Produktnews: In die Riege der neuen E-Bikes mit Avinox M2S Motor reiht sich auch das neuentwickelte Orange Phase Avinox. Der britische Bolide mit dem ebenso charakteristischen wie polarisierenden Hinterbau-Design bietet vorne wie hinten 160 mm Federweg und kommt im Mullet-Setup. Hier gibt es alle Infos!

Allgemeines zum Orange Phase Avinox

Mit seinem 160 mm Federweg und den Mullet-Laufrädern bewegt sich das Orange Phase Avinox im Grenzbereich zwischen All-Mountain und Enduro. Fest steht: Dank der laufruhigen Geometrie wird man auf der Abfahrt viel Spaß haben – und bergauf geht es mithilfe des brandneuen Avinox M2S Aggregats ebenso schnell. Zusammen mit dem 800 Wh umfassenden, fest integrierten Akku leistet der Motor bis zu 1.300 W und kann so im Boost-Modus für 60 Sekunden bis zu 150 Nm Drehmoment ans Hinterrad leiten. Wer das Eingelenker-Fully, das direkt in Halifax hergestellt wird, fahren möchte, hat die Wahl zwischen zwei Ausstattungsvarianten, die preislich bei 8.250 bzw. 8.750 britischen Pfund liegen.

Federweg 160 mm (vorne & hinten)

160 mm (vorne & hinten) Motor Avinox M2S

Avinox M2S Akku 800 Wh Avinox (integriert)

800 Wh Avinox (integriert) Display DP100

DP100 Drehmoment 130 Nm (150 Nm Spitze)

130 Nm (150 Nm Spitze) Max. Leistung 1.300 Watt

1.300 Watt Hinterbau Eingelenker

Eingelenker Rahmenmaterial Carbon

Carbon Laufradgröße Mullet (29″ / 27,5″)

Mullet (29″ / 27,5″) Hinterbau Eingelenker

Eingelenker Größen M, L, XL

M, L, XL orangebikes.com

Preis Orange Phase Avinox Factory (UVP): 8.750 GBP

Preis Orange Phase Avinox RS (UVP): 8.250 GBP







Motor und Akku des Orange Phase Avinox

Natürlich sitzt auch im Zentrum des Orange Phase Avinox der namensgebende M2S Motor des chinesischen Herstellers. Die Eckdaten dürften inzwischen bekannt sein: 130 Nm Drehmoment, bis zu 150 Nm im Boost-Modus für 60 Sekunden, und das dann bei einer Leistungsabgabe von bis zu 1.300 Watt. Im Orange wird dieser über das DP100 Display und einen passenden Remote am Lenker gesteuert; außerdem gibts von den Briten das 12-A-Schnellladegerät mit dazu – so ist der Akku in knapp über zwei Stunden wieder voll aufgeladen. Übrigens wird der Motor im Orange von einer schicken Custom-Skidplate aus Aluminium geschützt, auf der das Orange-Logo prangt. Alles weitere zum Avinox M2S Motor könnt ihr in unserem Velomotion Motortest lesen oder auf im Video auf YouTube ansehen!







Geometrie

Die Geometrie des Orange Phase Avinox ist klar abfahrtsorientiert gezeichnet. Ein 64° flacher Lenkwinkel paart sich mit relativ langen Reachwerten in allen Größen. Die Stackwerte ändern sich nur marginal zwischen M, L und XL. Ebenfalls lassen die in allen Rahmengrößen gleich langen Kettenstreben mit 448 mm Länge Proportionalität vermissen. Im Moment bietet Orange das Phase Avinox nur in drei Rahmengrößen an; eine Größe S ist geplant, wird dann aber voraussichtlich einen 600-Wh-Akku nutzen.

M L XL Sitzrohrlänge in Zoll 16" 17" 18" Lenkwinkel 64° 64° 64° Reach in mm 465 480 500 Stack in mm 651 655 659 Effektiver Sitzwinkel 76° 76° 76° Horizontale Oberrohrlänge in mm 625 645 665 Tretlagerhöhe in mm 343 343 343 Tretlagerabsenkung in mm 11 11 11 Kettenstrebenlänge in mm 448 448 448 Steuerrohrlänge in mm 130 140 150 Radstand in mm 1259 1281 1303 FC-2-RC 1,81 1,86 1,91







Ausstattung

Orange bietet das Phase Avinox in zwei Ausstattungsvarianten an, die sich preislich nur um 500 Pfund unterscheiden. Das RS-Modell erhält ein RockShox Fahrwerk in der Select+-Ausführung, die Factory-Version – wie könnte es anders sein – setzt auf eine Fox 38 und einen Fox Float X2 in der Factory-Klasse. Beide Bikes bremsen mit SRAM Maven Silver Vierkolben-Bremsen und schalten mittels einer mechanischen SRAM Eagle 90 Transmission. Bei den Laufrädern gilt es, eine Kombination aus Hope Pro 5 Naben und Felgen von Stans zu bewegen. Auf diesen sind Continental Kryptotal Reifen in der weichen Soft-Mischung aufgezogen.

Orange Phase Avinox RS Orange Phase Avinox Factory Dämpfer RockShox SuperDeluxe Select+ Fox Float X2 Federgabel Rockshox Zeb Select+ Fox 36 Factory Grip X2 Schaltgruppe SRAM Eagle 90 Transmission SRAM Eagle 90 Transmission Kurbel SRAM Eagle 90 165 mm SRAM Eagle 90 165 mm Bremsen SRAM Maven Silver (200 / 200 mm) SRAM Maven Silver (200 / 200 mm) Felgen Stans Flow S2 Stans Flow MK4 Naben Hope Pro 5 Hope Pro 5 Reifen Continental Kryptotal Soft 29x2,4" Continental Kryptotal Soft 29x2,4" Dropperpost KS Ragei Fox Transfer Factory Vorbau Burgtec Enduro 40 mm Burgtec Enduro 42,5 mm Lenker Burgtec Ridewide 800 x 42,5 mm Burgtec Ridewide 800 x 30 mm Motor Avinox M2S Avinox M2S Akku 800 Wh 800 Wh Display DP100 DP100 Ladegerät 12 A Fast Charger 12 A Fast Charger Preis 8.250 GBP 8.750 GBP







Infos und Bilder: Orange Bikes Pressemitteilung