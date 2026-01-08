Bulls Tokee Disc: Das kompakte Hardtail ist mit hochwertiger Technik für ernsthaften Offroad-Spaß geeignet, denn bereits der 20-Zöller wird mit einer Luftfedergabel ausgestattet. Dabei ist das neue Modell so preisaggressiv, dass der Gang zum Fachhandel wirklich Sinn macht.

Das Einheits-Kinderfahrrad gibt es längst nicht mehr. Der Nachwuchs kann sich heute über eine große Modellbandbreite und zahlreiche Möglichkeiten freuen, wie sich das Zweirad nutzen lässt. Dabei steht das klassische „Schulrad“ mit Nabenschaltung, Licht und Gepäckträger nach wie vor hoch im Kurs: Für viele Kinder und Jugendliche ist das Fahrrad nun mal in erster Linie ein praktisches Verkehrsmittel.

Neues MTB mit hochwertiger Ausstattung







Doch das Interesse am Fahrrad als Sportgerät wächst stetig, und in dieser Kategorie gibt Bulls, die Sportmarke der Kölner Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG), jetzt Gas: Mit dem Bulls Tokee Disc steht ein wertig ausgestattetes Kinder-MTB in drei Größen zur Verfügung, das auf das oben beschriebene leichte Sportrad noch einen draufsetzt.

Denn das neue Modell ist in allen drei Größen – 20, 24 und 26 Zoll – mit Scheibenbremsen und einer Luftfedergabel ausgestattet und damit eines der wenigen „echten“ Mountainbikes in diesem Größensegment. Die Stahlfedergabeln der meisten Modelle sind nämlich aufgrund fehlender Einstellmöglichkeiten und hohem Losbrechmoment nicht sehr wirkungsvoll – statt sensibler Federungsperformance schleppen die Kids dann nur schweren Ballast mit sich herum. Die Lytro Airmag am Bulls – mit 50 mm Federweg beim 20er und 80 mm an den größeren Modellen – lässt sich dagegen optimal aufs Fahrergewicht abstimmen und ist damit die perfekte Wahl fürs kleine MTB.







Optimal bemessener Federweg

Mit dem Bulls Tokee Disc ist also ernsthafter Gelände-Spaß möglich – mit der Einschränkung, dass alle drei Ausführungen der Fahrrad-Kategorie 2 angehören, was Sprünge von mehr als 15 cm Tiefe ausschließt. Auch die Reifen – Schwalbe Rocket Ron mit vielseitigem Profil, 47 mm breit beim 20-Zoll-Modell, 54 mm bei 24er und 26er – sorgen mit ihrem großen Volumen für Stoßdämpfung und Fahrsicherheit.







Innovativ zeigen sich die Kölner auch beim neuen Rahmen des Bulls Tokee Disc, der erst einmal mit kompletter Innenverlegung von Bremsleitung und Schaltzug gefällt. Auch das sieht man bei Kinder- und Jugendrädern nicht allzu oft. Dazu kommt eine neue Hinterradaufnahme, die die Vorzüge von klassischem Schnellspanner und moderner Steckachse vereint und für einen optimalen Sitz des Hinterrades sorgen soll.

Neuer Kurbelsatz mit moderner Hohlwelle

Zur Ausstattung gehört außerdem eine Shimano Cues mit neun Gängen, außerdem ein solider Kurbelsatz der Eigenmarke RUMBLE mit zeitgemäßer Hohlwelle statt der herkömmlichen Vierkantachse. Trittstarke Kids freuen sich über ein steifes Gesamtsystem, und auch die Haltbarkeit dürfte besser sein.







Angesichts der Fülle an Neuerungen gibt sich das neue Bulls Tokee Disc preislich sehr zurückhaltend: Als 20-Zöller kostet es 699 Euro, die größeren Modelle sind 100 Euro teurer. Damit fällt auch der Preisaufschlag gegenüber dem alten, deutlich einfach ausgestatteten Modell gering aus. Dass Bulls über das große Händlernetz der ZEG vertrieben wird, man das Tokee Disc also im nahegelegenen Fachhandel kaufen kann, ist ein weiteres Plus des Kinder-MTBs. Gerade in den kleinen Größen ist Probesitzen nämlich kaum verzichtbar, wobei die Marke bei allen drei Varianten auf eine kindgerechte, aufrechte Sitzhaltung und angepasste Komponenten geachtet hat. Fragen kann man sich einzig, ob ein Kinderfahrrad mit einem Smartphone-Adapter am Lenkervorbau ausgestattet sein muss.

