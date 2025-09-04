Sigma Sport Ride Safe to School Bundle: Mit der Frontleuchte Auro und dem Rücklicht Hiro sorgt der Beleuchtungsspezialist für Sichtbarkeit und Sicherheit auf dem Schulweg.

Wenn die Sommerferien enden, ist der Herbst nicht mehr weit. Der meteorologische Herbstanfang (1. Semptember) bringt oft kühleres, regnerisches Wetter – und schon sind sie wieder da, die dunklen Regenjacken morgens auf der Straße. Wenn drei Wochen später kalendarisch der Herbst beginnt, ist es früh morgens noch einmal deutlich dunkler – und nun müssen sich Eltern spätestens darum kümmern, dass ihre Kinder sichtbar und damit sicher zu Schule kommen, jene im letzten Grundschuljahr und natürlich alle, die schon auf die weiterführende Schule gehen.

Was ist in dieser Jahreszeit gefragt? Helle Kleidung, Sicherheits-Accessoires wie reflektierende Schärpen bzw. Reflex-Applikationen an Taschen und Schulranzen sind ein Aspekt; der Fahrradhelm ist ohnehin „Pflicht“ – gerne ebenfalls reflektierend oder sogar mit einer Rückleuchte ausgestattet.







Nur mit Licht sicher zur Schule

Die andere Seite ist natürlich die Fahrradbeleuchtung – und hier tun sich inzwischen ein paar Schwierigkeiten auf. Die fest am Rad montierte bzw. permanent mitgeführte Lichtanlage ist nicht mehr vorgeschrieben; stattdessen muss mit Licht gefahren werden, „wenn die Sichtverhältnisse es (…) erfordern“. Auch diese Regeländerung hat dazu geführt, dass sportliche Kinder- und Jugendräder ohne Beleuchtung und sonstiges Zubehör mittlerweise salonfähig sind. Und pünktlich zum Herbstanfang müssen sich die Eltern darum kümmern, ein solches Bike verkehrssicher zu bekommen.







Schützenhilfe leistet Elektronik-Spezialist Sigma Sport, zu dessen Schwerpunkten Radcomputer und natürlich Fahrradbeleuchtung gehören, mit der Kampagne „Ride Safe to School“. Im dazugehörigen Video, das Jüngere cool, Teenager lustig und Eltern zweckdienlich finden werden, radelt Waschbär Kota lichtlos durch die gruselige Großstadt – bis Sigmas Superhelden Nyte und Hiro sich der Sache annehmen und den kleinen Kerl mit Fahrradleuchten versehen, sodass er ohne weitere Schreckmomente die Schule erreicht.

Warum sich Mama und Papa Waschbär nicht um die Fahrradbeleuchtung gekümmert haben, wird in dem Video nicht thematisiert. Im echten Leben jedoch kommt den Eltern die heldenhafte Aufgabe zu, ihre Kinder über die Risiken unbeleuchteten Radfahrens aufzuklären, geeignete Leuchten zu besorgen und deren Funktion und Verwendung zu überwachen (aufladen, einschalten, nicht am Rad vergessen usw.). Mit dem „Ride Safe to School Bundle“ macht Sigma Sport die Sache einfach. Das Set besteht aus der Frontleuchte Aura 40, dem Rücklicht Hiro 10 und dem Einsteiger-Tacho BC 5.0 WR, der mit seinen fünf Funktionen eine perfekte Motivationshilfe für junge Alltagsradler darstellt.







Sigma Aura 40: Gute Sicht mit 40 Lux

Die Aura 40 liegt mit einer Beleuchtungsstärke von 40 Lux an der Schwelle vom Gesehenwerden zum Sehen, leuchtet also beispielsweise den dunklen Radweg zum Fußballplatz schon recht gut aus. Dabei strahlt er auch nach den Seiten Licht ab, was etwa im Kreuzungsbereich die Sichtbarkeit verbessert. Der gut 10 cm lange, rund 100 Gramm schwere Strahler leuchtet 9 (40 Lux) bzw. 29 Stunden lang (15 Lux). Dabei geben die farbigen Leuchtmarkierungen an der Einschalttaste mit großer Genauigkeit Aufschluss über den Akkustand, sodass man nicht den Zeitpunkt zum Laden verpasst. Dieses erfolgt zeitgemäß per USB-C. Der zum Einschalten nötige Doppelklick stellt sicher, dass die Lampe nicht zufällig aktiviert werden kann – etwa wenn sie im Schulranzen herumkollert.







Die Halterung der Aura 40 wird per Silikonband verdrehfrei am Lenker befestigt; ebenfalls per Gummiband hält die Rückleuchte Hiro 10 an der Sattelstütze. Sie ist von allen Seiten sichtbar und bietet 13 Stunden Leuchtdauer; danach geht’s per USB-C an die Steckdose. Selten für ein Rücklicht ist die vierstufige Ladestandsanzeige.

Sigma Sport bietet das Ride Safe to School Bundle für 79,95 Euro an, wobei man natürlich auf die Einzelkomponenten erwerben kann. Dazu gibt es Aura 40 und Hiro 10 im Set (54,95 Euro); 10 Euro mehr und 10 Lux heller ist das Set mit der Aura 50, die dazu über eine geschraubte Haltung verfügt.

So ausgestattet, steht der Sichtbarkeit und damit Sicherheit auf dem Schulweg nichts mehr im Weg – und sitzt jetzt noch ein heller Helm auf dem Kopf, darf auch die coole dunkle Jacke noch etwas getragen werden.







