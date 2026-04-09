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Britischer Baller-Bolide mit Avinox-Power: Orange Phase Avinox

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Orange Phase Avinox

Produktnews: In die Riege der neuen E-Bikes mit Avinox M2S Motor reiht sich auch das neuentwickelte Orange Phase Avinox. Der britische Bolide mit dem ebenso charakteristischen wie polarisierenden Hinterbau-Design bietet vorne wie hinten 160 mm Federweg und kommt im Mullet-Setup. Hier gibt es alle Infos!

Allgemeines zum Orange Phase Avinox

Mit seinem 160 mm Federweg und den Mullet-Laufrädern bewegt sich das Orange Phase Avinox im Grenzbereich zwischen All-Mountain und Enduro. Fest steht: Dank der laufruhigen Geometrie wird man auf der Abfahrt viel Spaß haben – und bergauf geht es mithilfe des brandneuen Avinox M2S Aggregats ebenso schnell. Zusammen mit dem 800 Wh umfassenden, fest integrierten Akku leistet der Motor bis zu 1.300 W und kann so im Boost-Modus für 60 Sekunden bis zu 150 Nm Drehmoment ans Hinterrad leiten. Wer das Eingelenker-Fully, das direkt in Halifax hergestellt wird, fahren möchte, hat die Wahl zwischen zwei Ausstattungsvarianten, die preislich bei 8.250 bzw. 8.750 britischen Pfund liegen.

  • Federweg 160 mm (vorne & hinten)
  • Motor Avinox M2S
  • Akku 800 Wh Avinox (integriert)
  • Display DP100
  • Drehmoment 130 Nm (150 Nm Spitze)
  • Max. Leistung 1.300 Watt
  • Hinterbau Eingelenker
  • Rahmenmaterial Carbon
  • Laufradgröße Mullet (29″ / 27,5″)
  • Hinterbau Eingelenker
  • Größen M, L, XL
  • orangebikes.com

Preis Orange Phase Avinox Factory (UVP): 8.750 GBP
Preis Orange Phase Avinox RS (UVP): 8.250 GBP

Orange Phase Avinox
Das Orange Phase Avinox gibt es nicht nur mit oranger Lackierung, sondern in acht weiteren Farben. Dazu gibt es den brandneuen Avinox M2S Motor mit bis zu 1.300 W, 160 mm Federweg und eine abfahrtslastige Geometrie. Preise liegen bei 8.250 bzw. 8.750 GBP (UVP).

Motor und Akku des Orange Phase Avinox

Natürlich sitzt auch im Zentrum des Orange Phase Avinox der namensgebende M2S Motor des chinesischen Herstellers. Die Eckdaten dürften inzwischen bekannt sein: 130 Nm Drehmoment, bis zu 150 Nm im Boost-Modus für 60 Sekunden, und das dann bei einer Leistungsabgabe von bis zu 1.300 Watt. Im Orange wird dieser über das DP100 Display und einen passenden Remote am Lenker gesteuert; außerdem gibts von den Briten das 12-A-Schnellladegerät mit dazu – so ist der Akku in knapp über zwei Stunden wieder voll aufgeladen. Übrigens wird der Motor im Orange von einer schicken Custom-Skidplate aus Aluminium geschützt, auf der das Orange-Logo prangt. Alles weitere zum Avinox M2S Motor könnt ihr in unserem Velomotion Motortest lesen oder auf im Video auf YouTube ansehen!

Geometrie

Die Geometrie des Orange Phase Avinox ist klar abfahrtsorientiert gezeichnet. Ein 64° flacher Lenkwinkel paart sich mit relativ langen Reachwerten in allen Größen. Die Stackwerte ändern sich nur marginal zwischen M, L und XL. Ebenfalls lassen die in allen Rahmengrößen gleich langen Kettenstreben mit 448 mm Länge Proportionalität vermissen. Im Moment bietet Orange das Phase Avinox nur in drei Rahmengrößen an; eine Größe S ist geplant, wird dann aber voraussichtlich einen 600-Wh-Akku nutzen.

MLXL
Sitzrohrlänge in Zoll16"17"18"
Lenkwinkel64°64°64°
Reach in mm465480500
Stack in mm651655659
Effektiver Sitzwinkel76°76°76°
Horizontale Oberrohrlänge in mm625645665
Tretlagerhöhe in mm343343343
Tretlagerabsenkung in mm111111
Kettenstrebenlänge in mm448448448
Steuerrohrlänge in mm130140150
Radstand in mm125912811303
FC-2-RC1,811,861,91

Orange Phase Avinox

Ausstattung

Orange bietet das Phase Avinox in zwei Ausstattungsvarianten an, die sich preislich nur um 500 Pfund unterscheiden. Das RS-Modell erhält ein RockShox Fahrwerk in der Select+-Ausführung, die Factory-Version – wie könnte es anders sein – setzt auf eine Fox 38 und einen Fox Float X2 in der Factory-Klasse. Beide Bikes bremsen mit SRAM Maven Silver Vierkolben-Bremsen und schalten mittels einer mechanischen SRAM Eagle 90 Transmission. Bei den Laufrädern gilt es, eine Kombination aus Hope Pro 5 Naben und Felgen von Stans zu bewegen. Auf diesen sind Continental Kryptotal Reifen in der weichen Soft-Mischung aufgezogen.

Orange Phase Avinox RSOrange Phase Avinox Factory
DämpferRockShox SuperDeluxe Select+Fox Float X2
FedergabelRockshox Zeb Select+Fox 36 Factory Grip X2
SchaltgruppeSRAM Eagle 90 TransmissionSRAM Eagle 90 Transmission
KurbelSRAM Eagle 90 165 mmSRAM Eagle 90 165 mm
BremsenSRAM Maven Silver (200 / 200 mm)SRAM Maven Silver (200 / 200 mm)
FelgenStans Flow S2Stans Flow MK4
NabenHope Pro 5Hope Pro 5
ReifenContinental Kryptotal Soft 29x2,4"Continental Kryptotal Soft 29x2,4"
DropperpostKS RageiFox Transfer Factory
VorbauBurgtec Enduro 40 mmBurgtec Enduro 42,5 mm
LenkerBurgtec Ridewide 800 x 42,5 mmBurgtec Ridewide 800 x 30 mm
MotorAvinox M2SAvinox M2S
Akku800 Wh800 Wh
DisplayDP100DP100
Ladegerät12 A Fast Charger12 A Fast Charger
Preis8.250 GBP8.750 GBP

Infos und Bilder: Orange Bikes Pressemitteilung

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Stichworte:E-MTBfeaturedNews

Über Lukas Mühlehner