Power SX Avinox hört, hat die Marke aus Andorra keinesfalls einen Bosch SX Motor mit einem Avinox Antrieb kombiniert, um ein unheiliges Allrad-Bike zu erschaffen – das neue Meta Power setzt voll und ganz auf den brandneuen Avinox M2S Motor.

Das Commencal Meta Power SX Avinox im Überblick

Mit 170 mm Federweg an der Front und 160 mm am Heck positioniert Commencal das Meta Power SX Avinox klar im aggressiven Enduro-Segment. Der Aluminiumrahmen setzt dabei auf die bekannte Meta-Plattform mit Viergelenker-Hinterbau, der laut Hersteller für viel Traktion und Kontrolle sorgen soll. Das Bike rollt zudem auf einem 29″-Vorderrad sowie einem 27,5″-Hinterrad. Das Mullet-Setup soll Laufruhe und Agilität vereinen. Angetrieben wird das neue E-MTB vom Avinox M2S Motor, der seine Energie aus einem integrierten 800-Wh-Akku bezieht – in Größe S besitzt dieser aber nur 600 Wh Kapazität. Commencal bietet das Meta Power SX Avinox in mehreren Ausstattungsvarianten ab knapp 6.900 € an, sie sollen zwischen Juli und Dezember ausgeliefert werden können.

Federweg 170 mm / 160 mm (vorne / hinten)

170 mm / 160 mm (vorne / hinten) Motor Avinox M2S

Avinox M2S Akku 800 Wh (integriert), 600 Wh für Gr. S

800 Wh (integriert), 600 Wh für Gr. S Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Rahmengewicht (Herstellerangabe) 4,8 kg

4,8 kg Laufradgröße Mullet (29″ / 27,5″)

Mullet (29″ / 27,5″) Hinterbau Viergelenker

Viergelenker Größen S, M, L, XL

S, M, L, XL Verfügbarkeit ab Juli – Dezember

ab Juli – Dezember www.commencal.com

Preis Commencal Meta Power SX Avinox Ride (UVP): 6.892,08 €

Preis Commencal Meta Power SX Avinox Essential (UVP): 7.834,16 €

Preis Commencal Meta Power SX Avinox RockShox (UVP): 8.330,00 €

Preis Commencal Meta Power SX Avinox Signature (UVP): 9.420,83 €

Preis Commencal Meta Power SX Avinox Podium (UVP): 10.858,75 €







Motor und Akku

Im Zentrum des neuen Meta Power SX Avinox steht der namensgebende Avinox M2S Motor. Dieser liefert im Boost-Modus kurzzeitig sogar bis zu 150 Nm. Die maximale Leistung wird mit bis zu 1.300 Watt beziffert. Die Energie liefert ein 800-Wh-Akku, der fest im Unterrohr sitzt. Die Rahmengröße S erhält aber nur einen 600-Wh-Akku und wird damit etwas leichter. Gesteuert wird das System über ein im Oberrohr integriertes Display, das die wichtigsten Fahrdaten anzeigen und eine Anpassung der Unterstützungsmodi ermöglicht. Für einen umfassenden Test des Avinox M2S Motors besucht unseren Avinox M2 Testartikel oder das Video auf YouTube!







Die Geometrie des Commencal Meta Power SX Avinox

Commencal bleibt beim Meta Power SX Avinox seiner bekannten, stark abfahrtsorientierten Geometrie treu. Ein flacher Lenkwinkel und ein moderat langer Reach dürften für viel Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten sorgen, während der steile Sitzwinkel eine zentrale Sitzposition im Uphill ermöglichen sollte. Auffallend ist, dass die Stackwerte kaum mit der Rahmengröße mitwachsen und ähnlich wie die nur wenig ansteigende Kettenstrebenlänge Proportionalität über alle Rahmengrößen hinweg vermissen lässt. Positiv hervorzuheben ist hingegen, dass Commencal Angaben zur maximalen Einschubtiefe der kurzen Sitzrohre macht – damit lässt sich abschätzen, wie viel Dropperposthub Fahrer maximal nutzen können.

S M L XL Reach in mm 440 460 485 510 Stack in mm 638,3 642,3 647,3 647,3 Sitzrohrlänge in mm 380 420 440 460 Effektiver Sitzwinkel 77,9° 77,9° 77,9° 77,9° Lenkwinkel 64° 64° 64° 64° Steuerrohrlänge in mm 130 134,5 140 140 Radstand in mm 1236 1258 1290,4 1315,4 Effektive Oberrohrlänge in mm 576,6 597,7 624,1 649,1 Kettenstrebenlänge in mm 445 445 450 450 Tretlagerhöhe in mm 0 0 0 0 FC-2-RC 1,78 1,83 1,87 1,92 Max. Einschubtiefe Sitzrohr in mm 180 220 240 260







Ausstattung

Ganze fünf Ausstattungsvarianten des Meta Power SX Avinox stehen zur Auswahl. Das Topmodell vertraut auf ein Fox Fahrwerk mit einer Podium an der Front und einem Float X2 Dämpfer am Heck, während das Einstiegsmodell mit einer RockShox Domain Federgabel kommt. Die neue RockShox Zeb Ultimate findet man dagegen am Mittelklasse-Modell. Fast alle Modelle setzen auf eine SRAM Transmission, nur für Einsteiger gibt es eine robuste Shimano Linkglide Schaltung. Shimano Bremsen sind dagegen lediglich an den Topmodellen verbaut, der Rest nutzt Vierkolben-Bremsen von TRP oder SRAM. Bei den Reifen gibt es in Sachen Karkasse und Gummimischung ab der RockShox-Variante ein Upgrade, die Einstiegsmodelle müssen hier mit Exo+ und MaxxTerra auskommen.

Meta Power SX Avinox Ride Meta Power SX Avinox Essentia Meta Power SX Avinox RockShox Meta Power SX Avinox Signature Meta Power SX Avinox Podium Dämpfer RockShox SuperDeluxe Select DebonAir Fox Float X Performance RockShox SuperDeluxe Select DebonAir+ Fox Float X Factory Fox Float X2 Factory Federgabel RockShox Domain Gold R Fox 36 Performance RockShox Zeb Ultimate Fox 36 Factory Fox Podium Factory Bremsen TRP DHR EVO (220 / 203 mm) TRP DHR EVO Pro (220 / 203 mm) SRAM Maven Base (200 / 200 mm) Shimano XT (203 / 203 mm) Shimano XT (203 / 203 mm) Schaltung Shimano XT Linkglide 11-fach SRAM Eagle 90 Transmission SRAM Eagle 90 Transmissioin SRAM XO T-Type Transmission SRAM XO T-Type Transmission Kurbel E13 HELIX CORE

155 mm E13 HELIX CORE

155 mm E13 HELIX CORE

155 mm E13 HELIX RACE

155 mm E13 HELIX RACE

155 mm Laufradsatz DT Swiss H1900 Mullet DT Swiss H1900 Mullet DT Swiss H1900 Mullet DT Swiss HX1700 Mullet DT Swiss HX1700 Mullet Vorderreifen Maxxis Assegai Exo+ MT Maxxis Assegai Exo+ MT Maxxis Assegai MaxxGrip DD Maxxis Assegai MaxxGrip DD Maxxis Assegai MaxxGrip DD Hinterreifen Maxxis Minion DHRII Exo+ MT Maxxis Minion DHRII Exo+ MT Maxxis Minion DHRII MaxxGrip DD Maxxis Minion DHRII MaxxGrip DD Maxxis Minion DHRII MaxxGrip DD Dropperpost KS 900i KS Ragei OneUp V3 OneUp V3 OneUp V3 Sattel WTB Solano Crmo WTB Solano WTB Solano WTB Solano WTB Solano Motor Avinox Avinox Avinox Avinox Avinox Akku Avinox Avinox 800 Wh Avinox 800 Wh Avinox 800 Wh Avinox 800 Wh Ladegeät 12 A / 508 W Fast Charger 12 A / 508 W Fast Charger 12 A / 508 W Fast Charger 12 A / 508 W Fast Charger 12 A / 508 W Fast Charger Gewicht (Herstellerangabe, Größe S) n/a 24,65 kg n/a 24,1 kg 25 kg Preis (UVP) 6.892,08 € 7.834,16 € 8.330,00 € 9.420,83 € 10.858,75 €













Infos und Bilder: Pressemitteilung Commencal