SDG präsentiert den neuen Open Core Thrice Grip

Produktnews: Der neue SDG Open Core Thrice Grip vereint den Komfort eines Slip-On-Griffs mit der Sicherheit eines Lock-On-Griffs. Durch das Entfernen eines Teils des inneren Kerns kann sich die äußere Schicht aus weichem 20A-Durometer-Gummi flexibel an die Hand anpassen. Dadurch sollen Vibrationen und Ermüdung reduziert und somit das Fahrgefühl verbessert werden.

Die neuen SDG Open Core Thrice Griffe vereinen den Komfort von Slip-On-Griffen mit der Sicherheit von Lock-On-Griffen und stecken voller versteckter Features. Von der vibrationsdämpfenden Open Core Zone und dem ovalen Profil bis hin zu den fingerförmigen Griffmulden und den dünnen, daumendämpfenden Rippen – jede Kontur des Griffs ist auf maximalen Komfort und optimale Kontrolle ausgelegt.







Ein einzelner Lockring maximiert die nutzbare Grifffläche, während ein konischer Innenkern ein Verdrehen verhindert und die ausgestellten Enden die Hebelwirkung in technischem Gelände verbessern. Selbst der flache 1/4-Zoll-Flansch ist so konzipiert, dass er Schutz bietet, ohne zu stören. Dieser Griff wurde von innen nach außen entwickelt, um sich besser anzufühlen, ein besseres Fahrgefühl zu vermitteln und in entscheidenden Momenten sicheren Halt zu bieten.

„Als ich den Open Core Thrice zum ersten Mal fuhr, spürte ich sofort einen Unterschied“, sagt Yoann Barelli, Athlet bei Devinci Movement und SDG. „Er ist weich, wo es darauf ankommt, vermittelt aber trotzdem ein sicheres, festes Gefühl wenn Du pusht. Das Bike fühlt sich einfach lebendiger an.“







Nach jahrelanger Entwicklung sind die Open Core Thrice Griffe von SDG ab sofort erhältlich.

SDG Open Core Thrice Grip Details

Verfügbare Farben: 12

Länge: 135 mm

Durchmesser: 32 mm

Gewicht: 48 Gramm

Preis: 29,99 Euro

Web: sdgcomponents.com