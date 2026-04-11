Eines vorweg: Fahrradfahren lernen sollten Kids wohl auf ganz normalen Bikes. E-Bikes für Kinder können trotzdem sinnvoll sein: Die sanfte Unterstützung motiviert die Kids, längere Touren mit den Eltern in Angriff zu nehmen, die vielleicht selbst auf dem E-Bike unterwegs sind. Und gerade auf dem Land kann der Motor den Weg in die Schule merklich verkürzen. Doch welche Kids-E-Bikes stehen überhaupt zur Auswahl? Wir haben elf passende Modelle herausgesucht.

Worauf muss man bei Kids-E-Bikes achten?

Eines ist klar: Sicherheit ist das oberste Gebot bei Kids-E-Bikes. Das heißt auch, dass der Motor seine Unterstützung sanft entfalten sollte – Drehmoment-Monster haben an Kinderbikes nichts zu suchen. Beim Motor selbst gibt es zwei unterschiedliche Weisen, wie diese im Bike integriert werden. Mittelmotoren wie der Bosch Performance Line SX sind zwischen den Kurbelarmen positioniert. So ist das Gewicht besser zwischen den Rädern verteilt. Nabenmotoren wie der Mahle X30 sehen wie eine sehr große Nabe aus und befinden sich am Hinterrad. Sie finden sich meist an preisgünstigeren Bikes.

Welche Laufradgröße ist die richtige?

In unserer Sammlung der elf besten Kids-E-Bikes finden sich Fahrräder mit 24 Zoll sowie mit 26 Zoll Laufrädern; auch 20 Zoll E-Bikes gibt es auf dem Markt. Ab welchem Alter, oder genauer gesagt, welcher Körpergröße, eine bestimmte Laufradgröße ideal ist, da sind sich die Hersteller nicht vollends einig. Ab einer Größe von etwa 150 cm bis etwa 165 cm macht laut vielen Marken ein 26 Zoll Bike am meisten Sinn. 20 Zoll Bikes werden bis maximal 135 cm empfohlen.







Welcher Preis ist angemessen?

Die Wachstumsphase macht die Auswahl des passenden Bikes nicht gerade einfach. Ist ein Bike in der richtigen Größe einmal gefunden, dauert es naturgemäß nicht lange, bis der Nachwuchs schon wieder dem Rad entwachsen ist. Die vergleichsweise kurze Nutzungsdauer von Kinderrädern macht die zusätzlichen Kosten eines E-Bikes noch schwerer vertretbar. Schnell wird die Versuchung groß, nach preisgünstigen Alternativen auf Online-Verkaufsportalen aus Fernost zu suchen. Doch hier ist Vorsicht geboten! Vernünftiger es da, auf dem Gebrauchtmarkt nach Kids-E-Bikes mit Antriebssystem von seriösen Herstellern zu suchen.

In aller Kürze

Diese Kinderfahrräder mit Motor können wir empfehlen:

Ben-E-Bikes Twentyfour Six E-Power uvm.

Twentyfour Six E-Power uvm. Bulls Tokee Evo SX 26

Tokee Evo SX 26 Commencal Meta Power HT 24

Meta Power HT 24 Cube Acid 240 Hybrid Rookie 400X

Acid 240 Hybrid Rookie 400X Eightshot Loamer 24

Loamer 24 Giant Talon E+ jr. 24

Talon E+ jr. 24 KTM Macina Mini Me SX 24 & 26

Macina Mini Me SX 24 & 26 Liv Tempt E+ jr. 24 & 26

Tempt E+ jr. 24 & 26 Mondraker Play 24 uvm.

Play 24 uvm. S’Cool e-troX race 24 & 26 Zoll

e-troX race 24 & 26 Zoll Woom Explore E5, UP6 uvm.

Ben-E-Bike Twentyfour Six E-Power

Im Gegensatz zu den meisten anderen Marken in dieser Übersicht verkauft der Hersteller Ben-E-Bike ausschließlich E-Bikes für Kids – und bietet dementsprechend viel Auswahl an. Neben dem Modell Twenty E-Power mit 20 Zoll Laufrädern gibt es auch das Twentyfour E-Power sowie das Twentysix E-Power (jeweils mit 24 Zoll bzw. 26 Zoll Laufrädern). Eine Mullet-Option mit einem 24 Zoll Hinterrad und 26 Zoll Vorderrad steht ebenfalls zur Wahl. Dieses Modell verfügt über eine Starrgabel an der Front anstelle einer Federgabel und hört erwartungsgemäß auf den Namen Twentyfour Six E-Power. Ebenfalls im Angebot: Ein motorisiertes 26 Zoll und ein 27,5 Zoll Fully für den Familienurlaub im Bikepark.







Laufradgröße 20–27,5 Zoll

20–27,5 Zoll Gewicht (Herstellerangabe) ab 10,5 kg

ab 10,5 kg Besonderheiten Große Auswahl, Hardtails wie Fullys

Große Auswahl, Hardtails wie Fullys www.ben-e-bike.net

Preis (UVP) 1.949–3.999 €

Bulls Tokee Evo SX 26

Die Fachhändler-Marke setzt beim Tokee Evo SX 26 auf den Bosch Performance Line SX Mittelmotor, der ein natürliches Fahrgefühl mitbringt, sowie einen großen 400-Wh-Akku. Zudem findet sich eine MonkeyLink 2.0 Schnittstelle am Lenker, an der ein Frontlicht befestigt oder das Smartphone geladen werden kann. Rücklichter sind bereits im Rahmen integriert. Damit sind die Kleinen schon unterwegs wie die Großen. Das Bulls wird in zwei Farben zu einem Preis von knapp unter 3.000 € angeboten.







Laufradgröße 26 Zoll

26 Zoll Gewicht (Herstellerangabe) 19,5 kg

19,5 kg Max. Systemgewicht 115 kg

115 kg Empf. Größe 135–165 cm

135–165 cm www.bulls.de

Preis (UVP) 2.999 €

Commencal Meta HT 24 Power

Das Commencal ist den großen Vorbildern wie aus dem Gesicht geschnitten. Das kleine Mountainbike kommt ebenfalls mit dem Bosch Performance Line SX Mittelmotor und einem 400-Wh-Akku. Für knapp 3.500 € gibt es an dem Bike aus Andorra auch eine Federgabel mit ganzen 120 mm Federweg sowie eine Shimano Cues Schaltgruppe mit 10 Gängen. Die griffigen Maxxis Minion DHF Reifen geben zudem im Gelände viel Sicherheit.

Laufradgröße 24 Zoll

24 Zoll Gewicht (Herstellerangabe) 16,6 kg

16,6 kg Max. Systemgewicht keine Angaben

keine Angaben Empf. Größe 135–145 cm

135–145 cm www.commencal.com

Preis (UVP) 3.470,83 €







Cube Acid 240 Hybrid Rookie 400X

Im elegant geformten Alu-Rahmen des Cube Acid 240 Hybrid Rookie 400X steckt ein Bosch Performance Line SX Mittelmotor sowie eine 400 Wh umfassende Batterie. Damit liefert das Bike der Waldershofer bis 20 km/ h Unterstützung. Kräftige Magura Vierkolbenbremsen, breite Reifen von Schwalbe und eine 11 Gänge zählende Shimano Cues Schaltung runden das Paket im Topmodell ab.

Laufradgröße 24 Zoll

24 Zoll Gewicht (Herstellerangabe) 17,6–18,2 kg

kg Max. Systemgewicht 80 kg

80 kg Empf. Größe 124–141 cm

cm www.cube.eu

Preis (UVP) 2.199–2.599 €

Eightshot Loamer 24

Mit dem Mahle X30 Hinterradmotor und dem 237 Wh großen Akku sieht man der Silhouette des Eightshot Loamer 24 gar nicht an, dass es sich um ein E-Bike handelt. Zur Ausstattung gehört die Microshift Advent X Schaltgruppe mit 10 Gängen sowie eine RST Federgabel mit Luftdämpfung und 120 mm Federweg. So kommt das Bike auf 14,8 kg Gewicht laut Hersteller.







Laufradgröße 24 Zoll

24 Zoll Gewicht (Herstellerangabe) 14,8 kg

14,8 kg Max. Systemgewicht keine Angaben

keine Angaben Empf. Größe 128–155 cm

cm www.eightshot.com

Preis (UVP) 2.499 €

Giant Talon E+ jr. 24

Giant setzt preislich mit diesem Modell ein starkes Zeichen. Für unter 1.000 € gibts eine Shimano Altus 9-fach-Schaltung und eine Federgabel von SR Suntour mit 80 mm Federweg. Auf dem geschwungenen Unterrohr des Giant Talon E+ sitzt ein 250 Wh starker Akku, der einen Nabenmotor im Hinterrad speist. Insgesamt wiegt das Kids-E-Bike laut Giant 18,3 kg auf die Waage.

Laufradgröße 24 Zoll

24 Zoll Gewicht (Herstellerangabe) 18,3 kg

18,3 kg Max. Systemgewicht 100 kg

100 kg Empf. Größe 130–150 cm

cm www.giant-bicycles.com

Preis (UVP) 999 €







KTM Macina Mini Me SX 26

KTM-typisch kommt das Macina Mini Me SX 26 mit einem schreiend orangen Rahmen. Dieser beherbergt den Bosch SX Mittelmotor sowie einen 400-Wh-Akku. Eine RockShox Judy Gold Federgabel und eine Shimano Cues 9-fach-Schaltung sind ebenfalls an Bord. Mit den Maxxis Ikon Reifen in 2,2 Zoll Breite kommt das Bike auf ein Gewicht von 17,2 kg und liegt preislich bei 3.199 € (UVP). KTM bietet auch eine Variante des Macina Mini Me mit kleineren 24 Zoll Laufrädern an, dann schrumpft auch der Rahmen entsprechend in seinen Maßen.

Laufradgröße 24 / 26 Zoll

24 / 26 Zoll Gewicht (Herstellerangabe) 17,2 kg

17,2 kg Max. Systemgewicht 67 kg / 87 kg

67 kg / 87 kg Empf. Größe keine Angaben

keine Angaben www.ktm-bikes.at

Preis (UVP) 3.199 €

Liv Tempt E+ jr. 26

Ähnlich wie KTM bietet auch Liv das Tempt E+ jr. sowohl mit 24 Zoll als auch mit 26 Zoll Laufrädern an, allerdings zu einem deutlich niedrigeren Preispunkt. Knapp unter 1.000 € zahlt man für das Bike der Giant-Tochtermarke. Es kommt ebenfalls mit einem 250 Wh starken Akku auf dem Unterrohr sowie einem Nabenmotor.







Laufradgröße 24 / 26 Zoll

24 / 26 Zoll Gewicht (Herstellerangabe) 18,3 kg / 19,1 kg

18,3 kg / 19,1 kg Max. Systemgewicht 100 kg

100 kg Empf. Größe 130–150 cm / 144–164 cm

cm www.liv-cycling.com

Preis (UVP) 999 €

Mondraker Play 26

Der spanische Hersteller Mondraker hat eine große Auswahl an Kinder-E-Bikes im Angebot. Preislich rangieren diese zwischen 2.399 € und 3.499 € (UVP). Vom 20 Zoll Bike mit Starrgabel bis zum 26 Zoll Fully ist alles dabei. Alle Modelle setzen auf einen Mahle Nabenmotor und einen 250-Wh-Akku im Unterohr, sodass die Bikes im Profil wie ganz normale Räder aussehen. Die 24 Zoll Hardtails hören auf den Namen Play 24 und bieten 100 mm Federweg vorne, die Play 26 Modelle bieten 120 mm. Noch mehr Federweg haben die F-Play Fullys in petto.

Laufradgröße 20–26 Zoll

20–26 Zoll Gewicht (Herstellerangabe) 12,9–17,8 kg

12,9–17,8 kg Besonderheiten Große Auswahl, Hardtails wie Fullys

Große Auswahl, Hardtails wie Fullys www.mondraker.com

Preis (UVP) 2.399–3.499 €







S’Cool e-troX race 26 Zoll

S’Cool ist eine deutsche Marke aus Bielefeld und hat sich auf Kinderbikes spezialisiert. Zwei E-Bikes besitzt S’Cool im Sortiment, eine 24 Zoll sowie eine 26 Zoll Variante des e-troX race Hardtails. Federgabel, Nabenmotor und ein 252 Wh starker Akku im Unterrohr gehören ebenso zum Lieferumfang wie Zweikolben-Bremsen von Shimano. Preislich liegt das 24 Zoll Modell bei 1.699 €, für die 26 Zoll Variante werden weitere 100 € fällig (UVP).







Laufradgröße 24 / 26 Zoll

24 / 26 Zoll Gewicht (Herstellerangabe) 15,3 kg / 17 kg

15,3 kg / 17 kg Besonderheiten

Max. Systemgewicht keine Angabe

keine Angabe Empf. Größe 134–139 / 140–157 cm

134–139 / cm www.scool.de

Preis (UVP) 1.699–1.799 €

Woom Explore E6 und UP6

Die Woom Explore E5 (24 Zoll) und E6 (26 Zoll) Modelle mit Starrgabel, Nabenmotor und Aufsatzakku stellen die Einstiegsmodelle des Wiener Herstellers dar. Preislich liegen sie bei um die 1.800 € (UVP). Für den sportlichen Einsatz hat Woom auch die UP5 und UP6 Modelle im Angebot: Sie kommen mit Fazua-Mittelmotor und 250-Wh-Akku sowie einer Luftfedergabel mit 80 bzw. 90 mm. Woom-typisch sind alle Bikes auf der leichteren Seite. Vor knapp zwei Jahren war das Woom UP5 bei uns bereits im Test. Hier geht es zum Testbericht.

Laufradgröße 24 / 26 Zoll

24 / 26 Zoll Gewicht (Herstellerangabe) 13,2–16,5 kg

13,2–16,5 kg Empf. Größe 140–165 cm

cm www.woom.com

Preis (UVP) 1.749–3.099 €







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