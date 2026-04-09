Produktnews: Das neuste Raymon E-Bike hört auf den Namen Tarok und startet mit dem Avinox M2S Motor mit bis zu 1.500 W Leistung dank neuartigem 700-Wh-Akku gleich voll durch. Das Carbon-Fully mit dem Alu-Hinterbau stellt eine Kombination aus 150 / 160 mm Federweg bereit und will mit seinem Mullet-Laufradsatz im Gravity-Segment wildern.

Das Raymon Tarok stellt sich vor

Im Lastenhaft des brandneuen Raymon E-Fullys stand Fahrspaß ganz weit oben, so zumindest lässt der Blick auf die Eckdaten des Taroks vermuten: Ein leichtes Chassis mit 2,4 kg Rahmengewicht stellt dem Fahrer knackige 150 / 160 mm Federweg zur Seite und unterstützt ihn dank des frisch erschienenen Avinox M2S Motors mit bis zu 1.500 Watt Spitzenleistung – und das bei einem Gesamtgewicht von ca. 20,4 kg laut Hersteller! Möglich macht die hohen Leistungswerte des Avinox M2S die neue 700-Wh-Batterie von Avinox, die auf hohen Output ausgelegt ist. Damit der Abfahrtsspaß bei all der Uphill-Performance nicht zu kurz kommt, ist die Geo entsprechend angepasst. Preise für das Tarok starten bei knapp 5.000 €, dann mit M2 Motor, und reichen bis 9.999 € für das Full-Power-Paket.

Federweg 160 / 150 mm (vorne / hinten)

160 / 150 mm (vorne / hinten) Laufradgröße 29″ / 27,5″ (vorne / hinten)

29″ / 27,5″ (vorne / hinten) Rahmenmaterial Carbon (Alu-Hinterbau)

Carbon (Alu-Hinterbau) Motor & Akku Avinox M2S & FP700

Avinox M2S & FP700 Besonderheiten SmoothShift, USB-C Buchse, volle Avinox-Leistung

SmoothShift, USB-C Buchse, volle Avinox-Leistung Rahmengewicht (Herstellerangabe) ca. 2,4 kg

ca. 2,4 kg Gesamtgewicht (Herstellerangabe) 20,4 kg

20,4 kg www.raymon-bicycles.com

Preis Raymon Tarok Comp M2 (UVP): 4.999 €

Preis Raymon Tarok Pro M2S (UVP): 5.999 €

Preis Raymon Tarok Ultra M2S (UVP): 7.499 €

Preis Raymon Tarok Ultimate M2S (UVP): 9.999 €







Motor und Akku

Während viele der neuen Bikes mit Avinox Motor auf einen 800-Wh-Akku im Unterrohr setzen, nutzt das Rayom Tarok den neu entwickelten 700-Wh-Akku von Avinox. Dieser wiegt laut Hersteller rund 3,1 kg und erlaubt es dem M2S Antriebsaggregat am Tarok, bis zu 1.500 W Spitzenleistung im Boost-Modus zu entfalten anstatt der 1.300 W an den meisten anderen Bikes. So lassen sich Unterstützungsverhältnisse von bis zu 800 % erreichen, wo dann bis zu 150 Nm Drehmoment ans Hinterrad gegeben werden. Mehr Infos zum neuen Motor findet ihr in unserem großen Avinox M2 Test sowie im Video auf YouTube!







Mit der Comp Ausstattungsvariante soll der Einstieg in die Avinox Welt erleichtert werden. Hier kommt „lediglich“ der M2 Motor zum Einsatz, mit etwas verringerten Leistungswerten: 125 Nm Drehmoment und 1.100 W können in der Spitze erreicht werden. Zu den beiden günstigeren Modellen Comp und Pro legt Raymon zudem nur das 4-A-Ladegerät, das nach Angaben knapp über fünf Stunden für eine volle Akkuladung braucht. Mit dem 12-A-Fast-Charger sind es hingegen nicht ganz zwei Stunden.

Geometrie

Raymon verteilt vier Rahmengrößen über eine Reach-Spannweite von 435 bis 505 mm. Die Stackwerte sind angemessen hoch und unterstreichen zusammen mit den 64° flachen Lenkwinkel den Abfahrtscharakter des Taroks. Der Sitzwinkel bleibt dagegen steil genug, um knifflige Uphill-Sektionen in Angriff nehmen zu können. Allerdings sind die Kettenstreben vergleichsweise kurz und zudem in allen Rahmengrößen 445 mm lang – so verschiebt sich das Verhältnis aus Frontcenter und Hinterbaulänge stark zwischen Größe S und XL. Angaben zur maximalen Einstecktiefe des Sitzrohrs fehlen darüber hinaus auch. Raymon beteuert zwar, für viel Einschubtiefe gesorgt zu haben, ein Blick auf die Spec-Liste verrät aber: In Größe L sind es lediglich 180 mm Hub.







S M L XL Sitzrohrlänge [mm] 400 420 440 460 Reach [mm] 435 456 480 505 Stack [mm] 642 642 651 660 Horizontale Oberrohrlänge [mm] 572,4 593,4 620,0 647 Lenkwinkel [°] 64 64 64 64 Sitzwinkel [°] 78,3 77,9 77,5 77,3 Steuerrohr [mm] 115 115 125 135 Tretlagerabsenkung [mm] 19 19 19 19 Radstand [mm] 1.223 1.244 1.272 1.302 Kettenstrebenlänge [mm] 445 445 445 445 FC-2-RC 1,75 1,8 1,86 1,93

Ausstattung

Die vier Ausstattungsvarianten des Raymon Tarok setzten vor allem auf Fahrwerke von RockShox, um alle Unebenheiten wegzubügeln. Nur beim Topmodell, dem Tarok Ultimate, kommt eine Fox 36 in der Factory-Ausführung zum Einsatz. Shimano und SRAM teilen sich zu gleichen Teilen die Antriebspflichten, zur Auswahl stehen entweder SRAM Transmission- oder Shimano Linkglide-Gruppen. Die Topmodelle erhalten zudem Markenlaufradsätze sowie Reifen aus Continentals Kryptotal-Serie.







Rayom Tarok Comp Rayom Tarok Pro Rayom Tarok Ultra Raymon Tarok Ultimate Dämpfer RockShox Deluxe Select RockShox Deluxe Select RockShox SuperDeluxe Select Fox Float X Federgabel RockShox Psylo Silver RC RockShox Psylo Gold RC RockShox Lyrik Select+ Fox 36 Factory Schaltung Shimano Cues 11-fach Shimano Deore XT Linkglide SRAM S1000 Transmission SRAM X0 Transmission Bremsen Tektro Orion M6041 Shimano Deore Magura Gustav Elite SRAM Maven Silver Laufräder n/a n/a DT Swiss H1900 Raymon CO30 Motor Avinox M2 Avinox M2S Avinox M2S Avinox M2S Akku FP700 High Energy FP700 High Energy FP700 High Energy FP700 High Energy Ladegerät 4 A 4 A 12 A 12 A Display DPC100 DP100 DP100 DP100 Dropperpost Raymon Raymon Raymon Fox Factory Preis 4.999 € 5.999 € 7.499 € 9.999 €

Infos und Bilder: Raymon Pressemitteilung